DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardBasic Class CObjectNext 

Next

Imposta il puntatore al prossimo elemento della lista.

void  Next(
   CObject*  object      // Puntatore al prossimo elemento nella lista
   )

Parametri

object

[in] Nuovo valore del puntatore all'elemento successivo nella lista.

Esempio:

//--- esempio per CObject::Next(CObject*)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CObject *object_first,*object_second;
   //---
   object_first=new CObject;
   if(object_first==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   object_second=new CObject;
   if(object_second==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete object_first;
      return;
     }
   //--- imposta interconnessione
   object_first.Next(object_second);
   object_second.Prev(object_first);
   //--- usa oggetti
   //--- ...
   //--- elimina oggetti
   delete object_first;
   delete object_second;
  }