Moving Average Crossover Scanner MT4
- Göstergeler
- Biswarup Banerjee
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Hareketli Ortalama Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, özelleştirilebilir hareketli ortalamaları kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
MT5 sürümü burada mevcuttur: Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon
Ana Özellikler:
- Hareketli Ortalama Entegrasyonu: Periyot, kayma, yöntem (SMA, EMA vb.) ve uygulanan fiyat gibi ayarlanabilir parametrelerle iki hareketli ortalamayı destekler, etkili trend analizi ve çaprazlama tanımlamayı mümkün kılar.
- Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular, işlem kurulumlarının güvenilirliğini artırır.
- Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar, traderların kritik sinyalleri kaçırmamasını sağlar.
- Duyarlı Tasarım: Herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.
- Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renkleri ve zaman dilimi filtreleri için esnek yapılandırma seçenekleri sunar, traderların aracı özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlar.
- Çoklu Sembol Desteği: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini tarar, kapsamlı piyasa kapsama alanı sağlar.
Not: Hareketli Ortalama Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, hareketli ortalama stratejilerine dayanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve sezgisel bir arayüz sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.
