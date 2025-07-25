FJ Universe DCA Hedge
BOT DE COUVERTURE DCA | Robot de Vente à Découvert pour MetaTrader 5
Maîtrisez les marchés baissiers avec le Bot de Couverture DCA, une solution de trading automatisée conçue pour optimiser votre stratégie de vente à découvert sur MetaTrader 5 (MT5).
Ce Conseiller Expert (EA) utilise une stratégie disciplinée de Dollar-Cost Averaging (DCA) pour exécuter des positions de vente et gérer les transactions efficacement dans des marchés volatils ou en hausse. Il évalue les conditions pour ouvrir une position de vente et met à jour le niveau de prise de profit après l'ouverture de chaque nouvelle bougie. S'il n'y a pas de transactions actives, un nouvel ordre de vente est initié. Pour les transactions existantes, l'EA calcule le "totalInvestmentForBot" divisé par "numberOfOrders" pour créer une grille DCA pour les ordres de vente ultérieurs au-dessus du prix actuel, gérant stratégiquement le risque en moyennant les positions à mesure que les prix augmentent. La grille cesse de créer de nouveaux ordres une fois que le prix augmente de +100 % par rapport au point d'entrée initial, moment où les positions peuvent être exposées à des risques de liquidation si elles ne sont pas gérées.
Les signaux de trading en temps réel sont envoyés directement à votre serveur Discord, entièrement personnalisables pour correspondre à votre style et à vos préférences de trading.
Fonctionnalités :
- Exécute des positions de vente à l'ouverture d'une nouvelle bougie, initiant un nouvel ordre lorsqu'il n'y a pas de transactions actives.
- Calcule et met à jour les niveaux de prise de profit en pourcentage en dessous du prix moyen (via "takeProfitInPercentage"), excluant les frais de swap pour un trading économique.
- Met en œuvre une stratégie de grille DCA en répartissant le "totalInvestmentForBot" sur un "numberOfOrders" spécifié pour les ordres de vente à mesure que les prix augmentent, arrêtant les nouveaux ordres après un mouvement de prix de +100 % pour limiter l'exposition.
- S'intègre parfaitement à Discord pour envoyer des signaux de trading à votre canal privé, avec des paramètres personnalisables pour les webhooks et les pseudonymes pour un suivi facile.
- Optimise les performances sur plusieurs paires de devises et comptes en prenant en charge des politiques d'exécution configurables (FOK, IOC ou Return) adaptées aux exigences de votre courtier.
- Permet d'exécuter plusieurs EA sur la même paire ou le même compte en attribuant des numéros magiques uniques, garantissant l'absence d'interférences entre les transactions.
Paramètres de configuration :
- Investissement total (totalInvestmentForBot) : Le montant total d'argent que vous allouez à l'EA pour trader sur une paire de devises et un horizon temporel spécifiques. Considérez cela comme le budget que l'EA utilise pour ouvrir des transactions.
- Nombre d'ordres (numberOfOrders) : Le nombre de transactions plus petites dans lesquelles l'EA divise votre investissement total. Ces transactions forment une grille de Dollar-Cost Averaging (DCA), conçue pour gérer des hausses de prix allant jusqu'à +100 % en vendant à différents niveaux de prix.
- Format des coûts (costFormat) : Choisissez comment vous souhaitez définir les tailles des transactions : en monnaie fiduciaire (par exemple, USD) ou en lots (par exemple, 0,01 lot). Cela offre une flexibilité en fonction de votre style de trading.
- Pourcentage de prise de profit (takeProfitInPercentage) : L'objectif de profit, exprimé en pourcentage au-dessus du prix moyen de vos transactions ouvertes. Remarque : cela ne prend pas en compte les frais de swap (coûts de détention de positions pendant la nuit).
- -------------------
- Numéro magique (magicNumber) : Un identifiant unique attribué à l'EA pour suivre ses transactions. Cela empêche l'EA d'interférer avec d'autres EA ou vos transactions manuelles, maintenant tout en ordre.
- Utiliser une politique de remplissage (useFillingPolicy) : Lorsqu'il est défini sur "True", l'EA sélectionne automatiquement la meilleure méthode d'exécution des ordres (Fill or Kill, Immediate or Cancel ou Return) en fonction des exigences de votre courtier, garantissant une exécution fluide des transactions.
- Dernier cycle DCA (lastCycleOfDCA) : Choisissez si l'EA doit arrêter de trader après avoir complété un cycle DCA complet (c'est-à-dire après avoir fermé toutes les positions). Utile pour contrôler quand l'EA fait une pause.
- -------------------
- Nom du lien de marque (brandLinkName) : Ajoutez un nom personnalisé pour un lien inclus dans vos rapports de trading, facilitant la personnalisation ou le branding de vos rapports.
- URL du lien de marque (brandLinkURL) : Fournissez une URL à associer au nom du lien de marque dans vos rapports de trading, comme un lien vers votre site web ou votre profil.
- Pseudonyme Discord (discordNickname) : Le nom affiché dans les rapports Discord. Vous pouvez utiliser des balises <@id> pour mentionner des utilisateurs ou des rôles spécifiques dans votre canal Discord.
- Webhook de journaux Discord (discordWebhookLogs) : L'URL d'un webhook Discord pour envoyer des journaux détaillés de transactions à votre canal Discord personnalisé, vous tenant informé des activités de l'EA.
- Webhook de résultats Discord (discordWebhookResults) : L'URL d'un webhook Discord pour envoyer les résultats de profits et pertes (PNL) à votre canal Discord personnalisé, pour que vous puissiez suivre les performances.
- Pseudonyme Telegram (telegramNickname) : Le nom affiché dans les rapports Telegram. Prend en charge les balises @id pour taguer des utilisateurs ou des groupes spécifiques.
- Jeton de bot Telegram (telegramBotToken) : Le jeton API de BotFather de Telegram, utilisé pour connecter votre EA à un bot Telegram pour envoyer des rapports.
- ID de chat Telegram (telegramChatID) : L'ID du chat ou du groupe Telegram où votre bot enverra les résultats PNL, vous tenant informé en déplacement.
Configuration pour l'intégration avec Discord :
Pour activer les notifications de signaux dans Discord, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Conseillers Experts.
2. Cochez "Autoriser WebRequest pour les URL listées".
3. Ajoutez "https://discord.com" et "https://discordapp.com" à la liste des URL autorisées.
Configuration pour l'intégration avec Telegram :
Pour activer les notifications de signaux dans Telegram, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Conseillers Experts.
2. Cochez "Autoriser WebRequest pour les URL listées".
3. Ajoutez "https://api.telgram.org" à la liste des URL autorisées.
Note importante sur les risques : Le Bot de Couverture DCA cesse de créer de nouveaux ordres après une augmentation de prix de +100 % par rapport au point d'entrée initial, ce qui peut entraîner une liquidation si les positions ne sont pas gérées manuellement ou fermées. Assurez-vous de configurer correctement les paramètres de gestion des risques pour protéger votre capital dans des marchés fortement haussiers.
Le Bot de Couverture DCA est parfait pour les traders qui cherchent à automatiser des stratégies de vente à découvert avec un minimum d'effort. Hautement personnalisable et compatible avec le forex, les actions, les indices et les matières premières, il fonctionne sans problème dans des environnements réels et de démonstration, ce qui le rend idéal pour les couvertures dans des marchés haussiers ou volatils.