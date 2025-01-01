MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneyNoneCheckOpenLong ValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Ottiene il volume degli scambi per la posizione long. virtual double CheckOpenLong( double price, // Prezzo double sl // Prezzo Stop Loss ) Parametri price [in] Prezzo. sl [in] Prezzo Stop Loss. Valore di ritorno il volume di trading per la posizione long. Nota La funzione restituisce sempre la dimensione minima del lotto. ValidationSettings CheckOpenShort