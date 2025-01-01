DocumentazioneSezioni
InitIndicators

Inizializza indicatori e serie storiche.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators      // CIndicators puntatore collezione
   )

Parametri

indicators

[in] Puntatore alle collezioni indicatori e raccolta serie storiche (CExpert membro della classe).

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.