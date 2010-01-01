|
//+------------------------------------------------------------------+
//| MyTreeNode.mq5 |
//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\TreeNode.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Descrivi la classe CMyTreeNode derivata da CTreeNode. |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Classe CMyTreeNode. |
//| Scopo: Classe di elemento di un albero binario. |
//| Descendente della classe CTreeNode. |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTreeNode : public CTreeNode
{
protected:
//--- dati utente
long m_long; // campo chiave di tipo long
double m_double; // variabile personalizzata di tipo double
string m_string; // variable personalizzata di tipo string
datetime m_datetime; // variable personalizzata di tipo datetime
public:
CMyTreeNode();
//--- metodi di accesso ai dati utente
long GetLong(void) { return(m_long); }
void SetLong(long value) { m_long=value; }
double GetDouble(void) { return(m_double); }
void SetDouble(double value) { m_double=value; }
string GetString(void) { return(m_string); }
void SetString(string value) { m_string=value; }
datetime GetDateTime(void) { return(m_datetime); }
void SetDateTime(datetime value) { m_datetime=value; }
//--- metodi per il lavoro con i file
virtual bool Save(int file_handle);
virtual bool Load(int file_handle);
protected:
virtual int Compare(const CObject *node,int mode);
//--- metodi di creazione di istanze della classe
virtual CTreeNode* CreateSample();
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| CMyTreeNode costruttore della classe. |
//| INPUT: niente. |
//| OUTPUT: niete. |
//| REMARK: niente. |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyTreeNode::CMyTreeNode()
{
//--- inizializzazione dei dati utente
m_long =0;
m_double =0.0;
m_string ="";
m_datetime =0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Confronto con un altro nodo dell'albero per algoritmo specificato. |
//| INPUT: nodo - elementi dell'albero da comparare, |
//| mode - identificatore dell'algoritmo di confronto. |
//| OUTPUT: risultato del confronto (>0,0,<0). |
//| REMARK: niente. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMyTreeNode::Compare(const CObject *node,int mode)
{
//--- il parametro mode viene ignorato, perché l'algoritmo di costruzione albero è l'unico
int res=0;
//--- type casting esplicito
CMyTreeNode *n=node;
res=(int)(m_long-n.m_long);
//---
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creazione di una nuova istanza della classe. |
//| INPUT: niente. |
//| OUTPUT: puntatore ad una nuova istanza della classe CMyTreeNode. |
//| REMARK: niente. |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode* CMyTreeNode::CreateSample()
{
CMyTreeNode *result=new CMyTreeNode;
//---
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Scrive i dati nodo dell'albero in un file. |
//| INPUT: file_handle -handle di un file pre-aperto per la scrittura. |
//| OUTPUT: true se OK, altrimenti false. |
//| REMARK: niente. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Save(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- controllo
if(file_handle<0) return(false);
//--- scrive dati utente
//--- scrittura variabile personalizzata di tipo long
if(FileWriteLong(file_handle,m_long)!=sizeof(long)) return(false);
//--- scrittura variabile personalizzata di tipo double
if(FileWriteDouble(file_handle,m_double)!=sizeof(double)) return(false);
//--- scrittura variabile personalizzata di tipo string
len=StringLen(m_string);
//--- scrive la lunghezza della stringa
if(FileWriteInteger(file_handle,len,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false);
//--- scrive la stringa
if(len!=0 && FileWriteString(file_handle,m_string,len)!=len) return(false);
//--- scrittura variabile personalizzata di tipo datetime
if(FileWriteLong(file_handle,m_datetime)!=sizeof(long)) return(false);
//---
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Legge i dati nodo dell'albero da un file. |
//| INPUT: file_handle -handle di un file pre-aperto per la lettura. |
//| OUTPUT: true se OK, altrimenti false. |
//| REMARK: niente. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Load(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- controllo
if(file_handle<0) return(false);
//--- lettura
if(FileIsEnding(file_handle)) return(false);
//--- lettura variabile personalizzata di tipo char
//--- lettura variabile personalizzata di tipo long
m_long=FileReadLong(file_handle);
//--- lettura variabile personalizzata di tipo double
m_double=FileReadDouble(file_handle);
//--- lettura variabile personalizzata di tipo string
//--- legge la lunghezza della stringa
len=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);
//--- legge la stringa
if(len!=0) m_string=FileReadString(file_handle,len);
else m_string="";
//--- lettura variabile personalizzata di tipo datetime
m_datetime=FileReadLong(file_handle);
//---
return(true);
}