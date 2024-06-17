Trade Advisor MT4

3.5

Trade Advisor: Chart-Erfolg


Der ultimative Expert Advisor (EA) für professionelle Trader


VERSION

MT4-Version | MT5-Version | Blogs


v.3.0 - Telegram-Bot-Integration


Hinweis: Die MT4-Version ist schlanker als die MT5-Version.


Trade Advisor: Chart-Erfolg


Trade Advisor ist ein fortschrittlicher Handelsassistent, der Handelsstrategien durch die Integration wichtiger Marktanalyse-Tools und nahtloser Funktionalität für Trader optimiert. Hier ist ein Überblick darüber, was Trade Advisor zu einem leistungsstarken Tool für Trader macht:


Hauptfunktionen und Vorteile


1. Angebots- und Nachfragezonen: Trade Advisor hilft Nutzern, kritische Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren und so strategischere Ein- und Ausstiegspunkte am Markt zu ermöglichen.


2. Smart-Money-Konzept: Diese Funktion ermöglicht es Tradern, Markttrends und -strukturen besser zu verstehen und bullische, bärische und konsolidierende Phasen klar zu identifizieren.


3. Fair-Value-Gap-Erkennung: Trade Advisor erkennt Fair-Value-Gaps und unterstützt Trader dabei, potenzielle Marktungleichgewichte zu erkennen und optimale Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu nutzen.


4. Berechnung von Pivotpunkten: Berechnet automatisch Pivotpunkte, um Händlern zu helfen, potenzielle Marktumkehrungen und -fortsetzungen präzise vorherzusehen.


5. Wöchentliches Hoch- und Tiefst-Tracking: Überwacht wöchentliche Hoch- und Tiefststände und erleichtert so das Erkennen signifikanter Preisniveaus und das Verständnis des aktuellen Marktverhaltens.


6. Volumenprofilanalyse: Der Trade Advisor analysiert das Volumenprofil, um die höchsten Handelsvolumina zu erkennen und präzisere Markteinschätzungen zu ermöglichen.


7. Erkennung von Unterstützung und Widerstand: Identifiziert und markiert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und unterstützt Händler bei der Festlegung präziser Ziele und Stopps.


8. Sitzungsdifferenzierung: Visuelle Markierungen für verschiedene Handelssitzungen (z. B. asiatisch, europäisch und US-amerikanisch) ermöglichen Händlern die Strategieentwicklung entsprechend der Sitzungsvolatilität und -liquidität.


9. Währungsstärkeanzeige: Bietet Echtzeitinformationen zur Stärke jeder Währung und unterstützt Devisenhändler bei der Auswahl günstiger Währungspaare.


10. Risiko-Ertrags-Berechnung mit nur einem Klick: Berechnen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis in ausgewählten Bereichen (z. B. Angebots- und Nachfragezonen) ganz einfach mit nur einem Klick. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und präzise Planung, insbesondere in aktivitätsintensiven Handelsszenarien.


11. Zeichenwerkzeuge: Trade Advisor bietet Zeichenwerkzeuge für Linien und Rechtecke, mit denen Nutzer bestimmte Bereiche im Chart markieren und analysieren können.


12. Tastatur-Hotkeys: Mit der Hotkey-Funktion können Händler Transaktionen direkt über die Tastatur ausführen und Screenshots erstellen. Das vereinfacht den Handel und die Chartdokumentation.


13. Telegram-Bot-Integration: Senden Sie Screenshots und kurze Handelszusammenfassungen direkt an einen festgelegten Telegram-Kanal, um Händler plattformübergreifend zu vernetzen und auf dem Laufenden zu halten.


Trade Advisor kombiniert analytische Leistung mit effizienten Tools für Anfänger und erfahrene Trader. Durch die Automatisierung von Berechnungen und die Integration direkter Kommunikationsfunktionen dient er als zuverlässiger Assistent für strategischeres und fundierteres Trading.

Bewertungen 2
Ida Bagus Githa Dyatmika
427
Ida Bagus Githa Dyatmika 2025.12.10 02:00 
 

I think the MT4 Trade Advisor is a good tool for money management in trading FX. I hope the "pending order expiration" feature will be added in the next update. So our pending orders will be deleted after a certain number of hours automatically by the EA. Thank you

