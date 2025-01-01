Next
Imposta il puntatore al prossimo elemento della lista.
void Next(
CObject* object
)
Parametri
object
[in] Nuovo valore del puntatore all'elemento successivo nella lista.
Esempio:
//--- esempio per CObject::Next(CObject*)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
{
CObject *object_first,*object_second;
//---
object_first=new CObject;
if(object_first==NULL)
{
printf("Errore creazione oggetto");
return;
}
object_second=new CObject;
if(object_second==NULL)
{
printf("Errore creazione oggetto");
delete object_first;
return;
}
//--- imposta interconnessione
object_first.Next(object_second);
object_second.Prev(object_first);
//--- usa oggetti
//--- ...
//--- elimina oggetti
delete object_first;
delete object_second;
}