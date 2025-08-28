- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
56 (75.67%)
Loss Trade:
18 (24.32%)
Best Trade:
3 580.40 USD
Worst Trade:
-193.75 USD
Profitto lordo:
9 309.72 USD (18 958 pips)
Perdita lorda:
-1 942.85 USD (6 157 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5 983.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 983.98 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
26.76%
Massimo carico di deposito:
23.76%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
15.06
Long Trade:
57 (77.03%)
Short Trade:
17 (22.97%)
Fattore di profitto:
4.79
Profitto previsto:
99.55 USD
Profitto medio:
166.25 USD
Perdita media:
-107.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-474.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-474.01 USD (4)
Crescita mensile:
24.63%
Previsione annuale:
298.85%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.90 USD
Massimale:
489.01 USD (3.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.28% (488.61 USD)
Per equità:
7.10% (520.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|22
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|BRN
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|XAUEUR
|2
|EURJPY
|2
|CAC40
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|6.3K
|USDJPY
|-146
|GBPUSD
|-318
|XAGUSD
|117
|BRN
|183
|USDCAD
|95
|AUDUSD
|-316
|XAUEUR
|-1
|EURJPY
|-152
|CAC40
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.8K
|EURUSD
|4.5K
|USDJPY
|-387
|GBPUSD
|-918
|XAGUSD
|224
|BRN
|229
|USDCAD
|48
|AUDUSD
|-402
|XAUEUR
|-16
|EURJPY
|-279
|CAC40
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 580.40 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5 983.98 USD
Massima perdita consecutiva: -474.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|3.34 × 56
How To Trade Pro EA Live Signals
Segnali in tempo reale di HTTP EA per MetaTrader 5! Senza martingala, senza griglie, creati dal creatore di Entry Points Pro con oltre 25 anni di esperienza.
Perché sceglierlo?
- Una operazione al giorno, chiude ogni sera con SL/TP.
- Funziona con tutti gli asset: forex, crypto, metalli, azioni, indici (M5–H4).
- Testalo su EURUSD M5 dal 01.01.2025!
- Supporto e impostazioni via [Send message].
- 12 attivazioni per PC, VPS o dispositivi di backup.
Prendilo ora!
Controlla i segnali qui. Scarica la demo: [https://www.mql5.com/it/market/product/144486].
Testa su MT5 prima di acquistare.
Il prezzo aumenta di $100 dopo 10 vendite.
Inizia a fare trading con controllo!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
172%
1
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
20
78%
74
75%
27%
4.79
99.55
USD
USD
7%
1:500