Binary ATMx
- Göstergeler
- Abdulkarim Karazon
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
İkili atm, 2 parçaya dayanan bir ikili opsiyon sinyalleri göstergesidir, ilki trend yönünü söyleyen ve yalnızca satın alımlarda satışları belirleyen renkli bir çizgi şeklindedir, ikincisi BAR AÇIK üzerine gelen ve asla yeniden boyanmayan ve gecikmeyen bir nokta şeklinde bir giriş sinyalidir.
NASIL KULLANILIR :
Çubuğun açılışında bir satış noktasının görünmesini bekleyin Önceki çubuğun bir satış çizgisi rengi varsa, bir satış açmaktan ziyade, vade tarihiniz aynı mum kapanışıdır
Çubuğun açılışında bir satın alma noktasının görünmesini bekleyin Önceki çubuğun bir satın alma çizgisi rengi varsa, bir satın alma açmaktan ziyade, vade tarihiniz aynı mum kapanışıdır
==============================
Parametre:
Giriş Sinyali Dönemi
Filtre Satırı Dönemi
Filtre Çizgisi Çarpanı
Uyarı
Renk
==============================