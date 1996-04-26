Lot Size Calculator Advanced MT5

Lot Size Calculator Advanced – Strumento per il dimensionamento della posizione con gestione del saldo di Drawdown

Questo calcolatore della dimensione del lotto si basa sulla percentuale di rischio selezionata e sulla distanza dello stop loss. Ha anche una nuova funzionalità con un importo aggiuntivo di rischio per trade. Questo approccio aiuta a gestire il drawdown in modo fluido, distribuendo l'aumento del rischio nel tempo anziché raddoppiarlo immediatamente. Permette un controllo migliore e una gestione del rischio più sicura. È progettato per il trading di Forex, metalli, indici, materie prime e criptovalute.

Caratteristiche principali

  • Dimensionamento della posizione basato sul saldo del conto e sulla percentuale di rischio scelta

  • Pulsanti visivi e cliccabili: modalità di ordine a mercato e ordine pendente

  • Livelli di trading visivi: linee di entrata, stop loss e take profit sul grafico

  • Visualizzazione del rapporto rischio-rendimento (Risk-to-reward ratio)

  • Aggiustamento automatico del lotto in base alla distanza dello stop loss

  • Valori visivi di profitto e perdita visualizzati sul pannello

Come usare

  1. Allega l'indicatore al grafico.

  2. Seleziona la percentuale di rischio nelle impostazioni di input.

  3. Scegli la modalità di ordine a mercato o pendente.

  4. Regola le linee di entrata, stop loss e take profit.

  5. Piazza l'ordine nella piattaforma di trading utilizzando la dimensione del lotto calcolata.

Parametri

  • Risk %: da 0.1% fino al 100% del saldo.

  • Optional to choose aggressive calculation mode: (opzionale per scegliere la modalità di calcolo aggressivo) true/false. True significa "usare", False significa "non usare".

  • Additional amount: Importo di rischio aggiuntivo che desideri assumere nella valuta del tuo conto.

  • Division factor: Fattore di divisione. Predefinito 12 (l'importo aggiuntivo viene diviso per 12). Ciò significa che qualsiasi importo di rischio aggiuntivo viene diviso per 12 e aggiunto gradualmente, anziché aumentare il rischio in una sola volta.


Video Lot Size Calculator Advanced MT5
