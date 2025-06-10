OG Power Levels

OG_Levels - Identificatore Avanzato di Supporto e Resistenza

OG_Levels è un indicatore professionale progettato per identificare livelli chiave di supporto e resistenza su più timeframe. Lo strumento aiuta i trader a localizzare punti precisi di entrata e uscita analizzando la struttura del mercato e i pattern di azione dei prezzi.

Caratteristiche Principali

L'indicatore fornisce analisi multi-timeframe coprendo simultaneamente i periodi H1, H4, D1 e W1. Identifica zone di domanda e offerta dove il prezzo tipicamente reagisce, usando visualizzazione codificata a colori per distinguere tra diversi timeframe e tipi di livelli. L'integrazione incorporata di Heikin Ashi migliora la visualizzazione del trend, mentre il sistema di avvisi ti notifica quando il prezzo interagisce con livelli importanti.

Approccio Tecnico

OG_Levels utilizza algoritmi di struttura di mercato per identificare livelli genuini di supporto e resistenza. L'indicatore analizza l'azione storica dei prezzi per determinare massimi e minimi significativi, creando una vista completa delle zone di reazione potenziali. Questo approccio si concentra sul riconoscimento di pattern di prezzo, identificazione di picchi e valli, e mappatura di zone domanda-offerta su più timeframe.

Applicazioni di Trading

L'indicatore serve trader tecnici che si affidano all'analisi di supporto e resistenza. Beneficia trader multi-timeframe che necessitano analisi consolidata, trader di azione dei prezzi che cercano livelli chiave di mercato, e swing trader che identificano punti ottimali di entrata e uscita.

Per strategie di entrata, cerca il prezzo che si avvicina ai livelli identificati con conferma Heikin Ashi. Entra quando il prezzo reagisce a questi livelli con gestione appropriata del rischio. Per le uscite, prendi profitti al prossimo livello identificato nella direzione del tuo trade, o quando il prezzo rompe attraverso il livello di supporto.

Vantaggi Pratici

Lo strumento fornisce punti di entrata e uscita più chiari, riduce il tempo di analisi attraverso identificazione automatizzata dei livelli, e migliora la fiducia nel trading. Migliora la gestione del rischio offrendo opportunità precise di posizionamento stop-loss e migliore comprensione della struttura di mercato sui timeframe.

OG_Levels trasforma la tua analisi tecnica fornendo identificazione di supporto e resistenza di livello professionale. L'indicatore funziona su tutte le principali coppie di valute e timeframe, rendendolo adatto a vari stili di trading e condizioni di mercato.

