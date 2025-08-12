Infinity Gold Break 3
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Versione: 3.0
- Attivazioni: 5
Porta il tuo trading al livello successivo con trading 100% automatizzato e senza stress.
InfinityBreak v3.0 rileva automaticamente i breakout chiave e gestisce TP, SL e dimensioni del lotto con precisione chirurgica. Ottimizzato per M1 su XAU/USD – veloce, affidabile e completamente automatico.
✅ Versione MT4 : Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5
✅ Canale Quantum EAs : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Informazioni sul prezzo :
Il prezzo aumenta di 50 $ ogni 10 acquisti
Prezzo finale: $ ?
✨ Perché scegliere InfinityBreak
-
📈 Ingressi perfetti alla chiusura della candela
-
🎯 TP & SL intelligenti
-
🔎 Segnali affidabili con RSI + MACD
-
🖥 GUI in tempo reale
-
✅ Trading sicuro, senza martingala o strategie rischiose
💎 Ideale per
-
Principianti e trader intermedi
-
Coppie Forex principali e XAU/USD
-
Chi vuole catturare breakouts automaticamente
⚠️ Attenzione
-
Non modificare i parametri predefiniti se sei un principiante
🔥 InfinityBreak v3.0 = Semplicità + Performance + Tranquillità