Lot Size Calculator Advanced MT5
- Utilità
- Chi Hong Au Yeung
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 6
Lot Size Calculator Advanced – Strumento per il dimensionamento della posizione con gestione del saldo di Drawdown
Questo calcolatore della dimensione del lotto si basa sulla percentuale di rischio selezionata e sulla distanza dello stop loss. Ha anche una nuova funzionalità con un importo aggiuntivo di rischio per trade. Questo approccio aiuta a gestire il drawdown in modo fluido, distribuendo l'aumento del rischio nel tempo anziché raddoppiarlo immediatamente. Permette un controllo migliore e una gestione del rischio più sicura. È progettato per il trading di Forex, metalli, indici, materie prime e criptovalute.
Caratteristiche principali
-
Dimensionamento della posizione basato sul saldo del conto e sulla percentuale di rischio scelta
-
Pulsanti visivi e cliccabili: modalità di ordine a mercato e ordine pendente
-
Livelli di trading visivi: linee di entrata, stop loss e take profit sul grafico
-
Visualizzazione del rapporto rischio-rendimento (Risk-to-reward ratio)
-
Aggiustamento automatico del lotto in base alla distanza dello stop loss
-
Valori visivi di profitto e perdita visualizzati sul pannello
Come usare
-
Allega l'indicatore al grafico.
-
Seleziona la percentuale di rischio nelle impostazioni di input.
-
Scegli la modalità di ordine a mercato o pendente.
-
Regola le linee di entrata, stop loss e take profit.
-
Piazza l'ordine nella piattaforma di trading utilizzando la dimensione del lotto calcolata.
Parametri
-
Risk %: da 0.1% fino al 100% del saldo.
-
Optional to choose aggressive calculation mode: (opzionale per scegliere la modalità di calcolo aggressivo) true/false. True significa "usare", False significa "non usare".
-
Additional amount: Importo di rischio aggiuntivo che desideri assumere nella valuta del tuo conto.
-
Division factor: Fattore di divisione. Predefinito 12 (l'importo aggiuntivo viene diviso per 12). Ciò significa che qualsiasi importo di rischio aggiuntivo viene diviso per 12 e aggiunto gradualmente, anziché aumentare il rischio in una sola volta.