Binary ATMx

Binary atm est un indicateur de signaux d’options binaires basé sur 2 pièces, la première est sous la forme d’une ligne colorée qui indique la direction de la tendance et dicte les ventes sur les achats uniquement, la seconde est un signal d’entrée en forme de point qui vient sur BAR OPEN et ne se repeint jamais et n’est pas retardé.

MODE D’EMPLOI :

Attendez qu’un point de vente apparaisse sur la barre ouverte Si la barre précédente avait une couleur de ligne de vente que d’ouvrir une vente, votre expiration est la même bougie de clôture

attendez qu’un point d’achat apparaisse sur la barre ouverte si la barre précédente avait une couleur de ligne d’achat que d’ouvrir un achat, votre expiration est la même bougie de clôture

==============================

Paramètres:

Période de signal d’entrée

Période de la ligne de filtre

Multiplicateur de ligne de filtre

Alertes

Couleurs

==============================
