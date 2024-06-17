Trade Advisor MT4

Consultor de comércio: dominando o gráfico





O melhor assistente de Expert Advisor (EA) para traders profissionais





VERSÃO

Versão MT4 | Versão MT5 | Blogs













v.3.0 - Integração com o bot do Telegram





Nota: A versão MT4 é mais leve que a versão MT5





Consultor de comércio: dominando o gráfico













O Trade Advisor é um assistente de trading avançado concebido para melhorar as estratégias de trading integrando importantes ferramentas de análise de mercado e funcionalidade perfeita para traders. Aqui está uma visão geral do que torna o Trade Advisor um ativo poderoso para os traders:













Principais características e vantagens













1. Zonas de oferta e procura: o Trade Advisor ajuda os utilizadores a identificar zonas críticas de oferta e procura, garantindo pontos de entrada e saída mais estratégicos no mercado.













2.º Conceito de dinheiro inteligente: esta funcionalidade permite aos traders compreender melhor as tendências e estruturas do mercado, identificando as fases de alta, baixa e consolidação com clareza.













3. Detecção de lacunas de valor justo: o Trade Advisor localiza lacunas de valor justo, auxiliando os traders a identificar potenciais desequilíbrios de mercado para oportunidades ideais de entrada e saída.













4.º Cálculo de pontos de pivot: calcula automaticamente os pontos de pivot para ajudar os traders a antecipar potenciais reversões e continuações do mercado com precisão.













5. Acompanhamento semanal dos máximos e mínimos: monitoriza os níveis máximos e mínimos semanais, facilitando o reconhecimento de níveis de preços significativos e a compreensão do comportamento recente do mercado.













6. Análise do perfil de volume: o Trade Advisor inclui a análise do perfil de volume, ajudando os utilizadores a ver onde ocorre o maior volume de negociação e suportando avaliações de mercado mais precisas.













7. Identificação de Suporte e Resistência: Identifica e marca os principais níveis de suporte e resistência, ajudando os traders a definir objetivos e paragens precisas.













8. Diferenciação de sessão: marcadores visuais para diferentes sessões de negociação (por exemplo, asiática, europeia e americana), permitindo aos traders criar estratégias de acordo com a volatilidade e liquidez da sessão.













9.º Medidor de força da moeda: fornece informações em tempo real sobre a força de cada moeda, auxiliando os traders de forex a selecionar pares de moedas favoráveis.













10.º Cálculo risco-recompensa com um clique: calcule facilmente a relação risco-recompensa dentro de áreas selecionadas (como zonas de oferta e procura) com um único clique. Esta funcionalidade permite um planeamento rápido e preciso, principalmente em cenários de negociação de alta atividade.













11.º Ferramentas de desenho: o Trade Advisor inclui ferramentas de desenho para linhas e retângulos, permitindo aos utilizadores marcar e analisar áreas específicas no gráfico.













12.º Teclas de atalho do teclado: a funcionalidade de teclas de atalho permite aos traders executar transações e fazer capturas de ecrã diretamente do teclado, agilizando as negociações e a documentação de gráficos.













13. Integração com o Telegram Bot: envie capturas de ecrã e breves resumos de operações instantaneamente para um canal designado do Telegram, mantendo os traders ligados e informados em todas as plataformas.













O Trade Advisor combina o poder analítico com ferramentas eficientes para traders iniciantes e experientes. Ao automatizar cálculos e integrar capacidades de comunicação direta, serve como um assistente fiável para negociações mais estratégicas e informadas.