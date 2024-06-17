Trade Advisor MT4

Trade Advisor: 차트 마스터링





전문 트레이더를 위한 궁극의 전문가 자문(EA) 어시스턴트





버전

MT4 버전 | MT5 버전 | 블로그





v.3.0 - Telegram Bot 통합





참고: MT4 버전은 MT5 버전보다 가볍습니다.





Trade Advisor: 차트 마스터링





Trade Advisor는 주요 시장 분석 도구와 트레이더를 위한 원활한 기능을 통합하여 트레이딩 전략을 강화하도록 설계된 고급 트레이딩 어시스턴트입니다. Trade Advisor가 트레이더에게 강력한 자산인 이유에 대한 개요는 다음과 같습니다.





주요 기능 및 장점





1. 공급 및 수요 구역: Trade Advisor는 사용자가 중요한 공급 및 수요 구역을 식별하여 시장에서 보다 전략적인 진입 및 종료 지점을 확보하도록 돕습니다.





2. Smart Money Concept: 이 기능을 통해 트레이더는 시장 동향과 구조를 더 잘 이해하고 강세, 약세 및 통합 단계를 명확하게 식별할 수 있습니다.





3. 공정가치 갭 감지: Trade Advisor는 공정가치 갭을 찾아내 트레이더가 최적의 진입 및 종료 기회를 위해 잠재적 시장 불균형을 발견하도록 지원합니다.





4. 피벗 포인트 계산: 트레이더가 잠재적 시장 반전 및 지속을 정확하게 예측할 수 있도록 피벗 포인트를 자동으로 계산합니다.





5. 주간 최고가 및 최저가 추적: 주간 최고가 및 최저가를 모니터링하여 중요한 가격 수준을 인식하고 최근 시장 동향을 이해하기 쉽게 합니다.





6. 거래량 프로필 분석: Trade Advisor에는 거래량 프로필 분석이 포함되어 있어 사용자가 가장 높은 거래량이 발생하는 곳을 확인하고 보다 정확한 시장 평가를 지원합니다.





7. 지지 및 저항 식별: 주요 지지 및 저항 수준을 식별하고 표시하여 트레이더가 정확한 목표 및 정지를 설정하는 데 도움을 줍니다.





8. 세션 차별화: 다양한 거래 세션(예: 아시아, 유럽 및 미국)에 대한 시각적 마커를 통해 트레이더가 세션 변동성 및 유동성에 따라 전략을 수립할 수 있습니다.





9. 통화 강도 측정기: 각 통화의 강도에 대한 실시간 정보를 제공하여 외환 거래자가 유리한 통화 쌍을 선택하도록 지원합니다.





10. 원클릭 위험-보상 계산: 한 번의 클릭으로 선택한 영역(예: 공급 및 수요 영역) 내에서 위험-보상 비율을 쉽게 계산합니다. 이 기능을 사용하면 특히 거래 활동이 많은 시나리오에서 빠르고 정확한 계획이 가능합니다.





11. 그리기 도구: Trade Advisor에는 선과 사각형을 그리는 도구가 포함되어 있어 사용자가 차트에서 특정 영역을 표시하고 분석할 수 있습니다.





12. 키보드 단축키: 단축키 기능을 사용하면 거래자가 키보드에서 직접 거래를 실행하고 스크린샷을 찍을 수 있어 거래 및 차트 문서화가 간소화됩니다.





13. Telegram Bot 통합: 스크린샷과 간략한 거래 요약을 지정된 Telegram 채널로 즉시 보내 거래자가 플랫폼 간에 연결되고 정보를 얻을 수 있도록 합니다.





Trade Advisor는 초보자와 숙련된 거래자 모두를 위한 효율적인 도구와 분석 능력을 결합합니다. 계산을 자동화하고 직접적인 커뮤니케이션 기능을 통합함으로써, 보다 전략적이고 정보에 입각한 거래를 위한 신뢰할 수 있는 보조 도구 역할을 합니다.