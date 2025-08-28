SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HTTP EA
Yury Orlov

HTTP EA

Yury Orlov
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
1 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 172%
GrandCapital-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
56 (75.67%)
Loss Trade:
18 (24.32%)
Best Trade:
3 580.40 USD
Worst Trade:
-193.75 USD
Profitto lordo:
9 309.72 USD (18 958 pips)
Perdita lorda:
-1 942.85 USD (6 157 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5 983.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 983.98 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
26.76%
Massimo carico di deposito:
23.76%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
15.06
Long Trade:
57 (77.03%)
Short Trade:
17 (22.97%)
Fattore di profitto:
4.79
Profitto previsto:
99.55 USD
Profitto medio:
166.25 USD
Perdita media:
-107.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-474.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-474.01 USD (4)
Crescita mensile:
24.63%
Previsione annuale:
298.85%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.90 USD
Massimale:
489.01 USD (3.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.28% (488.61 USD)
Per equità:
7.10% (520.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 22
USDJPY 7
GBPUSD 5
XAGUSD 5
BRN 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
XAUEUR 2
EURJPY 2
CAC40 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 6.3K
USDJPY -146
GBPUSD -318
XAGUSD 117
BRN 183
USDCAD 95
AUDUSD -316
XAUEUR -1
EURJPY -152
CAC40 -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.8K
EURUSD 4.5K
USDJPY -387
GBPUSD -918
XAGUSD 224
BRN 229
USDCAD 48
AUDUSD -402
XAUEUR -16
EURJPY -279
CAC40 -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 580.40 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5 983.98 USD
Massima perdita consecutiva: -474.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
3.34 × 56
How To Trade Pro EA Live Signals

Segnali in tempo reale di HTTP EA per MetaTrader 5! Senza martingala, senza griglie, creati dal creatore di Entry Points Pro con oltre 25 anni di esperienza.

Perché sceglierlo?

  • Una operazione al giorno, chiude ogni sera con SL/TP.
  • Funziona con tutti gli asset: forex, crypto, metalli, azioni, indici (M5–H4).
  • Testalo su EURUSD M5 dal 01.01.2025!
  • Supporto e impostazioni via [Send message].
  • 12 attivazioni per PC, VPS o dispositivi di backup.

Prendilo ora!

Controlla i segnali qui. Scarica la demo: [https://www.mql5.com/it/market/product/144486].

Testa su MT5 prima di acquistare.

Il prezzo aumenta di $100 dopo 10 vendite.

Inizia a fare trading con controllo!


Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Share of trading days is too low
2025.09.03 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 16:17
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 6.42% of days out of the 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
80% of trades performed within 4 days. This comprises 3.67% of days out of the 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.28 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HTTP EA
777USD al mese
172%
1
0
USD
7.4K
USD
20
78%
74
75%
27%
4.79
99.55
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.