CTreeNode

La classe CTreeNode è una classe del nodo albero binario Ctree.

Descrizione

CTreeNode offre la possibilità di lavorare con i nodi dell'albero binario Ctree. Le opzioni di navigazione attraverso l'albero sono implementate nella classe. Inoltre, sono implementati i metodi di lavoro con il file.

Dichiarazione

class CTreeNode : public CObject

Titolo

#include <Arrays\TreeNode.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CTreeNode Discendenti diretti CTree

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi Owner Ottiene/imposta il puntatore del nodo proprietario Left Ottiene/imposta il puntatore del nodo di sinistra Right Ottiene/imposta il puntatore del nodo di destra Balance Ottiene il bilanciamento del nodo BalanceL Ottiene il bilancio del sotto-ramo sinistro del nodo BalanceR Ottiene il bilancio del sotto-ramo destro del nodo Creazione di un nuovo elemento CreateSample Crea una nuova istanza del nodo Confronto RefreshBalance Ricalcola il bilanciamento del nodo Ricerca GetNext Ottiene il puntatore del nodo successivo Input/Output SaveNode Salva i dati del nodo in un file LoadNode Scarica i dati del nodo da un file virtual Type Ottiene l'identificatore del tipo di nodo

Metodi ereditati dalla classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare

Alberi di classi discendenti di CTreeNode hanno applicazione pratica.

Un discendente della classe CTreeNode dovrebbe avere metodi predefiniti: CreateSample crea una nuova istanza della classe discendente di CTreeNode, Compare confronta i valori di campi chiave della classe discendente di CTreeNode, Type (se è necessario identificare un nodo), SaveNode e LoadNode (se è necessario lavorare con un file).

Prendiamo in considerazione un esempio di una classe discendente Ctree.