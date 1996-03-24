Stochastic Scalping GOLD Pro

Questo EA è stato progettato da professionisti esperti che comprendono profondamente le caratteristiche di XAUUSD. Questo EA può funzionare bene nei tempi M1, M5, M15, M30 e H1. Più ristretto è l'intervallo di tempo scelto, minore è il livello di presa di profitto che puoi modificare e viceversa. La dimensione del lotto standard è fissata a 0,01 ma puoi modificarla a tuo piacimento. Il livello di presa di profitto è determinato in denaro, mentre il livello di stop loss è determinato come percentuale del tuo capitale. Di norma è determinato pari al 2% del saldo totale. Può essere modificato in base ai propri gusti. L'EA apre solo una posizione finché non viene chiusa quando viene raggiunto il profitto o viene raggiunto il limite di stop loss. Questo EA è progettato per aprire solo posizioni ACQUISTO a causa delle caratteristiche dell'ORO che nel lungo termine la tendenza è sempre al rialzo. La nostra ricerca dimostra che le posizioni ACQUISTO vincono più delle posizioni VENDI nei prodotti ORO.



