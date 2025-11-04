Shadow Pulse Indicator

Brève description

Shadow Pulse

Shadow Pulse est un indicateur professionnel pour identifier les points de retournement basé sur la méthode de retour à la moyenne. Il génère des signaux d'achat et de vente très précis en utilisant un système de filtrage intelligent à plusieurs niveaux.

Stratégie de trading

L'indicateur est conçu pour fonctionner sur toutes les périodes de M1 à H4 et affiche des résultats exceptionnels lors du scalping de l'or (XAUUSD). Il peut être appliqué efficacement tant pour le trading agressif sur les périodes inférieures que pour les positions à moyen terme sur les périodes supérieures.

Il fonctionne selon le principe d'identification des moments d'épuisement de l'impulsion des prix suivie de l'entrée d'une position sur un rebond. Le système identifie les zones critiques de surextension des prix par rapport aux niveaux clés et ne forme un signal que lors de la confirmation d'un mouvement de retournement.

Les flèches apparaissent exclusivement sur les barres fermées et ne se redessinent jamais. Cela garantit une stabilité absolue du signal et permet une évaluation objective de la performance historique de l'indicateur sur n'importe quelle période.

• Flèches bleues sous les barres — signal d'ouverture d'une position longue (ACHAT) • Flèches rouges au-dessus des barres — signal d'ouverture d'une position courte (VENTE)

Le système s'adapte automatiquement à la volatilité de divers instruments financiers grâce à des paramètres flexibles personnalisables. L'indicateur fonctionne aussi efficacement sur les paires de devises, les métaux précieux, les indices boursiers et les crypto-monnaies.

Le système de filtrage intégré à trois niveaux bloque intelligemment les faux signaux pendant les périodes de faible volatilité et d'incertitude du marché. Chaque filtre fonctionne indépendamment et peut être activé ou désactivé séparément, vous permettant de sélectionner précisément l'équilibre optimal entre la quantité et la qualité des signaux de trading pour votre style de trading.

La fonction de gestion de la fréquence des signaux empêche efficacement la sursaturation du graphique pendant les périodes de mouvement latéral. L'intervalle minimum personnalisable entre des signaux similaires et le blocage des entrées opposées protègent de manière fiable contre les transactions prématurées contre le mouvement dominant.

Résultats d'application

Or (XAUUSD) - Instrument optimal pour le scalping

Sur l'or, l'indicateur démontre les meilleurs résultats en raison de la forte volatilité et des modèles de retournement clairs de cet instrument.

Paires de devises (EURUSD, GBPUSD et autres)

Sur les paires de devises, l'indicateur fournit un flux stable de signaux avec une grande précision d'entrée.

Recommandations de gestion du capital

L'indicateur affiche des résultats stables en suivant les règles classiques de gestion des risques :

Pour le scalping sur M1-M5 : • Stop-loss sur les paires de devises : 10-20 points • Stop-loss sur l'or : 150-300 points • Rapport take-profit/stop-loss : 1:1,5 ou 1:2

Pour le trading sur H1 et au-dessus : • Stop-loss sur les paires de devises : 100-200 points • Stop-loss sur l'or : 500-800 points • Rapport take-profit/stop-loss : 1:2 ou 1:3

Paramètres et réglages

L'indicateur contient trois blocs de filtrage indépendants pour un réglage précis aux caractéristiques d'un instrument spécifique et à un style de trading individuel.

Filtre #1 - Contrôle de position des prix

Responsable de la détermination du degré de déviation des prix par rapport aux niveaux dynamiques clés. Contrôle la distance minimale requise pour former un signal de retournement de qualité.

Pour augmenter le nombre de signaux : réduisez les valeurs des paramètres de distance aux moyennes mobiles. Cela rendra l'indicateur plus sensible aux petites déviations de prix.

Pour améliorer la qualité du signal : augmentez les valeurs des paramètres de distance. Le système attendra des retracements plus profonds avant de former un signal, ce qui augmente la probabilité d'un mouvement de retournement fort.

Filtre #2 - Contrôle de la volatilité

Le deuxième filtre analyse le niveau actuel d'activité du marché et bloque les signaux pendant les périodes calmes lorsque la probabilité de fausses cassures est maximale.

Pour augmenter le nombre de signaux : abaissez la valeur du seuil minimum de volatilité. L'indicateur fonctionnera même pendant les périodes de calme relatif du marché.

Pour se concentrer sur les mouvements forts : augmentez le seuil minimum. Les signaux ne seront formés que pendant les périodes d'activité accrue lorsque l'impulsion est suffisante pour réaliser un profit.

Filtre #3 - Analyse du momentum

Le troisième filtre identifie les points critiques d'épuisement du mouvement directionnel et confirme la préparation au retournement par l'analyse de la dynamique de l'oscillateur.

Pour des entrées plus fréquentes : configurez le filtre pour réagir à des extrêmes de momentum plus petits. Cela permettra d'entrer aux premiers stades du retournement.

Pour une fiabilité maximale : exigez d'atteindre des zones extrêmes plus prononcées avant la formation du signal. Cela réduira le nombre d'entrées mais augmentera leur qualité.

Bloc de gestion des signaux

Permet de contrôler la fréquence d'apparition des flèches et de prévenir le trading excessif :

• Nombre minimum de barres entre des signaux similaires — établit une pause après chaque signal ACHAT ou VENTE avant l'apparition du prochain signal similaire

• Période de blocage pour les signaux opposés — détermine combien de barres doivent passer après un signal dans une direction avant que le système n'autorise un signal dans la direction opposée

Pour un trading actif : définissez des valeurs minimales pour les deux paramètres (1-3 barres). Vous obtiendrez le maximum d'opportunités d'entrée.

Pour un trading sélectif : augmentez les valeurs (8-15 barres). L'indicateur ne générera que les retournements de la plus haute qualité avec un intervalle suffisant entre les signaux.

Paramètres visuels

Personnalisation complète de l'apparence :

• Ajustement des couleurs des flèches d'achat et de vente • Ajustement de la taille des flèches pour le confort de perception visuelle • Contrôle du décalage des flèches par rapport aux barres de prix • Sélection du nombre de barres historiques pour le calcul (0 = toutes les données disponibles)

Système d'alerte

Système de notification complet pour les nouveaux signaux :

• Fenêtres pop-up directement dans le terminal de trading • Notifications sonores avec sélection du fichier audio • Messages push vers l'appareil mobile via MetaTrader 5 Mobile • Alertes par e-mail à l'adresse e-mail spécifiée

La protection anti-spam intégrée garantit l'envoi d'au maximum une alerte par barre fermée, éliminant la duplication des notifications.

Recommandations de trading

Sélection de la période

L'indicateur est efficace dans divers styles de trading :

• Scalping actif : M1-M5 (particulièrement efficace sur l'or) • Trading intrajournalier : M15-H1 • Positions à moyen terme : H1-H4

Choisissez une période en fonction de votre stratégie de trading, du temps disponible et du confort psychologique.

Conditions de marché optimales

Les meilleurs résultats sont obtenus dans les conditions suivantes :

• Instruments à forte liquidité avec un spread étroit • Sessions de trading actives (européenne et américaine) • Périodes de volatilité accrue mais non excessive

Gestion des risques

Règles d'importance critique :

Utilisez toujours un stop-loss pour protéger le capital. Placez les stops au-delà de l'extrême local le plus proche confirmé par la structure du marché.

Contrôlez la durée de maintien de la position. Lors du scalping sur M1-M5, ne gardez pas une transaction ouverte pendant plus de 15-30 minutes. Si le mouvement ne se développe pas — fermez la position au prix actuel.

Évitez de trader pendant les publications de nouvelles. 15 minutes avant et après les publications de données économiques importantes, les spreads s'élargissent et les mouvements deviennent chaotiques et imprévisibles.

Calculez la taille de position en fonction d'un risque ne dépassant pas 1-2% du capital par transaction. En scalping actif, le risque total de toutes les positions ouvertes ne devrait pas dépasser 5% de la taille du compte.

Tests obligatoires. Avant le trading réel, testez l'indicateur sur un compte démo pendant au moins deux semaines pour sélectionner les paramètres optimaux pour les spécificités de votre courtier et l'instrument choisi.

Psychologie du trading

• N'essayez pas d'entrer sur chaque signal — concentrez-vous sur les configurations de qualité • Maintenez la discipline lors de l'acceptation des pertes au stop-loss • N'augmentez pas la taille de position après une série de transactions perdantes • Tenez un journal de trading pour analyser l'efficacité

Spécifications techniques

Configuration système requise

• Plateforme : MetaTrader 5 • Build minimum du terminal : 3000 (dernière version recommandée) • Compatibilité : comptes de couverture et de compensation • Bibliothèques supplémentaires : non requises

Optimisation des performances

• Consommation minimale des ressources du terminal • Calculs effectués uniquement pour les barres nouvellement formées • Capacité de travailler simultanément sur plusieurs graphiques sans ralentissement de la plateforme • Code optimisé pour une réponse rapide même sur des ordinateurs faibles

Polyvalence

• Fonctionne sur tous les instruments financiers de la plateforme MetaTrader 5 • Supporte toutes les périodes standard • S'adapte automatiquement au nombre de décimales de l'instrument • Traite correctement divers types de cotations

Support technique

Si vous avez des questions sur la configuration ou le fonctionnement de l'indicateur, contactez-nous via des messages privés.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'indicateur est un outil auxiliaire d'analyse technique et ne garantit pas de profit. Les résultats de trading passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading d'instruments financiers implique un niveau de risque élevé et peut entraîner la perte de tout le capital investi. Tradez de manière responsable et uniquement avec des fonds dont vous pouvez vous permettre la perte.