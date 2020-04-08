Moving Average Crossover Scanner MT4
- Biswarup Banerjee
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 9 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Moving Average Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando medie mobili personalizzabili. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per allinearli alle loro strategie.
La versione per MT5 è disponibile qui: Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Integrazione delle medie mobili: Supporta due medie mobili con parametri regolabili, inclusi periodo, spostamento, metodo (SMA, EMA, ecc.) e prezzo applicato, consentendo un’analisi efficace delle tendenze e l’identificazione dei crossover.
- Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aumentando l’affidabilità delle configurazioni di trading.
- Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali critici.
- Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è apparso ogni segnale.
- Personalizzazione utente: Offre flessibilità con la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
- Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.
Nota: Il Moving Average Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che si affidano a strategie di medie mobili, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia intuitiva. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.