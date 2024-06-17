Trade Advisor MT4

3.5

Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico


El Asesor Experto (EA) Definitivo para Operadores Profesionales


VERSIÓN

Versión MT4 | Versión MT5 | Blogs


v.3.0 - Integración con Bot de Telegram


Nota: La versión MT4 es más ligera que la versión MT5


Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico


El Asesor de Operaciones es un asistente de operaciones avanzado diseñado para optimizar las estrategias de trading mediante la integración de herramientas clave de análisis de mercado y una funcionalidad fluida para los operadores. Aquí tienes un resumen de lo que hace de Asesor de Operaciones una herramienta poderosa para los operadores:


Características y Ventajas Clave


1. Zonas de Oferta y Demanda: El Asesor de Operaciones ayuda a los usuarios a identificar zonas críticas de oferta y demanda, garantizando puntos de entrada y salida más estratégicos en el mercado.


2. Concepto de Dinero Inteligente: Esta función permite a los operadores comprender mejor las tendencias y estructuras del mercado, identificando con claridad las fases alcistas, bajistas y de consolidación.


3. Detección de Brechas de Valor Razonable: El Asesor de Operaciones localiza brechas de valor razonable, ayudando a los operadores a detectar posibles desequilibrios del mercado para optimizar las oportunidades de entrada y salida.


4. Cálculo de Puntos Pivote: Calcula automáticamente los puntos pivote para ayudar a los operadores a anticipar con precisión posibles reversiones y continuaciones del mercado.


5. Seguimiento de Máximos y Mínimos Semanales: Monitorea los máximos y mínimos semanales, lo que facilita el reconocimiento de niveles de precios significativos y la comprensión del comportamiento reciente del mercado.


6. Análisis del Perfil de Volumen: Trade Advisor incluye análisis del perfil de volumen, lo que ayuda a los usuarios a identificar dónde se produce el mayor volumen de operaciones y a realizar evaluaciones de mercado más precisas.


7. Identificación de Soporte y Resistencia: Identifica y marca los niveles clave de soporte y resistencia, lo que ayuda a los operadores a establecer objetivos y stops precisos.


8. Diferenciación de Sesiones: Marcadores visuales para diferentes sesiones de trading (p. ej., asiática, europea y estadounidense), que permiten a los operadores elaborar estrategias según la volatilidad y la liquidez de la sesión.


9. Medidor de Fortaleza de Divisas: Proporciona información en tiempo real sobre la fortaleza de cada divisa, lo que ayuda a los operadores de forex a seleccionar pares de divisas favorables.


10. Cálculo de riesgo-recompensa con un solo clic: Calcule fácilmente la relación riesgo-recompensa en áreas seleccionadas (como zonas de oferta y demanda) con un solo clic. Esta función permite una planificación rápida y precisa, especialmente en escenarios de trading de alta actividad.


11. Herramientas de dibujo: Trade Advisor incluye herramientas de dibujo para líneas y rectángulos, lo que permite a los usuarios marcar y analizar áreas específicas en el gráfico.


12. Atajos de teclado: La función de atajos de teclado permite a los operadores ejecutar transacciones y tomar capturas de pantalla directamente desde el teclado, agilizando la documentación de las operaciones y los gráficos.


13. Integración con bots de Telegram: Envíe capturas de pantalla y breves resúmenes de operaciones al instante a un canal de Telegram designado, manteniendo a los operadores conectados e informados en todas las plataformas.


Trade Advisor combina la capacidad analítica con herramientas eficientes tanto para operadores principiantes como experimentados. Al automatizar los cálculos e integrar funciones de comunicación directa, actúa como un asistente fiable para un trading más estratégico e informado.

Comentarios 2
Ida Bagus Githa Dyatmika
427
Ida Bagus Githa Dyatmika 2025.12.10 02:00 
 

I think the MT4 Trade Advisor is a good tool for money management in trading FX. I hope the "pending order expiration" feature will be added in the next update. So our pending orders will be deleted after a certain number of hours automatically by the EA. Thank you

