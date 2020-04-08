Moving Average Crossover Scanner MT4

Moving Average Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando medie mobili personalizzabili. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per allinearli alle loro strategie.

La versione per MT5 è disponibile qui: Moving Average Multicurrency Scanner MT5

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Caratteristiche principali:

  • Integrazione delle medie mobili: Supporta due medie mobili con parametri regolabili, inclusi periodo, spostamento, metodo (SMA, EMA, ecc.) e prezzo applicato, consentendo un’analisi efficace delle tendenze e l’identificazione dei crossover.
  • Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aumentando l’affidabilità delle configurazioni di trading.
  • Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali critici.
  • Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è apparso ogni segnale.
  • Personalizzazione utente: Offre flessibilità con la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
  • Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.

Nota: Il Moving Average Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che si affidano a strategie di medie mobili, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia intuitiva. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Prodotti consigliati
List swap MT4
Evgeny Belyaev
Indicatori
The List swap is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which allows to display swaps for all symbols (available in the Market Watch). When using the free demo version, you need to remember that the Strategy Tester of the MetaTrader 4 does not provide the ability to obtain data on other symbols. In the Strategy Tester, the swap information will be displayed only for the symbol the indicator is attached to. The indicator can be useful for traders utilizing the "Carry trade" strategy, as well
PositionGroupClose 4
Andrej Nikitin
5 (1)
Utilità
The EA performs trade operations of closing position groups. Positions are grouped by type. It is possible to select orders by the profit (loss) value. It is possible to form the closure groups manually. You can set a value for automatic closure of a positions group after reaching a certain profit/loss level or price level. The additional functions of the EA are called using the hot keys: SHIFT+A - show/hide Auto exit options. SHIFT+S - show/hide Settings panel. SHIFT+V - sound ON/OFF. SHIFT+I -
MOAT mt breakline
M Rusman Hn
Indicatori
The indicator will provide a breakout line or price stop guide, we recommend M5 or H1 timeframes. Trade signal: Buy Signal:  if the closed price (according to the timeframe) breaks the blue line and is already   above it or if the lowest price stops above the red line. Sell Signal : if the closing price (according to  the timeframe) breaks the red line and is already below it or if the highest price stops below the blue line. Feature: You will get time (hours) and price values ​​for the lines
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilità
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
Previous Candle High Low Scanner MultiSymbol MT4
Rajesh Kumar Nait
Utilità
Lo scanner a candela precedente multivaluta o a barra precedente ti aiuta a scansionare grafici multisimbolo con qualsiasi intervallo di tempo personalizzato selezionato dalle impostazioni dell'indicatore. Basato sul prodotto: https://www.mql5.com/en/market/product/110229 Può essere utilizzato per scansionare più simboli per il massimo minimo del giorno precedente, il massimo minimo della settimana precedente, il massimo minimo del mese precedente o qualsiasi intervallo di tempo personalizzat
Box Chart
Chantal Sala
5 (1)
Indicatori
The indicator Box Chart is a very useful analysis tool that allows you to know the value of the range in points. The range is written in a label and also it is draw in a rectangle. This indicator works on multi timeframe and you can upload more indicators on same chart to analyze more time frames ranges. The analysis of the range is done following W. G. Gann school. The observation of the range on little time frame returns some good information of trend or reversal. Box Chart is a simple indicat
KT Average Daily Range MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3 (1)
Indicatori
KT Average Daily Range(ADR) shows the upper and lower levels using the average daily range covered by the currency pair or the instrument. The average daily range is calculated using the chosen period in the input settings. ADR High:  ADR upper level is found by adding the average daily range value to the current day's low. ADR Low:  ADR lower level is found by subtracting the ADR value from the current day's high. Features It shows the ADR levels with several other helpful information benefici
MTF MultiMeter
GRANTLEY LAURENCE CAUSE
Indicatori
Benefits: A new and innovative way of looking across multiple timeframes and multiple indicators on any chart. Provides instant multi-timeframe analysis of any market. i.e. forex currency pairs, cryptocurrency pairs, commodities, etc. It offers precise indications across multiple timeframes of volatility as measured by RSI, ADX and STOCH within one chart. Helps you determine high probability trading setups. See example strategy in comments. Can see bullish/bearish volatility building across mult
Bears CD HTB
Igor Semyonov
Utilità
Bears CD HTB  (Bears Convergence/Divergence High Top Bottom) is a universal analytical bears convergence/divergence indicator between a financial instrument and any of the twenty two standard indicators included in МetaTrader 4 package. The indicator is the second out of the two possible versions (HBT and HTB) of the bearish convergence/divergence origins. Due to its multiple use feature, the indicator allows you to find convergences/divergences between the price and various standard indicators
Multi Chart Multi Timeframe Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT4 The Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT4 is an advanced analytical tool designed for traders who want to monitor market activity across several timeframes at once. Instead of switching repeatedly between different charts, this indicator consolidates price action, moving averages, and other technical signals into a single panel, making multi-timeframe analysis faster and more efficient. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Inst
FREE
Trade Manager with Dynamic lot size
Taranjeet Singh
Utilità
Trader Manager Panel for MT4 – Smart, Fast & Intuitive Trade Control Boost your trading efficiency with Trader Manager Panel , a compact and user-friendly trading assistant designed for MetaTrader 4. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control over your trades with one-click execution and risk-aligned automation. ️ Core Features: One-Click Trading Panel Easily accessible UI in the top-right corner with buttons to Buy , Sell , Close All , and s
Tranquil Advisor
Calvin Nkosana Manganye
Utilità
Tranquil Advice is very useful to scalpers as it calculates the volume/lot size you should use per trade, and it does that on real time prices. Meaning, if the bid price changes, the lot size that you should use per trade is recalculated so that you may not risk more than you are willing to lose. The volume/lot size that should be used per trade is calculated from the stoploss and take profit that you predefined prior to Executing a trade. This Expert Advisors comes in handy on fast-paced market
MACD Histo Smart
Igor Semyonov
Indicatori
Description A colored universal multicurrency/multi-symbol indicator  MACD Histo Smart  (MACD histogram) based on double or triple moving average .  Comparing to the standard MACD Histo this indicator is more sensitive to what allows generating advance signals. he indicator may be used with any broker, irrespective of the name of the financial instrument since it is necessary to manually enter the name as an input parameter. If you enter a non-existent or incorrect name of a financial instrument
Brief report weekly trade 4
Andrej Nikitin
Utilità
The script creates a brief daily summary report of the weekly trade in a separate window. Input parameters of the script number of weeks - set the time interval (the number of weeks) for the report. switch for symbols selection - three modes for selecting the instruments to generate the report: All_Symbols - report is generated for deals of all instruments. Current_Symbols_Only - report is generated only for deals of the instrument in the current window. Without_Current_Symbols - report is gene
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT4 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL4. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
Easy Channel
Denis Glaz
Indicatori
Channel indicator based on the principles of mathematical statistics. It uses neural networks to simplify a lot of complex calculations, which makes the indicator fast, even for weak computers. How it works The indicator is based on the moving average, the period of which you can set. The indicator analyzes price deviations from the moving average line for the last 1440 or 2880 bars, and each line indicates a certain probability of a price reverse depending on the selected settings: Standard,
Easy Trade Panel
Kritchavatchara Datchkanakorn
Utilità
EasyTrade is a dashboard that make trading easier. EasyTrade can help you to calculate and send command. EasyTrade have 3 tabs. Tab 1 Display data about information and orders in the current symbol Show all order Profit/Loss. Show all buy order Profit/Loss. Show all sell order Profit/Loss. Show average price of all opened order(buy and sell). Show average price of all buy order. Show average price of all sell order. Show total lot buy order. Show total lot sell order. Show total order buy. Show
Position by Symbols Overview 4
Andrej Nikitin
Utilità
The script opens a separate window and displays information about the current open positions in it. The informer will be useful to those who operate with a large number of positions open on different instruments in different directions. It allows you to quickly decompose the loading of the deposit by instruments, visually identify the most tense places in the aggregate position. For the exposed stop orders, it calculates the total risks and goals.
Emini Trade Panel
Lee Teik Hong
Utilità
Emini Trade Panel Price - Launch Promotion: FREE - Normal Price: $50 Symbol Recommended - S&P 500 Index Timeframe - 5 minutes Main features - Click Button on Chart. - Auto StopLoss Mode: Previous Bar Setting - Trailing Stop ON/OFF - Active Time To Highlight Setting - Color Scheme Selection - Show Profit/Loss Label EA Ideas - A Successful Professional Trader scalping 1 Point and use Price Action Stops. - Trade very small. The smallest you possibly can trade. - Take a look for Swing trades a
FREE
Pending Grid STOP Manual
Nantakan Leungonnam
5 (1)
Utilità
Hola Traders. Lot - lot size for pending orders. Martingale - double lot size of pending orders. *(No Martingale = 1.00) TotalGridEachSide - unit each side of pending orders. SpaceOfFirstOrder - distance for the first order in points. Take Profit - profit in points. Stop Loss - loss in points. The entire positioning uses POINTS only. (10 point = 1 pip) and you can open order BUYSTOP, SELLSTOP, ALLBUYANDSELL you can Close Pending, Close orders Profit and Loss and Close All ***  ideas for using
Booster Seven
David Gaganidze
Utilità
Полуавтоматический торговый робот Booster Seven помогает трейдеру торговат, решения о торговле в направленнии Buy или Sell принимает трейдер. У робота на графике выведенны функции Buy, Sell, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell limit и AUTO S/L. Также статистические параметры торговли. При выборе функции Buy торговля начнется открытием позиции Buy начальным лотом, имеющим соответствующие Stop Loss и Take Profit. Новая позиция открывается, когда цена на указанный пункт превысит отметку предыдушег
Abiroid ProfitPercent Arrows MA Confluence
Abir Pathak
5 (1)
Indicatori
Profit Percent Series 2 The scanner dashboard available here (for  Free) : And read detailed information about MA Confluence here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747474 Here's a post about Common Settings for all Profit Percent Series Indicators: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Strategy: Main Signal Indicators (Any One): MA Cross (In-built) or Hull, OBV Cross, Heiken Ashi Cross Validation Indicators (Preferably less than 3): OBV (with Min Distance), Heiken Ashi, ADX, SuperTren
Easy Quick Review
Sivaramakrishnan Thavasi
Indicatori
This tool helps you to find easily and clearly  when you enter trade with day time  and price  examples Entered Buy at Monday 20:30 with price 2150 Exited buy at Tues 10: 30  with price  2187  You can convert as local time by inputting shift hours and minutes. Trading is a learning skill, so you have to evaluate your trading performance at the end of your day. Did you follow your rules? If you did then it was a win, regardless if you earned pips or not. If you didn't follow my rules then is a
LL Tetra EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
10 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $70  ---> NEXT PRICE $140 PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT LL Tetra EA  is an expert advisor based on  4 different strategies , designed and optimized to  work on EURUSD, GOLD (XAUUSD) and high volatility pairs (like GBPJPY) . The   core strategy   of the EA has been studied and applied for years, based on price action it could be applied on different timeframes with the appropriate modifications. Thus was born the idea of programming an algorithm that w
One more Copier MT4
Oleksii Chepurnyi
5 (1)
Utilità
Yet another signal copier. Nothing special. Demo version can be downloaded here . Key Features The utility copies trades between terminals: by market, pending orders (optional), as well as their stop loss and take profit levels (optional as well). You can copy from one Master account to several Slave accounts, as well as from several Master accounts to one Slave account. Volume calculation At the moment, there are two options for calculating the volume: The trade volume is taken 1 to 1 from th
Pending Grid LIMIT Manual
Nantakan Leungonnam
5 (3)
Utilità
Hola Traders. Lot - lot size for pending orders. Martingale - double lot size of pending orders. *(No Martingale = 1.00) TotalGridEachSide - unit each side of pending orders. SpaceOfFirstOrder - distance for the first order in points. Take Profit - profit in points. Stop Loss - loss in points. The entire positioning uses POINTS only. (10 point = 1 pip) and you can open order BUYLIMIT, SELLLIMIT, ALLBUYANDSELL you can Close Pending, Close orders Profit and Loss and Close All ***  ideas for usin
Price Action Multi Timeframe Radar
Francesco Petralla
Indicatori
This powerful indicator intercepts 21 patterns simultaneously on 28 Pairs and on all timeframes. Just put the indicator on a single chart to see all patterns that appear on all pairs in all timeframes The patterns found are: For Bearish: Bearish Abandoned Baby; Bearish Engulfing; Bearish Harami; Bear Kicker; Dark Cloud Cover; Evening Doji Star; Evening Star; Shooting Star; Three Black Crows; Three Inside Down; Three Outside Down; For Bullish: Bullish Abandoned Baby; Bullish Engulfing; Bullish Ha
Waddah Attar Anti Limit Brokers Slippage
Ahmad Waddah Attar
Utilità
Most of brokers make slippage for your orders (stop orders or market orders). When you make limit orders (Buy or Sell), they don't make slippage for you. Because it is for your advantage. This EA will resolve limit slippage problem for you with any brokers. Slippage Problem Example: The price now is 1.31450, you put sell limit at 1.31500. If the price jumps to 1.31550. The Broker will execute your sell limit at 1.31500 NOT 1.31550. If you put buy stop, the Broker will execute it at 1.31550 (or m
Coral Trade Planner
D Armond Lee Speers
Indicatori
Coral Trade Planner is a 3-in-1 tool for making smart trades.   The Lot Size Calculator lets you determine the appropriate lot size based on risk, and see the impact on your risk as you change the stop loss distance and/or lot size.   The Trade Planner is an innovative tool for visualizing your planned trades on the chart, and gives you immediate feedback on the value of the trade (both the risk of hitting your stop loss and the reward of hitting your take profit).  Both Market and Pending order
Swap Information Hunter Indicator
Qui Tuot Nguyen
Indicatori
Questo strumento è progettato per visualizzare tassi di swap dettagliati per tutte le coppie di valute disponibili sulla tua piattaforma di trading. Consente ai trader di visualizzare rapidamente i valori di swap sia long che short in una finestra separata e visivamente migliorata. Questo strumento offre input definiti dall'utente per la dimensione del lotto, garantendo calcoli precisi basati sui tassi swap attuali e sul volume degli scambi. Inoltre, fornisce l'orario in cui verranno applica
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore dell’Indice di Forza Relativa (RSI) per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di te
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Indicatore del Canale Keltner MT5 , uno strumento classico di volatilità ispirato all'innovazione di Chester Keltner degli anni '60, che combina medie mobili esponenziali con la gamma vera media (ATR) per creare bande di prezzo dinamiche. Celebrato nei circoli di trading sin dalla sua rinascita nell'era digitale, questo indicatore ha guadagnato popolarità su piattaforme come TradingView e MQL5 per la sua affidabilità nel rilevare breakout e inversioni di
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione