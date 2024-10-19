AI Golden Jet Fighter GTX MT5

3.48
AI Golden Jet Fighter GTX  MT5 è un Expert Advisor (EA) semplice ed efficiente per il trading dell'oro sulla piattaforma Meta Trader 5. Utilizzando reti neurali, questo EA è progettato per lo scalping nel mercato dell'oro (XAU/USD). La strategia principale di AI Golden Jet Fighter GTX si concentra sull'identificazione di piccole fluttuazioni di prezzo e sull'apertura di posizioni per catturare profitti in brevi intervalli di tempo. L'EA analizza le condizioni di mercato in tempo reale ed esegue automaticamente le negoziazioni con livelli predefiniti di stop-loss e take-profit. Supporta anche una funzione di trailing stop, che consente ai trader di bloccare i profitti mentre il mercato si muove favorevolmente. Per garantire la precisione, l'EA utilizza un filtro spread per evitare di fare trading in condizioni sfavorevoli e un meccanismo di protezione dallo slippage per un'esecuzione precisa degli ordini. AI Golden Jet Fighter GTX include una funzione di gestione del rischio, che consente ai trader di impostare i livelli di rischio come percentuale del saldo del proprio conto, rendendolo adattabile a diversi stili di trading. L'EA sfrutta gli algoritmi NN per analizzare i dati di mercato in tempo reale, adattandosi alle mutevoli condizioni e fornendo segnali altamente accurati per le entrate e le uscite di trading. Facile da usare e completamente automatizzato, questo EA richiede una configurazione minima, rendendolo accessibile ai trader di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, eliminando la necessità di un monitoraggio costante del mercato.                             

PREZZO $975 per i prossimi 10 acquirenti, prezzo successivo $1199 (2/10), infine il prezzo verrà aumentato a $1999

INSTRUCTION AND SETTINGS

Tecnologia dietro EA (leggi qui)

Il modulo AI GTX è un componente avanzato basato su Neural Network, progettato per ottimizzare lo scalping dell'oro all'interno della piattaforma MetaTrader 5. Migliora il Jet Fighter Trading Advisor utilizzando dati in tempo reale e apprendimento automatico per decisioni di trading precise e rapide.

Caratteristiche principali:

  • Scalping in tempo reale: il modulo AI GTX analizza i movimenti del prezzo dell'oro in tempo reale, identificando i punti di entrata e di uscita ideali per profitti rapidi nel trading ad alta frequenza.
  • Strategia adattiva: adatta dinamicamente le strategie di trading in base alle condizioni di mercato, perfezionando i livelli di supporto e resistenza per cogliere le mosse redditizie.
  • Questa integrazione garantisce ai trader di beneficiare di uno scalping dell'oro più rapido, intelligente e adattabile.

Raccomandazioni:

  • Coppia di valute: XAUUSD (ORO)
  • Periodo: H1
  • Deposito minimo: $ 100 (consigliato $ 300)
  • Tipo di conto: qualsiasi tipo di conto, ma i conti ECN e Raw spread saranno migliori
  • Leva   :   qualsiasi
  • Tipo di account: qualsiasi
  • Utilizzare un VPS affinché l'EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (consigliato)
Specifiche:
  • Ogni operazione è protetta con SL
  • Funzione di lotto automatico incorporata
  • Facile da installare, le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker
  • I test di strategia dell'Expert Advisor corrispondono pienamente alle negoziazioni nel trading reale 
  • Non utilizza griglia, martingala o altre strategie pericolose
  • Adatto a TUTTE LE SOCIETÀ IMMOBILIARI  
  • Ottima scelta sia per principianti che per professionisti 
  • Utilizza  il modulo AI GTX  
  • Può lavorare con qualsiasi broker

Perché il modulo AI GTX personalizzato è migliore di Chat GPT

Il modulo AI GTX supera le prestazioni dell'intelligenza artificiale generale come Chat GPT perché è stato specificamente sviluppato e addestrato per il trading Forex all'interno dell'EA Jet Fighter su Meta Trader 5.

Progettato appositamente per il trading: a differenza di Chat GPT, AI GTX è progettato per analizzare i mercati Forex in tempo reale, offrendo decisioni di trading più precise.

Tecniche avanzate di reti neurali: utilizza programmi neurali moderni come  LSTM  ,  CNN  ,  Q-Learning  e  reti bayesiane  , ottimizzati per strategie di trading.

Integrato e addestrato: AI GTX è integrato nell'EA, ottimizzato per un trading Forex veloce e preciso, garantendo risultati migliori rispetto a un modello di intelligenza artificiale generale come Chat GPT.

Contatta l'autore

https://www.mql5.com/en/users/skvirtand96

Recensioni 27
Goo G
494
Goo G 2025.08.14 14:36 
 

Since upgrading to version 2.0, we've had six successful transactions and are very excited about it. Cheers to his efforts.

Serafin Perez
3583
Serafin Perez 2025.02.15 20:57 
 

Very best

Achyar Munandar
153
Achyar Munandar 2024.12.26 02:42 
 

This EA works well with proper risk management and parameter adjustments. Trading is about long-term sustainability, not chasing quick profits, so avoid the temptation to take excessive risks. Big losses often result from poor user decisions rather than the EA itself. Backtesting with multiple brokers is highly recommended to find the best match. A great tool for those willing to understand, optimize, and trade responsibly.

Goo G
494
Goo G 2025.08.14 14:36 
 

Since upgrading to version 2.0, we've had six successful transactions and are very excited about it. Cheers to his efforts.

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2025.08.17 21:06
Thanks for your review!
Camilo Mora
456
Camilo Mora 2025.03.01 20:37 
 

I blow up my account three times with this EA. I found it deceptive that the backtest shows it as great. It was used correctly, in fact it did well for a while until it dd not. Hard to trust it, as the backtest does not reflect any of the bad times this ea has faced.

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2025.03.01 23:14
Most likely you used the expert incorrectly. And I'm very sorry that it didn't live up to your expectations.
Try using only Strategy 1, It works quite well.
Signal https://www.mql5.com/en/signals/2267022 Signal #2 https://www.mql5.com/en/signals/2289710
Serafin Perez
3583
Serafin Perez 2025.02.15 20:57 
 

Very best

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2025.02.15 22:46
Thank you very much for your review!
Achyar Munandar
153
Achyar Munandar 2024.12.26 02:42 
 

This EA works well with proper risk management and parameter adjustments. Trading is about long-term sustainability, not chasing quick profits, so avoid the temptation to take excessive risks. Big losses often result from poor user decisions rather than the EA itself. Backtesting with multiple brokers is highly recommended to find the best match. A great tool for those willing to understand, optimize, and trade responsibly.

xkalaren
79
xkalaren 2024.12.24 13:10 
 

I've been running this EA since Nov 20th and I haven't made any profit and have lost 25% of my initial deposit. DO NOT RECOMMEND. Don't waste your money. Read Comments don't be fooled by 5 star reviews

Pramod
63
Pramod 2024.12.23 18:40 
 

I used this EA for over a month and found it reasonable.

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2025.01.17 21:46
I respect your opinion but I completely disagree with you, the advisor works great, which is confirmed by monitoring. Merry Christmas to you!
Mike Alexander
23
Mike Alexander 2024.12.23 14:13 
 

THIS MONTH HAS BEEN TOTALLY NEGATIVE. I HOPE IT WILL BE BETTER IN JANUARY. WARNING DO NOT BUY.

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2024.12.23 19:39
I respect your opinion but I completely disagree with you, the advisor works great, which is confirmed by monitoring. https://www.mql5.com/en/signals/2264726 Merry Christmas to you!
James Tan Chun Lin
266
James Tan Chun Lin 2024.12.16 18:06 
 

Nice author scam but still got a lot of reason when the ea make losing check the comment i upload the pictures already

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2025.01.17 21:46
He bought the advisor and after 2 days he asked for the money back and threatened with negative reviews!
Cisza
20
Cisza 2024.12.10 21:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

pixqz
170
pixqz 2024.12.09 07:22 
 

Don't trust backtest, read comments. EA loosing a LOT with 0.01 lots.

edit: it doesn't matter if I have 3000$ on account or 100$. EA still loses more than it gains.

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2024.12.09 14:20
Please read carefully what I wrote to you in the comments.
Apparently you read it inattentively or did not get the idea for some reason.
As for trading with 0.01 Lot is equal to one ounce of gold which is equivalent to 2,700 dollars. So if you deposit 200 dollars you will be trading with a risk 13 times higher than your deposit. Your deposit is simply not enough to trade with an expert at low risks.
I respect your opinion but I don't agree with it.
Alex---86
57
Alex---86 2024.12.06 18:26 
 

Андрей, класный отзывчивый, честный, парень, а так же класный профитный советник, рекомендую!

tnbw.iot
34
tnbw.iot 2024.12.04 17:00 
 

Don't buy this shit. It ruin my port. I've got 3 big SL in this month.

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2024.12.04 17:19
Hello Stop loss is part of the game, they serve to protect capital from loss. And yes they happen sometimes.
Don't trade at high risks and everything will be fine! If trading with stop loss does not suit you, use the grid martingale experts - there will be no stop losses at all)).
You didn't even write to me after purchasing the expert, and most likely launched it at high risk with default settings, which led to losses. Read the instructions carefully!
And this is not shit as you say!
luigi777
32
luigi777 2024.12.04 08:11 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2024.12.04 13:23
Hello, Thank you for your purchase! I send you a private message. Please check.
byantotrade
346
byantotrade 2024.12.04 03:58 
 

This EA is incredible. Produces more profit than loose. Got profit 38% just in a day, yesterday. Amazing!!!

Cristóbal Manuel
424
Cristóbal Manuel 2024.12.03 23:42 
 

Only good opinions, veryyyy goood purchase, very profitable a top!!

ljk05
25
ljk05 2024.12.03 02:43 
 

Hi，Andrei，I have bought this amazing EA,can you give me more information about how to use it more efficient?Should I use it only in the 1 hour timeframe?or it also can be used in the 15m timeframe?Thanks!

Andrei Nazarets
1928
Risposta dello sviluppatore Andrei Nazarets 2024.12.03 02:50
Hello, Thank you for your purchase! I wrote you a private message. Please check.
Recommended timeframe H1
Michael Paul Mueller
806
Michael Paul Mueller 2024.12.01 14:17 
 

this EA fakes the backtest in live trading and almost only makes losses. Please read comments

MARTIN AFAMEFUNA HILARY OBIANODO
968
MARTIN AFAMEFUNA HILARY OBIANODO 2024.11.26 15:10 
 

Great support from the Author. Bless him. Andrei works with so much effort to keep improving his EAs. Back test is great, and it works well on Real, although you need a good broker with low slippage. This is a long-term trading EA, give it time and see how wonderful it is. Thanks Andrei for the support.

A M
172
A M 2024.11.25 10:31 
 

At first, I like "Does it not work?" "When it gonna do something" so silent but when the jet executes their plan WOW just WOW I start with my 1300$ account and got what I paid for the jet back in just 2 weeks. (I thought bcos market condition too) Highly recommended.

Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.11.21 14:54 
 

Ea needs to be upgraded. The seller is a very reputable and trustworthy seller, giving it a full five stars.