Productos recomendados
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Button Panel Trade OneClick VZ
Kusuma Nungki S
Utilidades
Botonera simple de comercio en su gráfico con OneClick VZ . Este panel de comercio hará que sea más fácil para usted. Equipado con varias funciones que hacen que sea muy fácil para usted. Usted puede probar la versión de prueba OneClick V1 en aquí . Esta versión incluye: Orden Abierta de Compra Orden Abierta de Venta Abrir Orden Pendiente [Compra Límite - Compra Stop - Venta Límite - Venta Stop]. Cerrar TODAS las órdenes Cerrar orden de compra Cerrar orden Vender Eliminar orden pendiente [Límit
Close all button and by percent
Mas Khairul Araaf
3 (1)
Utilidades
Funcionamiento de esta herramienta Puede comprar o vender desde el botón de esta herramienta, el tamaño del lote puede ser llenado manualmente, en cuanto al botón cerrar todas las compras para finalizar todas las posiciones de compra, Cerrar todas las ventas para finalizar todas las posiciones de venta, El botón "Cerrar todas las ganancias " finaliza todas las posiciones con ganancias , Cerrar todas las pérdidas para finalizar todas las posiciones con pérdidas, el botón Delete Pending para elim
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
Utilidades
Un sistema automatizado de envío de notificaciones para que ninguno de tus suscriptores se pierda tus eventos de trading desde tu terminal de trading. Una utilidad que envía notificaciones al mensajero Telegram sobre cualquier operación comercial en su cuenta. Instrucciones paso a paso para conectar la utilidad a un canal en Telegram -> AQUÍ / MT5 -> AQUÍ ventajas: Fácil configuración e instrucciones detalladas, Posibilidad de enviar capturas de pantalla ajustables, Texto de notificación person
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilidades
ASTA Trade Manager es una herramienta de negociación semiautomatizada diseñada para ayudar a los operadores profesionales en la gestión de estrategias de salida . Este EA no abre posiciones automáticamente. Esta versión está hecha para gestionar transacciones manuales en 1 gráfico (par) solamente. Para la versión Multipar, puede consultar el producto en: ASTA Multipair Trade Manager. CARACTERÍSTICAS: 1. Panel de entrada y salida 2. Panel de órdenes: Órdenes de compra, venta y pendientes Botón Sa
Trading Panel Tradingscenes
Minh Nguyen Nam
Utilidades
Panel de negociación Tradingscenes ¿Cómo funciona el Panel de Control? Trading Panel se crea como un Asesor Experto, que permitirá a los operadores establecer órdenes pendientes, u órdenes pendientes masivas en diferentes tipos Órdenes límite con funciones adicionales para la toma de beneficios como parciales, trailing stop y también la toma de beneficios con diferencias de niveles de precios; vamos a explicar en cada una de las funciones para usted como las siguientes partes: Lea la descripció
HistoryArrowDelete 4
Andrej Nikitin
Utilidades
El script controla la visualización del seguimiento de órdenes. Borra/ajusta los iconos de órdenes cerradas y de mercado. El parámetro Días de historial a mostrar es el número de días completos de historial de operaciones que se mostrarán en el gráfico. Si el valor es 0, sólo se muestra el día actual, menos de 0 - sólo se muestran las órdenes de mercado. El parámetro Comprobar todas las ventanas o sólo la actual es un conmutador; las acciones del script se aplican a todas las ventanas o sólo a
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
EezeOrder Multiple Trades Opener
Tawanda Tinarwo
4.75 (4)
Utilidades
Abra múltiples operaciones con 1 clic. El Script EezeOrder está diseñado para facilitar el trading. Todo en 1 click, abra tantas operaciones como desee, y seleccione el tipo de orden de una lista desplegable. No hay necesidad de cambiar el gráfico sólo introduzca el nombre del símbolo Introduzca el número de operaciones que desee Seleccione si se trata de una orden de compra, venta, compra limitada, venta limitada, stop de compra o stop de venta. Introduzca TP(en puntos) y SL(en puntos) y haga c
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador de fuerza direccional de rango está diseñado para ayudar a los operadores a analizar las tendencias del mercado, los retrocesos y la fuerza direccional. Se centra en los movimientos de precios dentro de rangos definidos, identificando momentos clave en los que el mercado está ganando impulso o preparándose para un cambio. Al dividir el gráfico en rangos de precios dinámicos, el indicador detecta los niveles críticos de soporte y resistencia. Calcula la fuerza direccional de los mov
Ichimoku Trade Alarm
Miroslaw Stachowiak
Indicadores
Las señales más efectivas generadas por las estrategias Ichimoku. Ichimoku Trade Alarm es un complemento para Ichimoku Trade Panel y muestra las señales a las que reacciona el Asesor Experto. Visualización de las señales: Precio / Kijun sen cruzado - el cuerpo de la vela debe estar entre Min_Candlestick_Body y Max_Candlestick_Body. La vela debe cerrar por encima / debajo de Kijun sen, mínimo en 1/3 de su cuerpo. La vela abierta debe estar por encima / debajo de Kijun sen. Chinkou span debe esta
