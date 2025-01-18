Crossing Line Indicator

Crossing Line Indicator  - Un indicateur conçu pour la détection précoce des mouvements d'impulsion dans le sens de la tendance.
Contient un oscillateur construit sur l'indicateur RVI avec lissage et modification du comportement. Deux lignes fines, lorsqu'elles se croisent, un moment de changement de prix se produit, dont la conséquence peut être une impulsion ou un mouvement intense.
L'indicateur permettant de déterminer la direction de la tendance est basé sur des indicateurs MA pondérés. Ligne verte claire épaisse, si elle est en dessous du niveau central - la tendance est à la baisse, si elle est au-dessus - à la hausse.
Facile à utiliser et à configurer les paramètres, ne charge pas le graphique principal.


Capacités de l'indicateur

  1. Les flèches de signal apparaissent sur la bougie actuelle et ne se repeignent pas.
  2. Fournit plusieurs types d’alertes lorsque des signaux se produisent.
  3. Il est universel et peut être utilisé sur n’importe quel instrument de trading et sur n’importe quelle période.
  4. Peut être utilisé principalement pour le scalping et le trading à court terme.


Configuration des paramètres d'entrée

  • L'indicateur contient 2 paramètres principaux pour réguler les calculs.
  • Period of trend direction - pour modifier la durée de la ligne de tendance
  • Period of cross lines - pour le réglage fin de l'oscillateur et l'apparition des flèches de signal
  • Les paramètres doivent être modifiés en fonction de la période de travail et de l'instrument.
  • Utilisez l'oscillateur avec des flèches de signal uniquement dans le sens de la tendance.

Filtrer:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
574
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.12 21:34 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis