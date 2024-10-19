AI Golden Jet Fighter GTX MT5 è un Expert Advisor (EA) semplice ed efficiente per il trading dell'oro sulla piattaforma Meta Trader 5. Utilizzando reti neurali, questo EA è progettato per lo scalping nel mercato dell'oro (XAU/USD). La strategia principale di AI Golden Jet Fighter GTX si concentra sull'identificazione di piccole fluttuazioni di prezzo e sull'apertura di posizioni per catturare profitti in brevi intervalli di tempo. L'EA analizza le condizioni di mercato in tempo reale ed esegue automaticamente le negoziazioni con livelli predefiniti di stop-loss e take-profit. Supporta anche una funzione di trailing stop, che consente ai trader di bloccare i profitti mentre il mercato si muove favorevolmente. Per garantire la precisione, l'EA utilizza un filtro spread per evitare di fare trading in condizioni sfavorevoli e un meccanismo di protezione dallo slippage per un'esecuzione precisa degli ordini. AI Golden Jet Fighter GTX include una funzione di gestione del rischio, che consente ai trader di impostare i livelli di rischio come percentuale del saldo del proprio conto, rendendolo adattabile a diversi stili di trading. L'EA sfrutta gli algoritmi NN per analizzare i dati di mercato in tempo reale, adattandosi alle mutevoli condizioni e fornendo segnali altamente accurati per le entrate e le uscite di trading. Facile da usare e completamente automatizzato, questo EA richiede una configurazione minima, rendendolo accessibile ai trader di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, eliminando la necessità di un monitoraggio costante del mercato.

PREZZO $975 per i prossimi 10 acquirenti, prezzo successivo $1199 (2/10), infine il prezzo verrà aumentato a $1999

Il modulo AI GTX è un componente avanzato basato su Neural Network, progettato per ottimizzare lo scalping dell'oro all'interno della piattaforma MetaTrader 5. Migliora il Jet Fighter Trading Advisor utilizzando dati in tempo reale e apprendimento automatico per decisioni di trading precise e rapide.





Caratteristiche principali: Scalping in tempo reale: il modulo AI GTX analizza i movimenti del prezzo dell'oro in tempo reale, identificando i punti di entrata e di uscita ideali per profitti rapidi nel trading ad alta frequenza.

Strategia adattiva: adatta dinamicamente le strategie di trading in base alle condizioni di mercato, perfezionando i livelli di supporto e resistenza per cogliere le mosse redditizie.

Questa integrazione garantisce ai trader di beneficiare di uno scalping dell'oro più rapido, intelligente e adattabile. Raccomandazioni:

Coppia di valute: XAUUSD (ORO)

Periodo: H1

Deposito minimo: $ 100 (consigliato $ 300)



Tipo di conto: qualsiasi tipo di conto, ma i conti ECN e Raw spread saranno migliori

Leva : qualsiasi

Utilizzare un VPS affinché l'EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (consigliato) Specifiche: Ogni operazione è protetta con SL

Funzione di lotto automatico incorporata

Facile da installare, le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker

I test di strategia dell'Expert Advisor corrispondono pienamente alle negoziazioni nel trading reale

Non utilizza griglia, martingala o altre strategie pericolose

Adatto a TUTTE LE SOCIETÀ IMMOBILIARI

Ottima scelta sia per principianti che per professionisti

Utilizza il modulo AI GTX

Può lavorare con qualsiasi broker Perché il modulo AI GTX personalizzato è migliore di Chat GPT

Il modulo AI GTX supera le prestazioni dell'intelligenza artificiale generale come Chat GPT perché è stato specificamente sviluppato e addestrato per il trading Forex all'interno dell'EA Jet Fighter su Meta Trader 5.

Progettato appositamente per il trading: a differenza di Chat GPT, AI GTX è progettato per analizzare i mercati Forex in tempo reale, offrendo decisioni di trading più precise.

Tecniche avanzate di reti neurali: utilizza programmi neurali moderni come LSTM , CNN , Q-Learning e reti bayesiane , ottimizzati per strategie di trading.

Integrato e addestrato: AI GTX è integrato nell'EA, ottimizzato per un trading Forex veloce e preciso, garantendo risultati migliori rispetto a un modello di intelligenza artificiale generale come Chat GPT.

