Trade Advisor MT4
- Utilitários
- Agus Santoso
- Versão: 3.8
- Atualizado: 4 janeiro 2026
- Ativações: 10
Consultor de comércio: dominando o gráfico
O melhor assistente de Expert Advisor (EA) para traders profissionais
VERSÃO
Versão MT4 | Versão MT5 | Blogs
v.3.0 - Integração com o bot do Telegram
Nota: A versão MT4 é mais leve que a versão MT5
O Trade Advisor é um assistente de trading avançado concebido para melhorar as estratégias de trading integrando importantes ferramentas de análise de mercado e funcionalidade perfeita para traders. Aqui está uma visão geral do que torna o Trade Advisor um ativo poderoso para os traders:
Principais características e vantagens
1. Zonas de oferta e procura: o Trade Advisor ajuda os utilizadores a identificar zonas críticas de oferta e procura, garantindo pontos de entrada e saída mais estratégicos no mercado.
2.º Conceito de dinheiro inteligente: esta funcionalidade permite aos traders compreender melhor as tendências e estruturas do mercado, identificando as fases de alta, baixa e consolidação com clareza.
3. Detecção de lacunas de valor justo: o Trade Advisor localiza lacunas de valor justo, auxiliando os traders a identificar potenciais desequilíbrios de mercado para oportunidades ideais de entrada e saída.
4.º Cálculo de pontos de pivot: calcula automaticamente os pontos de pivot para ajudar os traders a antecipar potenciais reversões e continuações do mercado com precisão.
5. Acompanhamento semanal dos máximos e mínimos: monitoriza os níveis máximos e mínimos semanais, facilitando o reconhecimento de níveis de preços significativos e a compreensão do comportamento recente do mercado.
6. Análise do perfil de volume: o Trade Advisor inclui a análise do perfil de volume, ajudando os utilizadores a ver onde ocorre o maior volume de negociação e suportando avaliações de mercado mais precisas.
7. Identificação de Suporte e Resistência: Identifica e marca os principais níveis de suporte e resistência, ajudando os traders a definir objetivos e paragens precisas.
8. Diferenciação de sessão: marcadores visuais para diferentes sessões de negociação (por exemplo, asiática, europeia e americana), permitindo aos traders criar estratégias de acordo com a volatilidade e liquidez da sessão.
9.º Medidor de força da moeda: fornece informações em tempo real sobre a força de cada moeda, auxiliando os traders de forex a selecionar pares de moedas favoráveis.
10.º Cálculo risco-recompensa com um clique: calcule facilmente a relação risco-recompensa dentro de áreas selecionadas (como zonas de oferta e procura) com um único clique. Esta funcionalidade permite um planeamento rápido e preciso, principalmente em cenários de negociação de alta atividade.
11.º Ferramentas de desenho: o Trade Advisor inclui ferramentas de desenho para linhas e retângulos, permitindo aos utilizadores marcar e analisar áreas específicas no gráfico.
12.º Teclas de atalho do teclado: a funcionalidade de teclas de atalho permite aos traders executar transações e fazer capturas de ecrã diretamente do teclado, agilizando as negociações e a documentação de gráficos.
13. Integração com o Telegram Bot: envie capturas de ecrã e breves resumos de operações instantaneamente para um canal designado do Telegram, mantendo os traders ligados e informados em todas as plataformas.
O Trade Advisor combina o poder analítico com ferramentas eficientes para traders iniciantes e experientes. Ao automatizar cálculos e integrar capacidades de comunicação direta, serve como um assistente fiável para negociações mais estratégicas e informadas.
I think the MT4 Trade Advisor is a good tool for money management in trading FX. I hope the "pending order expiration" feature will be added in the next update. So our pending orders will be deleted after a certain number of hours automatically by the EA. Thank you