Trade Advisor MT4

交易顾问：掌握图表





交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述：





主要功能和优势





1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。





2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。





3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。





4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。





5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。





6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。





7. 支撑和阻力识别：识别并标记关键支撑和阻力位，帮助交易者设定精确的目标和止损。





8. 时段区分：不同交易时段（例如亚洲、欧洲和美国）的视觉标记，使交易者能够根据时段波动性和流动性制定策略。





9. 货币强度计：提供每种货币强度的实时信息，帮助外汇交易者选择有利的货币对。





10. 一键式风险回报计算：只需单击一下，即可轻松计算选定区域（如供需区）内的风险回报率。此功能可实现快速、精确的规划，尤其是在交易活跃的场景中。





11. 绘图工具：Trade Advisor 包括用于绘制线条和矩形的工具，使用户能够标记和分析图表上的特定区域。





12. 键盘热键：热键功能允许交易者直接从键盘执行交易和截取屏幕截图，从而简化交易和图表文档。





13. Telegram Bot 集成：将屏幕截图和简短的交易摘要即时发送到指定的 Telegram 频道，让交易者跨平台保持联系和知情。





Trade Advisor 将分析能力与高效的工具相结合，适合新手和经验丰富的交易者。通过自动计算和集成直接通信功能，它可以成为更具战略性和更明智交易的可靠助手。