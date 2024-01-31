Zenith Zone Bot MT5

Presentiamo Zenith Zone Bot per i trader e i sfidanti PropFirms. Questo robot utilizza una strategia unica basata su indicatori tecnici e fondamentali personalizzati, affinati attraverso oltre un anno di ricerca dedicata e perfezionamento.

La strategia Zenith Zone si sviluppa in quattro passaggi completi:

  1. Livelli di domanda e offerta verificati: Il robot inizia calcolando i livelli di domanda e offerta verificati, consentendo punti di ingresso e uscita precisi nel mercato.

  2. Assorbimento di liquidità: Sfruttando algoritmi avanzati, il robot valuta l'assorbimento di liquidità per la coppia di trading, ottimizzando l'esecuzione degli scambi e riducendo al minimo lo slippage.

  3. Performance relativa giornaliera: La strategia incorpora una robusta valutazione delle performance relative giornaliere della coppia di trading, garantendo risposte adattive alle mutevoli condizioni di mercato.

  4. Analisi delle notizie impattanti: In tempo reale, il Bot valuta l'impatto delle notizie rilevanti per la coppia di trading nella giornata corrente, offrendo un approccio dinamico e reattivo al trading.

Ciò che distingue questo robot di trading è la profondità di analisi derivata dagli indicatori personalizzati progettati. Questi indicatori sono il risultato di rigorosi test manuali sia retrospettivi che prospettici nell'ultimo anno, uniti a oltre cinque anni di esperienza nella programmazione di robot di trading per il mercato MQL. Ciò garantisce uno strumento di trading affidabile ed efficace che si distingue nel panorama competitivo.

Nessuna ottimizzazione è necessaria; le migliori opzioni sono impostate per impostazione predefinita.

Principali caratteristiche dell'EA:

  • Opzioni PropFirm aggiunte
  • Ridotto drawdown, inferiore al 10%
  • Nessuna griglia o martingala.
  • Rapporto TP/SL standard
  • Gestione del rischio di capitale
  • Impostazioni ottimizzate di default
  • Un sistema FOREX completo che gestisce tutti gli elementi del trading automatico.


How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2272590

Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/112046/


Recommendations:

    • Currency pair: Multi-currency - Just attach the EA to GBPAUD chart
    • Timeframe: H1
    • Minimum deposit : $1000
    • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
    • Brokers : Common brokers and PropFirms
    • IMPORTANT: Read the documentations carefully!
    • Account type: Hedge


    frogeatrader
    49
    frogeatrader 2024.02.12 22:58 
     

    This Zenith EA looks very promissing from MT5 real tick back tests, it does have some protential to pass Propfirm and run on funded account. The vendor's support is fast and helpful. Thanks for provided such nice robot.

    Hassanien Saleh
    315
    Hassanien Saleh 2024.02.05 09:08 
     

    Zenith looks like a brilliant EA , done alot of backtesting and the results are excellent.

    Ok tested the EA in demo for 2 weeks and the results were very good, now will go live.

    KingroadCZ
    139
    KingroadCZ 2025.01.21 16:23 
     

    The first test week on a 50k FTMO account and the FTMO setup ended -2400.There were a total of 17 trades of which 6 were wins. We will see what happens next. After a week it's too early to draw complete conclusions. I will continue to update the review.

    EDIT 6.6.25-So after 5 months I can say that this EA is not profitable.EA is quite unprofitable. A loss of $140 on five trades in 3 days. zero win

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Risposta dello sviluppatore Mohammadmahdi Sanei 2025.01.21 18:09
    Thank you for your precise feedback. I will contact you privately yo help you pass the FTMO challenge
    frogeatrader
    49
    frogeatrader 2024.02.12 22:58 
     

    This Zenith EA looks very promissing from MT5 real tick back tests, it does have some protential to pass Propfirm and run on funded account. The vendor's support is fast and helpful. Thanks for provided such nice robot.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Risposta dello sviluppatore Mohammadmahdi Sanei 2024.02.13 06:45
    It is promising that you are interested and satisfied by Zenith EA. Happy trading my Friend.
    Hassanien Saleh
    315
    Hassanien Saleh 2024.02.05 09:08 
     

    Zenith looks like a brilliant EA , done alot of backtesting and the results are excellent.

    Ok tested the EA in demo for 2 weeks and the results were very good, now will go live.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Risposta dello sviluppatore Mohammadmahdi Sanei 2024.02.13 06:43
    Thank you, do my best to attract your satisfaction.
