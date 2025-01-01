- Step
Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short
virtual bool CheckTrailingStopShort(
Parametri
position
[In] Puntatore all'oggetto CPositionInfo.
sl
[in][out] Variabile per prezzo Stop Loss.
tp
[in][out] Variabile per il prezzo Take Profit.
Valore di ritorno
true se vengono soddisfatte le condizioni, altrimenti false.
Nota
In primo luogo si calcola il prezzo di Stop Loss minimo consentito più vicino al prezzo corrente e calcola prezzo di Stop Loss utilizzando i valori dell'indicatore Parabolic SAR della barra precedente (completata).
Se la posizione ha già il prezzo di Stop Loss, il suo valore viene assunto come prezzo base, altrimenti il prezzo di apertura della posizione viene assunto come prezzo base.
Se il prezzo di Stop Loss calcolato è superiore al prezzo base ed inferiore al minimo consentito prezzo di Stop Loss, suggerisce di impostare il nuovo prezzo di Stop Loss.