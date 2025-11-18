Fly With Gold Trend Filter Dashboard

🔶 Fly With Gold – Trend & Range Scanner Professionale per GOLD, DJ30 e Forex

Fly With Gold è un indicatore avanzato che analizza in tempo reale la struttura del mercato e determina con precisione se il prezzo si trova in trend oppure in fase laterale.
Il sistema utilizza una combinazione intelligente di ADX, ATR e Bollinger Bands, integrata con un algoritmo proprietario di calcolo della percentuale di lateralità e trend.

È progettato per trader discrezionali, sistemi semi–automatici e robot grid/martingale che hanno bisogno di conoscere quando attivarsi e quando spegnersi.

✨ Funzionalità principali

✔️ Trend Detection di alta precisione

Identifica automaticamente trend forti e condizioni di mercato direzionali.

✔️ Range/Lateralità in tempo reale

Calcolo percentuale avanzato della fase laterale (0–100%), ideale per strategie grid o mean-reversion.

✔️ Dashboard completa e intuitiva

Mostra tutti i parametri tecnici in un unico pannello:

  • ADX (trend)

  • ATR (volatilità)

  • Bollinger Bands (espansione/contrazione)

  • Trend Direction (LONG/SHORT/FLAT)

  • Percentuale Trend / Lateralità

  • Stato operativo consigliato (BOT ON / STOP BOT)

✔️ Notifiche automatiche

Ricevi avvisi quando cambia:

  • Stato Trend / Laterale

  • Direzione del mercato

  • Condizioni operative consigliate

Supporta:

  • Alert pop-up

  • Notifica push su smartphone

  • Notifica sonora

✔️ Multipiattaforma

Funziona con:

  • GOLD (XAUUSD)

  • DJ30

  • Indici

  • Forex

  • Crypto

Si adatta automaticamente a qualsiasi mercato.

📊 Ideale per:

  • Strategie in trend following

  • Strategie grid, mean reversion, hedging

  • Sistemi semi–automatici e discrezionali

  • Chi vuole sapere quando il mercato è sicuro per operare

🚀 Perché è diverso dagli altri

A differenza degli indicatori standard, Fly With Gold non usa un solo parametro, ma integra 3 filtri + un algoritmo proprietario per generare un “Market Score” affidabile.
Il risultato è un indicatore molto più stabile, chiaro e professionale, perfetto per chi gestisce capitale reale.

🟢 Requisiti

  • MT4 / MT5 (versione compatibile secondo il file scelto)

  • Timeframe consigliati: M15 – H1

  • Funziona su tutti i broker

📞 Supporto

Per assistenza, setup o versioni personalizzate:
👉 Telegram: https://t.me/xhunterx86

https://youtu.be/8-HqyBEfGOs?si=a9Y2X4cePIn2uzdH


