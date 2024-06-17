Trade Advisor MT4

3.5

Trade Advisor: Mastering The Chart


Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров


ВЕРСИЯ

Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги


v.3.0 — интеграция с Telegram Bot


Примечание: версия MT4 легче версии MT5


Trade Advisor: Mastering The Chart


Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощным активом для трейдеров:


Основные характеристики и преимущества


1. Зоны спроса и предложения: Trade Advisor помогает пользователям определять критические зоны спроса и предложения, обеспечивая более стратегические точки входа и выхода на рынке.


2. Концепция Smart Money: эта функция позволяет трейдерам лучше понимать тенденции и структуры рынка, четко определяя бычьи, медвежьи и консолидационные фазы.


3. Обнаружение разрывов справедливой стоимости: торговый советник находит разрывы справедливой стоимости, помогая трейдерам выявлять потенциальные рыночные дисбалансы для оптимальных возможностей входа и выхода.


4. Расчет точек разворота: автоматически вычисляет точки разворота, чтобы помочь трейдерам точно предвидеть потенциальные развороты рынка и продолжения.


5. Отслеживание еженедельных максимумов и минимумов: отслеживает еженедельные максимумы и минимумы, что упрощает распознавание значимых ценовых уровней и понимание недавнего поведения рынка.


6. Анализ профиля объема: торговый советник включает анализ профиля объема, помогая пользователям видеть, где происходит самый высокий объем торговли, и обеспечивая более точную оценку рынка.


7. Определение поддержки и сопротивления: определяет и отмечает ключевые уровни поддержки и сопротивления, помогая трейдерам устанавливать точные цели и остановки.


8. Дифференциация сессий: визуальные маркеры для разных торговых сессий (например, азиатской, европейской и американской), что позволяет трейдерам разрабатывать стратегии в соответствии с волатильностью и ликвидностью сессии.


9. Измеритель силы валюты: предоставляет информацию в режиме реального времени о силе каждой валюты, помогая трейдерам форекс выбирать выгодные валютные пары.


10. Расчет риска и прибыли одним щелчком: легко рассчитывайте соотношение риска и прибыли в выбранных областях (например, зонах спроса и предложения) одним щелчком. Эта функция обеспечивает быстрое и точное планирование, особенно в сценариях с высокой активностью торговли.


11. Инструменты рисования: торговый советник включает в себя инструменты рисования линий и прямоугольников, позволяя пользователям отмечать и анализировать определенные области на графике.


12. Горячие клавиши клавиатуры: функциональность горячих клавиш позволяет трейдерам совершать транзакции и делать снимки экрана прямо с клавиатуры, оптимизируя торговлю и документацию по графикам.


13. Интеграция с ботом Telegram: мгновенно отправляйте снимки экрана и краткие сводки по торговле на указанный канал Telegram, поддерживая связь и информированность трейдеров на всех платформах.


Торговый советник сочетает в себе аналитическую мощь с эффективными инструментами как для новичков, так и для опытных трейдеров. Благодаря автоматизации расчетов и интеграции функций прямой связи он служит надежным помощником для более стратегической и информированной торговли.

Отзывы
Ida Bagus Githa Dyatmika
427
Ida Bagus Githa Dyatmika 2025.12.10 02:00 
 

I think the MT4 Trade Advisor is a good tool for money management in trading FX. I hope the "pending order expiration" feature will be added in the next update. So our pending orders will be deleted after a certain number of hours automatically by the EA. Thank you

