FJ Universe DCA Hedge

BOT DE COUVERTURE DCA | Robot de Vente à Découvert pour MetaTrader 5

Maîtrisez les marchés baissiers avec le Bot de Couverture DCA, une solution de trading automatisée conçue pour optimiser votre stratégie de vente à découvert sur MetaTrader 5 (MT5).

Ce Conseiller Expert (EA) utilise une stratégie disciplinée de Dollar-Cost Averaging (DCA) pour exécuter des positions de vente et gérer les transactions efficacement dans des marchés volatils ou en hausse. Il évalue les conditions pour ouvrir une position de vente et met à jour le niveau de prise de profit après l'ouverture de chaque nouvelle bougie. S'il n'y a pas de transactions actives, un nouvel ordre de vente est initié. Pour les transactions existantes, l'EA calcule le "totalInvestmentForBot" divisé par "numberOfOrders" pour créer une grille DCA pour les ordres de vente ultérieurs au-dessus du prix actuel, gérant stratégiquement le risque en moyennant les positions à mesure que les prix augmentent. La grille cesse de créer de nouveaux ordres une fois que le prix augmente de +100 % par rapport au point d'entrée initial, moment où les positions peuvent être exposées à des risques de liquidation si elles ne sont pas gérées.

Les signaux de trading en temps réel sont envoyés directement à votre serveur Discord, entièrement personnalisables pour correspondre à votre style et à vos préférences de trading.