EurUsd London Breakout Pro

EURUSD London Breakout Pro


Développé avec le soutien d’outils avancés d’intelligence artificielle, EURUSD London Breakout Pro offre un code propre et efficace, optimisé pour la vitesse et la stabilité.

Cet Expert Advisor applique un cadre de gestion des risques de niveau institutionnel et évite les stratégies à haut risque telles que le martingale, le grid averaging ou le hedging non contrôlé.

Conçu pour les traders exigeant à la fois précision et sécurité, le système combine un concept éprouvé de breakout de la session de Londres avec de puissants filtres d’entrée :


  • EMA200 (H4) pour l’orientation directionnelle

  • ADX(14) pour mesurer la force du marché

  • MACD(12,26,9) pour l’alignement du momentum

  • RSI(14) comme protection contre la surachat/survente

  • ATR(14) pour des buffers adaptatifs et un stop-loss dynamique


En privilégiant la qualité plutôt que la quantité, EURUSD London Breakout Pro vise à capturer des mouvements à forte probabilité pendant les heures les plus liquides du marché des changes — avec une exécution constante et une protection solide du capital.


Fonctionnement de l’EA

  • Construit la « box » de la session asiatique avant Londres (00:00–07:59 GMT).

  • Entrée lorsque la bougie M15 clôture au-delà de la box ± buffer = max(5 pips, 0,1×ATR(14)).

  • Filtre directionnel : prix par rapport à l’EMA200(H4) (pente optionnelle).

  • Filtres de qualité : ADX(14) ≥ 20–25, MACD(12,26,9) aligné, protection RSI(14).

  • Gestion des risques : SL du côté opposé de la box (≥1,5×ATR), sorties partielles à 1R/2R, break-even et trailing ATR optionnels.


Session & Sécurité

  • Fenêtre de trading : 06:30–12:00 GMT.

  • « News guard » optionnel (saisie manuelle) pour pause avant/après les actualités à fort impact sur EUR/USD.

  • Circuit breaker journalier basé sur la baisse d’equity et contrôle du spread/slippage maximum.


Exigences

  • Compte ECN/RAW recommandé (spreads faibles sur EURUSD).

  • Broker à 5 décimales ; lot minimum 0,01 ; EURUSD, M15.

  • Fuseau horaire : paramètres GMT configurables ; aucune dépendance externe.


Paramètres (groupés)

  • Session, Box, Filtres (EMA/ADX/MACD/RSI/ATR)

  • Risque (% risque, MaxSpread/Slippage)

  • Sorties (SL/TP/BE/Trailing)

  • Broker, Alertes, Logs


Remarques

  • Pas de martingale/grid.

  • Pas de DLL, pas de services externes.

  • Les backtests doivent utiliser des données de haute qualité ; les résultats varient selon le broker/liquidité.


Avertissement sur les risques

Le trading Forex/CFD comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N’utilisez que du capital que vous pouvez vous permettre de perdre.


FREE
