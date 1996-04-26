Moving Average Crossover Scanner MT4

Представляем вам Moving Average Multicurrency Scanner MT4, современный индикатор, разработанный для улучшения вашего торгового опыта путем мониторинга нескольких валютных пар на различных временных интервалах. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, которые полагаются на скользящие средние для определения трендов и принятия обоснованных торговых решений.

С Moving Average Multicurrency Scanner MT4 вы можете без труда анализировать движения рынка и получать своевременные сигналы, что позволяет вам использовать торговые возможности в реальном времени. Представьте, что у вас есть возможность настраивать свои торговые стратегии, согласовывая несколько временных интервалов и валютных пар без усилий.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Предоставляет значения индикатора в виде доступных буферов, позволяя Expert Advisor использовать торговые стратегии на основе сигналов.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки BUY/SELL прямо на графике на свечах сигналов для легкого визуального восприятия.

Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрые вычисления и совместимость с тестером стратегий для исторического бэктестирования.

Всплывающие оповещения: Генерирует MetaTrader всплывающие оповещения о событиях сигналов, гарантируя, что вы никогда не пропустите потенциальную торговую установку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга сделок на ходу.

Уведомления по электронной почте: Отправляет уведомления по электронной почте о событиях сигналов, позволяя удаленно следить за ситуацией, когда вы находитесь вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике, предлагая мгновенный обзор состояния ваших сделок.

Многосимвольный сканер: Мониторит несколько валютных пар одновременно с одного графика, улучшая ваш рыночный анализ.

Поддержка нескольких временных интервалов: Работает без проблем на всех стандартных временных интервалах MetaTrader, от M1 до MN, для комплексного анализа.

Настраиваемые входные параметры: Предлагает гибкие настройки для адаптации индикатора под ваши конкретные торговые предпочтения.

Обновления в реальном времени: Обеспечивает мгновенное обновление всех сигналов и данных, предоставляя вам точную и своевременную информацию.

Фильтры сессий: Позволяет трейдерам настраивать параметры в зависимости от торговых сессий для оптимизации производительности.

Фильтр новостей: Интегрирует настраиваемый фильтр новостей, чтобы избежать торговли во время событий с высоким воздействием новостей.

Без перерисовки: Обеспечивает, что индикатор не перерисовывается, предоставляя надежные сигналы, которым трейдеры могут доверять.

Удобный интерфейс: Разработан с интуитивно понятной компоновкой для легкой навигации и быстрого доступа к важным функциям.

Moving Average Multicurrency Scanner MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, стремящихся улучшить свои торговые стратегии за счет эффективного использования скользящих средних. Ощутите мощь этого индикатора и повысите свою торговую эффективность на MetaTrader 4.

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