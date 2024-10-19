AI Golden Jet Fighter GTX MT5
- Andrei Nazarets
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 7 agosto 2025
- Attivazioni: 15
PREZZO $975 per i prossimi 10 acquirenti, prezzo successivo $1199 (2/10), infine il prezzo verrà aumentato a $1999
Caratteristiche principali:
- Scalping in tempo reale: il modulo AI GTX analizza i movimenti del prezzo dell'oro in tempo reale, identificando i punti di entrata e di uscita ideali per profitti rapidi nel trading ad alta frequenza.
- Strategia adattiva: adatta dinamicamente le strategie di trading in base alle condizioni di mercato, perfezionando i livelli di supporto e resistenza per cogliere le mosse redditizie.
- Questa integrazione garantisce ai trader di beneficiare di uno scalping dell'oro più rapido, intelligente e adattabile.
Raccomandazioni:
- Coppia di valute: XAUUSD (ORO)
- Periodo: H1
- Deposito minimo: $ 100 (consigliato $ 300)
- Tipo di conto: qualsiasi tipo di conto, ma i conti ECN e Raw spread saranno migliori
- Leva : qualsiasi
- Tipo di account: qualsiasi
- Utilizzare un VPS affinché l'EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (consigliato)
- Ogni operazione è protetta con SL
- Funzione di lotto automatico incorporata
- Facile da installare, le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker
- I test di strategia dell'Expert Advisor corrispondono pienamente alle negoziazioni nel trading reale
- Non utilizza griglia, martingala o altre strategie pericolose
- Adatto a TUTTE LE SOCIETÀ IMMOBILIARI
- Ottima scelta sia per principianti che per professionisti
- Utilizza il modulo AI GTX
- Può lavorare con qualsiasi broker
Perché il modulo AI GTX personalizzato è migliore di Chat GPT
Il modulo AI GTX supera le prestazioni dell'intelligenza artificiale generale come Chat GPT perché è stato specificamente sviluppato e addestrato per il trading Forex all'interno dell'EA Jet Fighter su Meta Trader 5.
Progettato appositamente per il trading: a differenza di Chat GPT, AI GTX è progettato per analizzare i mercati Forex in tempo reale, offrendo decisioni di trading più precise.
Tecniche avanzate di reti neurali: utilizza programmi neurali moderni come LSTM , CNN , Q-Learning e reti bayesiane , ottimizzati per strategie di trading.
Integrato e addestrato: AI GTX è integrato nell'EA, ottimizzato per un trading Forex veloce e preciso, garantendo risultati migliori rispetto a un modello di intelligenza artificiale generale come Chat GPT.
Since upgrading to version 2.0, we've had six successful transactions and are very excited about it. Cheers to his efforts.