MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneyNoneCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Ottiene il volume degli scambi per la posizione long.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // Prezzo
   double  sl         // Prezzo Stop Loss
   )

Parametri

price

[in]  Prezzo.

sl

[in]  Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

il volume di trading per la posizione long.

Nota

La funzione restituisce sempre la dimensione minima del lotto.