Trade Advisor MT4

3.5

トレードアドバイザー：チャートの習得


プロのトレーダーのための究極のエキスパートアドバイザー（EA）アシスタント


バージョン

MT4 バージョン | MT5 バージョン | ブログ


v.3.0 - Telegram ボット統合


注：MT4 バージョンは MT5 バージョンよりも軽量です


トレードアドバイザー：チャートの習得


トレードアドバイザーは、主要な市場分析ツールとトレーダー向けのシームレスな機能を統合することで、トレーディング戦略を強化するように設計された高度なトレーディングアシスタントです。トレードアドバイザーがトレーダーにとって強力な資産となる理由の概要は次のとおりです。


主な機能と利点


1. 供給ゾーンと需要ゾーン：トレードアドバイザーは、ユーザーが重要な供給ゾーンと需要ゾーンを特定できるようにし、市場でのより戦略的な参入ポイントと退出ポイントを確保します。


2. スマートマネーコンセプト：この機能により、トレーダーは市場のトレンドと構造をよりよく理解し、強気、弱気、統合フェーズを明確に特定できます。


3. 公正価値ギャップ検出: Trade Advisor は公正価値ギャップを見つけ、トレーダーが潜在的な市場の不均衡を見つけて最適なエントリーとエグジットの機会を見つけられるように支援します。


4. ピボット ポイント計算: ピボット ポイントを自動的に計算し、トレーダーが潜在的な市場の反転と継続を正確に予測できるようにします。


5. 週次高値と安値の追跡: 週次高値と安値を監視することで、重要な価格レベルを認識し、最近の市場動向を理解しやすくなります。


6. ボリューム プロファイル分析: Trade Advisor にはボリューム プロファイル分析が含まれており、ユーザーは最も取引量が多い場所を確認し、より正確な市場評価をサポートします。


7. サポートとレジスタンスの識別: 主要なサポートとレジスタンスのレベルを識別してマークし、トレーダーが正確なターゲットとストップを設定できるようにします。


8. セッションの差別化: さまざまな取引セッション (アジア、ヨーロッパ、米国など) の視覚的なマーカーにより、トレーダーはセッションのボラティリティと流動性に応じて戦略を立てることができます。


9. 通貨強度メーター: 各通貨の強さに関するリアルタイム情報を提供し、FXトレーダーが有利な通貨ペアを選択するのに役立ちます。


10. ワンクリックリスク報酬計算: 選択したエリア (供給ゾーンや需要ゾーンなど) 内のリスク報酬比率をワンクリックで簡単に計算できます。この機能により、特に取引アクティビティの多いシナリオで、迅速かつ正確な計画が可能になります。


11. 描画ツール: Trade Advisor には線や四角形の描画ツールが含まれており、ユーザーはチャート上の特定のエリアをマークして分析できます。


12. キーボードホットキー: ホットキー機能により、トレーダーはキーボードから直接取引を実行し、スクリーンショットを撮ることができるため、取引とチャートのドキュメント作成が効率化されます。


13. Telegram ボット統合: スクリーンショットと簡単な取引概要を指定された Telegram チャネルに即座に送信し、トレーダーがプラットフォーム間で接続され、情報を得ることができます。


Trade Advisor は、初心者と経験豊富なトレーダーの両方のために、分析力と効率的なツールを組み合わせています。計算を自動化し、直接通信機能を統合することで、より戦略的で情報に基づいた取引のための信頼できるアシスタントとして機能します。

レビュー 2
Ida Bagus Githa Dyatmika
427
Ida Bagus Githa Dyatmika 2025.12.10 02:00 
 

I think the MT4 Trade Advisor is a good tool for money management in trading FX. I hope the "pending order expiration" feature will be added in the next update. So our pending orders will be deleted after a certain number of hours automatically by the EA. Thank you

フィルタ:
Agus Santoso
35397
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.12.10 02:02
Thank you Sir
Bolsa Invest
182
Bolsa Invest 2024.10.01 09:32 
 

Unfortunately, after testing and retesting the EA Trade Advisor, even though I recognize that it is a good tool, I will change the evaluation, because I consider that the EA Trade Advisor is not yet finished, needs adjustments and more attention from the creator and does not match the description of being the definitive tool for traders.

Agus Santoso
35397
開発者からの返信 Agus Santoso 2024.11.01 17:49
please update to version 3, it has been fixed, thank you Sir
... v 3.0
- EA can Sending Chart Screenshots with Captions from MQL5 to Telegram
- added Multi TimeFrame "Fair Value Gap"
- fixed Risk Reward Ratio in Indicators
レビューに返信