Golden Gestion TP SL

Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente

Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion.

🎯 Il gère automatiquement :

  • Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP)

  • Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices)

  • Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées

  • L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan)

C'est l'outil idéal pour les traders qui souhaitent sécuriser leurs gains tout en gardant le contrôle complet sur leur stratégie.

🧠 Fonctionnalités principales :

  • SL et TP automatiques sur tous les ordres ouverts

  • 🕶️ SL et TP masqués : invisibles pour le courtisan

  • 🔐 Profit Lock : verrouillez vos bénéfices au fur et à mesure

  • 🔁 Trailing Stop évolué avec 3 modes :

    • Classique

    • Distance fixe par

    • Étape par étape

  • 🔔 Alerte sonore lors de la fermeture d'un ordre par SL/TP caché (option activable)

💬 Pourquoi choisir Auto SL/TP Manager EA ?

  • Interface simple, rapide à configurer

  • Aucune gestion manuelle du SL/TP nécessaire

  • Outils puissants de sécurisation des profits

  • Plusieurs modes de trailing stop pour s'adapter à votre stratégie

  • Fonctionnement discret et intelligent avec SL/TP masqués

  • Essai gratuit de 7 jours disponible sur demande

Des dizaines de traders utilisent déjà Auto SL/TP Manager EA pour automatiser et sécuriser leurs sessions de trading.

👉 Consultez les avis clients pour découvrir pourquoi ils lui font confiance.

📩 Contact Telegram : @SKPAD39
📢 Canal Telegram : https://t.me/+WiTZmPgdfgRkYTlk


