Moving Average Crossover Scanner MT4

介绍 Moving Average Multicurrency Scanner MT4，这是一款前沿指标，旨在通过监控多个货币对在不同时间框架上的表现来增强您的交易体验。此工具非常适合依赖移动平均线来识别趋势并做出明智交易决策的交易者。

使用 Moving Average Multicurrency Scanner MT4，您可以轻松分析市场动态并及时接收信号，使您能够实时把握交易机会。想象一下，您可以通过无缝对齐多个时间框架和货币对来自定义您的交易策略。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，使 Expert Advisor 能够利用基于信号的交易策略。

视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本机 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容，以进行历史回测。

弹出警报：在信号事件上生成 MetaTrader 弹出警报，确保您不会错过潜在的交易设置。

推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，以便随时监控交易。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，使您在远离终端时也能进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，提供您交易的即时状态概览。

多符号扫描器：从单一图表同时监控多个货币对，增强您的市场分析。

多时间框架支持：在所有标准 MetaTrader 时间框架（从 M1 到 MN）中无缝工作，以进行全面分析。

可自定义输入参数：提供灵活的设置，以调整指标以适应您的特定交易偏好。

实时更新：确保所有信号和数据即时更新，为您提供准确和及时的信息。

会话过滤器：允许交易者根据交易会话配置设置，以优化性能。

新闻过滤器：集成可自定义的新闻过滤器，以避免在高影响新闻事件期间交易。

非重绘：确保指标不重绘，提供交易者可以信任的可靠信号。

用户友好的界面：设计直观布局，便于导航和快速访问重要功能。

Moving Average Multicurrency Scanner MT4 是希望通过有效使用移动平均线来增强其交易策略的交易者必备工具。体验此指标的强大功能，提升您在 MetaTrader 4 上的交易表现。

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