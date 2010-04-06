Ping MT4

Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли

Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками.

Ping позволяет вам:

 * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии.

* Исключить риски: Особенно полезен для скальперов и высокочастотных трейдеров, где скорость исполнения ордеров напрямую влияет на результат.

 * Идентифицировать проблемы: Быстро обнаруживайте моменты, когда ваш интернет или VPS дают сбои, и реагируйте до того, как это повлияет на вашу торговлю.

 * Работать без компромиссов: Наш скрипт работает на любом графике и таймфрейме, не конфликтуя с советниками. Он создан для того, чтобы быть максимально удобным и незаметным.

Скрипт Ping — это ваш личный монитор скорости и надёжности соединения, разработанный специально для терминала MetaTrader 5. Он мгновенно показывает текущий пинг до сервера вашего брокера, позволяя вам всегда принимать решения, основанные на точных данных.

Простота и эффективность.

Установка занимает считанные секунды: просто перетащите скрипт на любой график. Больше никаких сложных настроек.

Не позволяйте нестабильному соединению влиять на вашу торговлю. Приобретите Ping и получите полный контроль над своей скоростью.



Prodotti consigliati
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Utilità
Close at time is a very useful EA to close specific positions at specific time. It also provides additional condition to setup. Close specific positions at time. Close specific positions which currently profits. Close specific long positions only. Close specific short positions only. Close specific pending orders. It is useful to support your trading strategies. Parameters description magic : Target magic number to close. close_time_hr: Hour to close. (MetaTrader 4 terminal time) close_time_min
FREE
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Utilità
Prop Trade Assistant – Pannello di Trading per MT4 Prop Trade Assistant è un pannello di trading per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per aiutare i trader a gestire in modo efficiente le loro operazioni manuali. Questo strumento calcola automaticamente i profitti e le perdite potenziali, consente di impostare limiti massimi di profitto e perdita giornalieri e chiude automaticamente tutte le operazioni quando questi limiti vengono raggiunti. Caratteristiche principali: Calcolo dei profitti
Auto Setup SLTP Anywhere
Margiyono
5 (5)
Utilità
Automation for setting up Stop Loss, Take Profit and Trailing Positions can be opened with all platforms MetaTrader 4 MetaTrader Android MetaTrader iOS MT4 Web Trader The Expert Advisor will arrange Trailing of trades Market Execution Pending Order (Buy Stop, But Limit, Sell Stop, Sell Limit) Input Parameters (all in pips) Take Profit - take profit value. Stop Loss - stop loss value. Trailing Start - trailing start. Trailing Step - trailing step/stop. Lock Start - lock start (first time trailin
FREE
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilità
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
CRT Pro Ultimate Scanner v10
Jonathan Mboya Kinaro
Utilità
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Sig
Capital management trade assistant expert
Rahele Rastaghi
Utilità
Capital management trade assistant expert The function of the capital management expert is for positions, this expert helps the user to take Sell and Buy positions without calculating the amount of the lot, it also automatically observes the SL and TP points for the positions and on the price chart It registers, calculates the trading volume according to the balance, automatically considers the reverse position or hedge for the opened positions, of course, optionally, the selection of the SL an
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.45 (53)
Experts
Utilizza il modello di una famosa strategia chiamata Swinger (Pendulum, Cheburashka) - posizionamento alternativo di ordini pendenti con aumento del lotto. La strategia consiste nel piazzare due ordini pendenti opposti. Quando il prezzo si muove in una determinata direzione, viene attivato un ordine pendente, mentre la dimensione del lotto dell'altro ordine viene aumentata. L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade) Apertura automatica dopo il posizionamento (Ape
FREE
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilità
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Experts
Multicurrency Expert Advisor with 100% adaptation for any currency pair and timeframe. Based on the Smart Gread indicator. Very flexible setup allows you to get maximum profit. Profit from transactions is set manually in TakeProfit (standart 200 ). Lot size is set manually by Lot (standart = 1 lot). Each subsequent lot is increased by Kolen (standart 2 ). Maximum lot size MaxLot (standart 10 ). To disable the adviser, there are special functions: StopRightNow - all orders will close rig
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experts
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
HF HistoryDisplay
Wong Sze Wai
Utilità
This indicator will display current logined mt4 account's orders information of current symbol chart. It also allow import some formated data: 1) MQL5 Signals History CSV file (*.csv) 2) MT4 Account History Statement file (*.htm -> *.txt) *[Next Version] Allow Import data form 'HF HistoryExporter (*.csv)' Sample Data of MQL5 Signals History File Time;Type;Volume;Symbol;Price;S/L;T/P;Time;Price;Commission;Swap;Profit;Comment 2023.12.20 23:00:02;Buy Limit;0.06;EURUSD;1.08994;1.06024;1.09464;202
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
Utilità
红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。        参数与功能: FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价； FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价； 一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓； Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓； Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效； UseMM 默认启用资金管理； 风险系数 启用； ATR止损基数 默认按4小时
Assistant Grid MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
LimitOrder Assistant
Agus Wahyu Pratomo
Utilità
Limit Order Assistant EA This Expert Advisors will help us to put multiple stop order with single one click. This is an EA which can assist our first Order. ex. if we do instant Order Buy then EA will place multiple Buy Limit Pending Order  if we do Sell Order then it will place muliple Sell Limit It also can set up Multiply in Lot size every position.  Main Feature 1. Put Multiple Limit Order 2. Specify how much stop orders will make 3. Set distance from current price 4. Set distance for each
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto cur
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
EasyTradePad – Pannello di trading per MetaTrader 4 EasyTradePad   è uno strumento per il trading manuale e semi-automatico. Il pannello consente una rapida gestione di ordini e posizioni, nonché calcoli di gestione del rischio con un solo clic. Caratteristiche del pannello: Apri e chiudi le negoziazioni con rischio predefinito (% o valuta di deposito) Imposta SL e TP in punti, percentuali o valori monetari Calcola automaticamente il rapporto rischio/rendimento Sposta lo stop loss al pareggio C
Average Trailing Stop
Mehmet Cak
5 (2)
Utilità
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- New version of this product is here :  https://www.mql5.com/en/market/product/59924?source=Site+Profile+Seller -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL TAKE PROFIT & TOTAL TRAILING STOP. Average Take Profit & Average Trailing Stop. Setup  TO
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Mobile Automatic Risk Manager
David Lopez Carazo
Utilità
Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Sharp Price Movements EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
The Expert Advisor works on sharp price movements; it can apply open position locking and pyramiding. Virtual stops are used (take profit, trailing stop), to limit losses, order locking and stop loss are used in% of balance. At the same time, several dozens of orders can be opened and the advisor will need free funds to exit the locks and close all positions for total profit, this should be taken into account when choosing the number of instruments for trading. The work of the adviser does not
Tigergrid EA
Dorian Baranes
2.5 (2)
Experts
Tiger Grid EA is an expert advisor using trading strategy  which has been developed by using machine learning concepts. It has passed 14 years of backtest of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 to 2018. The entries are usually accurate and in case if the trend signal has a delay the positions will be managed by a smart grid system.  This system uses a grid of orders which increases lot size. A new order is added into the grid only if the EA notice a potential reve
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilità
Questo è un pannello comune che espone una rete di ordini di acquisto e vendita. Chiude questo consulente per l'ordine di profitto definito nelle impostazioni. Quindi, c'è un parametro e si chiama Ladder che include che la distanza tra gli ordini inizia ad aumentare di punti specificati dal parametro ladder (qui, nelle impostazioni principali è di 10 punti) significa un secondo ordine di 10 punti, un terzo ordine di 20 punti, un quarto ordine di 40 punti, ecc. Quindi, cosa c'è in questo consul
Smarter Trade Manager
Khalil Abokwaik
5 (2)
Utilità
Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Currency Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Magic Number Profit and Loss
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
SIA martingale grid and hedging
Mohammad Siahi
Utilità
This system is very simple.. It uses a martingale grid hedging style strategy by increasing lot sizes and grid levels. The open order step and volume can be both fixed and dynamic. The EA is easily customizable. The EA does not use a stop loss and all positions close when the chart move back from trend and arrive last grid level. Recommended :   pairs : Side way pairs is very good for this system.                                 Time frame : not important.                                Deposit
Loss Recovery 3 MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3.5 (2)
Experts
Loss Recovery 3 is an Expert Advisor for recovering losses of positions that were opened in the wrong direction (that were opened by another EA or manually). This EA recovers your loss and closes your position on Break Even or with determined profit. Trading Strategy: Loss Recover3 EA try to Recover Wrong Positions, by using Averaging method. There are various features on the EA to control risk of the strategy. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. Th
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Utilità
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
GRID Manual v02
Clim Fandeev
Utilità
Grid robot that maintains every open position opened by the trader. The buttons on the screen are used for opening the initial trade. The yellow labels display the price of total breakeven for each grid. The light blue labels display the level of total take profit for orders of each grid. The take profit is virtual. With each subsequent opened order the take profit of the grid is adjusted to get the total profit in the sum of the profit of the initial order, regardless of the size of all lots in
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Copy Master MT4       è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4. Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS. [   DEMO   ] [   Istruzioni   ] Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —       Copy Master MT5       - è obbligatorio. Caratteristiche principali: Modalità di c
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Altri dall’autore
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Experts
Impuls VPS: Robot di Trading Automatico Impuls VPS è un Expert Advisor (EA) di trading completamente automatizzato, sviluppato e ottimizzato per la piattaforma MetaTrader 4 (MT4). È stato creato per coloro che cercano uno strumento affidabile per il trading algoritmico, basato su una strategia d'impulso, anche per operare durante eventi di notizie come il Non-Farm Payrolls. La sua logica ultra-veloce richiede una latenza di connessione minima, il che è cruciale per operare su conti reali. Il v
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
Experts
Impulse for VPS MT5: Robot di trading automatico per MetaTrader 5 Impulse for VPS MT5 è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, sviluppato da creatori professionisti di sistemi di trading ad alta velocità. Monitora costantemente i movimenti impulsivi e utilizza una strategia ideale per i movimenti rapidi del mercato, anche durante la pubblicazione di notizie economiche importanti come i Non-Farm Payrolls. Il trading algoritmico permette ai nostri robot di reagire istantaneamente agl
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Utilità
Ping: il tuo strumento indispensabile per un trading affidabile Il tuo provider internet e il tuo VPS promettono una connessione stabile, ma puoi davvero fidarti? In un mondo in cui ogni millisecondo conta, una connessione lenta o instabile può tradursi in profitti mancati o perdite. Lo script Ping ti permette di: Prendere decisioni informate: confronta visivamente la velocità di diversi server VPS e broker per scegliere la connessione più veloce e affidabile per la tua strategia di trading. Eli
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls BUY Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due EA per sfruttare l'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: L'EA apre una transazione di acquisto (BUY) a un orario strettamente definito, sincronizzato con il momento della pubblicazione della notizia. Gestione del l
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due consulenti per estrarre benefici dall'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: Il consulente apre una transazione di vendita (SELL) a un orario strettamente definito, sincronizzandosi con il momento della pubblicazio
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione