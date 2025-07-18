Fortuno MT5

     Fortuno é um robô de negociação para MetaTrader 5, projetado para operar estrategicamente com base no indicador RSI (Índice de Força Relativa). Ideal para traders que buscam negociações precisas e disciplinadas com lógica clara de entrada e saída, o Fortuno oferece desempenho automatizado em gráficos de 5 minutos, com foco em períodos de sobrecompra e sobrevenda.

🧠 Principais características:

✅ Com base no período RSI ajustável (padrão: 14);
✅ Entrada independente, configurações SL e TP para compra e venda;
✅ Controle de múltiplas entradas com atraso automático entre negociações;
✅ Negociação automatizada com lógica objetiva e sem suposições;
✅ Criptomoedas;
✅ Martingale adicionado.

📌 Requisitos:

MetaTrader 5;
Gráfico de 5 minutos.

O Fortuno foi desenvolvido para facilitar a vida dos traders que dependem das leituras do RSI e desejam automatizar suas estratégias com precisão. No entanto, o uso do robô requer conhecimento básico de gerenciamento de risco e ajustes com base no ativo que está sendo negociado (somente criptomoedas).