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilidades
Monitor de Capital de Reserva de la Bolsa Virtual En un entorno en el que las bolsas ofrecen ratios de apalancamiento cada vez más elevados, es aún más importante que los operadores regulen estrictamente su nivel de capital . Este software está diseñado para ejecutarse en segundo plano en cualquier servidor privado virtual que pueda ejecutar Meta Trader 4/5.Implementa funciones básicas de control de la equidad por delante del corredor - que permite a los usuarios establecer su propia equidad tra
FREE
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
Script CloseAll SELL
Raudhah Hayatun Nufus
Utilidades
Close All SELL Orders para MT4 script - cierra absolutamente todas las órdenes, ya sean pendientes o de mercado. Las órdenes se cierran con los indicadores actuales de ganancias/pérdidas en el momento del cierre. El script es adecuado para momentos en los que necesita cerrar rápidamente todas las órdenes en los indicadores actuales. El script es muy fácil de usar, simplemente arrastre el script al gráfico y hará su trabajo. Agregame como amigo, tengo muchos otros productos útiles.
FREE
Twenty Magic Number Auto Close With Breakeven
Darius Botha
Utilidades
Utilidad utilizada para cuentas con múltiples posiciones abiertas con números Mágicos añadidos a través de Asesores Expertos o manualmente. La Utilidad cierra posiciones abiertas con números Mágicos específicos cuando se ha alcanzado un cierto beneficio en $ de divisa. La Utilidad también cierra posiciones abiertas con números Mágicos específicos con una función de punto de equilibrio cuando los Asesores Expertos o manualmente se ha colocado una cierta cantidad de posiciones abiertas. La Utilid
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Script DeleteALL Pending Orders
Raudhah Hayatun Nufus
Utilidades
Delete All Pending Orders for MT4 script - cierra absolutamente todas las órdenes, ya sean pendientes o de mercado. Las órdenes se cierran en los indicadores actuales de ganancias/pérdidas en el momento del cierre. El script es adecuado para momentos en los que necesita cerrar rápidamente todas las órdenes en los indicadores actuales. El script es muy fácil de usar, simplemente arrastre el script al gráfico y hará su trabajo. Agregame como amigo, tengo muchos otros productos útiles.
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilidades
Waddah Attar Posiciones Fáciles Gestión de Riesgos Este EA le da una capacidad completa para cerrar una posición o cerrar todas las posiciones . Cerrar operaciones de compra o venta en cualquier posición. Cerrar posiciones con pérdidas o ganancias. Al hacer clic en un botón de comando en el gráfico con el mensaje de confirmación . Muestra información completa sobre sus posiciones como : conteo - lotes - precio promedio - puntos - ganancia - % de ganancia - margen utilizado para esta posición y
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Push alert touch MA Moving Average
Marta Rodriguez Ruiz
Indicadores
Indicador que avisa mediante notificación al movil o mediante alerta en la plataforma del toque de una vela con la media seleccionada. La alarma se puede configurar para recibirla "x" segundos antes del cierre de vela. Especialmente indicado para los que no puedan o quieran estar mucho tiempo delante de las pantallas para ver arrancar un movimiento desde una media móvil y por lo tanto perderse el recorrido. Se puede configurar cualquier metodo de media y el tiempo para recibir la alerta antes de
Imbalance Improper Price Action Fair Value Gap
Christopher Graham Parish
Indicadores
Marca el Desequilibrio del Mercado / Brechas de Valor Justo / Acción Inadecuada del Precio en el Gráfico . A medida que los operadores continúan buscando los mejores indicadores comerciales para guiar sus inversiones, el Indicador de Desequilibrio / Acción Inadecuada del Precio / Brecha de Valor Justo se ha vuelto cada vez más popular. Este indicador ayuda a identificar oportunidades para tomar ganancias . El indicador comienza escaneando los mercados en busca de eventos de desequilibrio / acci
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Caracterís
FREE
Scalper Strike
Yaroslav Varankin
Indicadores
funciona muy bien con la tendencia, ideal para los traders que operan con el sistema scalping. Este es un indicador de puntero. como hacer tratos. cuando el azul aparece, usted necesita abrir un trato para aumentar por 1 vela si el timeframe es m1 entonces por 1 minuto, etc. si un punto rojo aparece, usted debe hacer un trato para reducirlo por 1 vela. Las señales de los indicadores aparecen junto con una nueva vela; la vela de trabajo es aquella en la que se encuentra la señal.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
EasySet Panel
Joe Treacher
5 (1)
Utilidades
Panel de comercio Easy Set Opere de forma más inteligente, no más difícil Elimine el estrés de la configuración de operaciones y la gestión de riesgos con el panel de operaciones Easy Set, una interfaz optimizada de arrastrar y soltar diseñada para ofrecer velocidad, precisión y simplicidad. Características principales: Configuración de operaciones sin esfuerzo : Simplemente arrastre sus líneas de Entrada, Stop y Take Profit en el gráfico. El panel calcula el tamaño exacto del lote para su oper
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilidades
Si usted necesita un asesor en cualquier señal de indicador de flecha - esta utilidad definitivamente le ayudará. Usted será capaz, con la ayuda de esta utilidad para formar un número ilimitado de EAs en SUS señales , con su conjunto de ajustes, con sus derechos de autor y el código fuente completo . Podrá utilizar los EAs resultantes ilimitadamente , incluso añadirlos al Mercado y a otros recursos. Versión simple gratuita del script de generación para ayudarle a entender cómo funciona - aquí
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilidades
Este panel muestra noticias actuales de tres fuentes: del sitio web ForexFactory.com (calendario FFC), del sitio web Investing.com y del calendario económico de mql5.com. Puede ordenar las noticias por impacto y por país y mostrarlas en el gráfico con un solo clic. Al mantener presionada la tecla 'Ctrl', puede seleccionar varias 'monedas' o 'impactos' diferentes para ordenar. Además, esta utilidad muestra no solo el pronóstico, sino también los valores reales después de que aparecen en el sitio
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilidades
Esta es una sencilla utilidad que pondrá Stop Loss y Take Profit automáticos. También tiene funciones de Trailing Stop Loss y Break Even. El valor de entrada del Stop Loss y Take Profit es en Pips. Cada vez que abra una operación, pondrá el Stop Loss y el Take Profit en pips automáticamente. *Si necesita un Stop Loss y Take Profit más práctico para sus operaciones, entonces puede que le guste esta utilidad de Stop Loss basada en ATR, ¡Aquí! Entradas: 1. SL y Trailing SL - Este es el valor del St
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilidades
DESCRIPCIÓN: El EA es un gestor de operaciones para gestionar operaciones manuales o de otro tipo por EA. Puede colocar Stoploss, Takeprofit, Trailing, y Martingale / Promedio de todas las posiciones abiertas. Asegúrese de colocar sólo 1 tipo de órdenes abiertas para cada símbolo ( Ejemplos: 1 Compra o 1 Venta). El EA no abrirá las operaciones iniciales, pero puede ser backtested para ver cómo funciona. CARACTERÍSTICAS: Modo Multidivisa o Par Único. Colocación de Stoploss / Takeprofit. Auto Mar
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilidades
Este EA es totalmente automatizado , está construido basado en el método de captura del evento de Alerta emergente y Órdenes de Mercado Abierto (COMPRA/VENTA) . Descargue la versión de prueba aquí: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTA: Se recomienda eliminar la configuración de los filtros disponibles, sólo instale el filtro para su indicador. Parámetros del EA: -------- <Parámetros del EA> -------- Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccio
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Otros productos de este autor
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 El Asesor Experto en Realidad Virtual (EA) es una sofisticada herramienta comercial diseñada para optimizar la utilización del margen mientras se ejecutan posiciones en los mercados financieros. Su estrategia única implica un proceso de dos pasos: iniciar una posición virtual seguida de una posición real correspondiente, destinada a minimizar los requisitos de margen. Aquí h
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilidades
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el Asesor Experto "Supply and Demand Assistant" (EA), su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mun
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo) Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distan
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Marti Lovers
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 El Asesor Experto (EA) "Marti Lovers" es un sistema de trading sofisticado y agresivo, diseñado para operadores experimentados que pueden manejar estrategias de alto riesgo. Este EA combina múltiples lógicas de trading en una potente herramienta, ofreciendo un enfoque único y dinámico para operar en forex. Dada su naturaleza agresiva, "Marti Lovers" requiere un equilibrio susta
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentamos el vanguardista Asesor Experto "FAST SCALPER": Libere el poder de los mercados globales con precisión y competencia En el dinámico mundo del trading de forex, mantenerse a la vanguardia exige una combinación inigualable de inteligencia y tecnología. El Asesor Experto "FAST SCALPER" se erige como la cúspide de
Rebate Hunter
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo) Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distan
Gold Buster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentamos el EA "Gold Buster": sistema dinámico de gestión de riesgos y soporte-resistencia de próxima generación El EA "Gold Buster" representa la vanguardia de los sistemas de negociación automatizados y aprovecha los últimos avances en la gestión de posiciones abiertas y la tecnología de análisis de riesgos para redefinir cómo se identifican y utilizan los niveles de sopo
