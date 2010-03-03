Non farm payrolls BUY
Non-Farm Payrolls BUY
Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due EA per sfruttare l'elevata volatilità del mercato.
-
Apertura della transazione: L'EA apre una transazione di acquisto (BUY) a un orario strettamente definito, sincronizzato con il momento della pubblicazione della notizia.
-
Gestione del lotto: La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente, garantendo il massimo utilizzo del capitale disponibile.
-
Protezione dal saldo negativo: Grazie alla politica del broker, la perdita su questo conto non supererà il 100% del deposito. Questa funzione fornisce protezione contro perdite eccessive, anche in caso di un gap di prezzo.
-
Gestione della posizione:
-
Lo Stop Loss e il Take Profit sono impostati immediatamente dopo l'apertura della transazione.
-
Take Profit Dinamico: In questa fase, il trailing stop agisce come un take profit fluttuante che non ha un obiettivo fisso. Si muove dinamicamente insieme al prezzo, consentendoti di catturare il massimo dell'impulso senza essere limitato da un punto di uscita predefinito.
-
Questo Expert Advisor è progettato per funzionare in tandem con un altro che apre una transazione di vendita (SELL). https://www.mql5.com/ru/market/product/148803?source=Site+Market+My+Products+Page In questo modo, in caso di un movimento brusco del prezzo in una delle direzioni, uno dei conti può generare un reddito significativo.
Note importanti sui rischi
Fare trading con questo Expert Advisor comporta rischi elevati. Inizia solo con una somma la cui perdita non sarebbe per te critica. Nonostante i buoni risultati, come qualsiasi strumento di trading, questo EA non garantisce profitti futuri. I risultati passati non sono una garanzia di risultati futuri.
Monitoraggio dal vivo e supporto
-
Monitoraggio dal vivo: Puoi monitorare le prestazioni reali dell'EA e i suoi risultati attuali abbonandoti al nostro segnale di trading.
-
Supporto utente e aggiornamenti: Forniamo un supporto completo agli utenti e lavoriamo regolarmente su miglioramenti e aggiornamenti dell'EA affinché corrisponda alle attuali condizioni di mercato e alle esigenze dei trader.
Per fare trading su movimenti d'impulso e durante le notizie, puoi anche considerare il nostro altro Expert Advisor che utilizza ordini in sospeso: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .