InitIndicators

Inizializza indicatori e serie storiche.

virtual bool InitIndicators(
   CIndicators* indicators  // CIndicators puntatore collezione
)

Parametri

indicators
[in] Puntatore alle collezioni indicatori e raccolta serie storiche (CExpert membro della classe).

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.