Hedging Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilidades
Marca de agua Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 El script "Marca de agua" está diseñado para mejorar su gráfico de trading mostrando información crucial directamente en el fondo. Este script proporciona una forma clara y discreta de realizar un seguimiento de detalles clave como el par
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilidades
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Presentamos el asesor experto y asistente de trading "Smart Trader": la herramienta definitiva en la que confían los traders profesionales de todo el mundo por su inigualable adaptabilidad y sus innovadoras estrategias de gestión de riesgos. La base de "Smart Trader" reside en su revolucionario sistema de gestión de riesgos
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Trading preciso de una sola vez con indicadores inteligentes ¿Cansado de estrategias desordenadas, sobreoperaciones y riesgos innecesarios? Descubre Grandmaster EA: un Asesor Experto limpio, preciso y práctico, diseñado para traders que buscan una estrategia rápida y eficaz con toma de decisiones inteligente. Impulsado por la lógica de triple indicador Grandm
Liquidity Side
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Entrada inteligente basada en la liquidez institucional Liquidity Side es un Asesor Experto automatizado diseñado para detectar áreas de liquidez ocultas en el mercado, donde las instituciones tienen mayor probabilidad de operar. Al combinar indicadores técnicos y filtros de noticias en tiempo real, este EA evita el ruido del mercado y se centra en entradas ef
Volatility Switching
Agus Santoso
Asesores Expertos
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" es un Asesor Experto (EA) avanzado meticulosamente diseñado para operadores que buscan optimizar sus posiciones en entornos de mercado dinámicos. Este EA opera según el principio de reconocer la volatilidad del mercado y ajustar dinámicamente sus estrategias para mitigar el riesgo y mejorar la rentabilidad. Al emplear el método de Posición Abierta con especial atención
Fibo SnR
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Presentamos el asesor experto de vanguardia "Fibo SnR": ¡su mejor compañero comercial! Revolucione su experiencia comercial con el Asesor Experto (EA) más reciente y sofisticado, el Asesor Experto "Fibo SnR". Esta innovadora herramienta aprovecha el poder de los algoritmos avanzados y los principios atemporales de los niveles de Fibonacci para proporcionar exactitud y precisió
Wayang
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA": trading inteligente con precisión de tendencia y S/R Descripción general "Wayang EA" es un asesor experto inteligente que combina la estrategia de órdenes pendientes con el análisis de soporte y resistencia y de tendencias para capturar las mejores oportunidades del mercado. Creado con algoritmos que se han probado en diversas condiciones de mercado, este EA es a
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA: algoritmo de negociación inteligente basado en la volatilidad Descripción general Dynamite Breakout EA es un asesor experto avanzado diseñado para aprovechar la volatilidad del mercado mediante la identificación dinámica de zonas de ruptura en función de los movimientos de precios intradía. Este EA calcula de forma inteligente las áreas de negociación potenc
No Marti No Party
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Presentamos el Asesor Experto (EA) "No Marti No Party": el epítome de las estrategias comerciales agresivas. Este EA no es para los pusilánimes, ya que opera según un principio de alto riesgo y alta recompensa que puede generar ganancias sustanciales o pérdidas significativas. El nombre lo dice todo: la estrategia Martingala es el núcleo de este EA. Está diseñado para duplicar a
Filtro:
Ida Bagus Githa Dyatmika
427
Ida Bagus Githa Dyatmika 2025.12.10 02:00 
 

I think the MT4 Trade Advisor is a good tool for money management in trading FX. I hope the "pending order expiration" feature will be added in the next update. So our pending orders will be deleted after a certain number of hours automatically by the EA. Thank you

Agus Santoso
35397
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.12.10 02:02
Thank you Sir
Bolsa Invest
182
Bolsa Invest 2024.10.01 09:32 
 

Unfortunately, after testing and retesting the EA Trade Advisor, even though I recognize that it is a good tool, I will change the evaluation, because I consider that the EA Trade Advisor is not yet finished, needs adjustments and more attention from the creator and does not match the description of being the definitive tool for traders.

Agus Santoso
35397
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2024.11.01 17:49
please update to version 3, it has been fixed, thank you Sir
... v 3.0
- EA can Sending Chart Screenshots with Captions from MQL5 to Telegram
- added Multi TimeFrame "Fair Value Gap"
- fixed Risk Reward Ratio in Indicators
Respuesta al comentario