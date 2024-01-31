Zenith Zone Bot MT5
- Experts
- Mohammadmahdi Sanei
- Versione: 5.74
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 11
Presentiamo Zenith Zone Bot per i trader e i sfidanti PropFirms. Questo robot utilizza una strategia unica basata su indicatori tecnici e fondamentali personalizzati, affinati attraverso oltre un anno di ricerca dedicata e perfezionamento.
La strategia Zenith Zone si sviluppa in quattro passaggi completi:
Livelli di domanda e offerta verificati: Il robot inizia calcolando i livelli di domanda e offerta verificati, consentendo punti di ingresso e uscita precisi nel mercato.
Assorbimento di liquidità: Sfruttando algoritmi avanzati, il robot valuta l'assorbimento di liquidità per la coppia di trading, ottimizzando l'esecuzione degli scambi e riducendo al minimo lo slippage.
Performance relativa giornaliera: La strategia incorpora una robusta valutazione delle performance relative giornaliere della coppia di trading, garantendo risposte adattive alle mutevoli condizioni di mercato.
Analisi delle notizie impattanti: In tempo reale, il Bot valuta l'impatto delle notizie rilevanti per la coppia di trading nella giornata corrente, offrendo un approccio dinamico e reattivo al trading.
Ciò che distingue questo robot di trading è la profondità di analisi derivata dagli indicatori personalizzati progettati. Questi indicatori sono il risultato di rigorosi test manuali sia retrospettivi che prospettici nell'ultimo anno, uniti a oltre cinque anni di esperienza nella programmazione di robot di trading per il mercato MQL. Ciò garantisce uno strumento di trading affidabile ed efficace che si distingue nel panorama competitivo.
Nessuna ottimizzazione è necessaria; le migliori opzioni sono impostate per impostazione predefinita.
Principali caratteristiche dell'EA:
- Opzioni PropFirm aggiunte
- Ridotto drawdown, inferiore al 10%
- Nessuna griglia o martingala.
- Rapporto TP/SL standard
- Gestione del rischio di capitale
- Impostazioni ottimizzate di default
- Un sistema FOREX completo che gestisce tutti gli elementi del trading automatico.
How do I get more information about the EA?
Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights
Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2272590
Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/112046/
Recommendations:
- Currency pair: Multi-currency - Just attach the EA to GBPAUD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $1000
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms
- IMPORTANT: Read the documentations carefully!
- Account type: Hedge
This Zenith EA looks very promissing from MT5 real tick back tests, it does have some protential to pass Propfirm and run on funded account. The vendor's support is fast and helpful. Thanks for provided such nice robot.