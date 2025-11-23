Adaptive Pulse - Système Professionnel de Signaux de Trading

Description Brève

Adaptive Pulse est un indicateur professionnel de signaux de trading basé sur une technologie d'analyse de marché adaptative. L'indicateur s'ajuste automatiquement à la volatilité et génère des signaux d'achat et de vente précis avec des flèches visuelles sur le graphique. Il fonctionne sur tous les intervalles de temps et instruments financiers.

Caractéristiques Principales

L'indicateur fournit un système d'analyse à trois niveaux avec trois lignes adaptatives indépendantes, chacune s'ajustant aux conditions actuelles du marché. Le système génère deux types de signaux de trading : lorsque le prix croise la ligne principale et lorsque les lignes rapide et lente se croisent entre elles.

Fonctions clés :

Système triple d'analyse adaptative

Deux types indépendants de signaux de trading

Filtre de tendance à long terme intégré

Filtrage intelligent des signaux répétés avec mode automatique

Flèches visuelles d'achat et de vente

Panneau d'information avec l'état actuel du marché

Système d'alertes : fenêtres pop-up, son, notifications push, email

Personnalisation visuelle complète

Principe de Fonctionnement

L'indicateur utilise une technologie d'analyse adaptative qui modifie dynamiquement la sensibilité en fonction des conditions du marché. Pendant les périodes de forte tendance, le système réagit rapidement au mouvement des prix, tandis que pendant les périodes de consolidation, il ralentit en filtrant le bruit du marché.

Trois lignes adaptatives :

Ligne principale bleue - niveau adaptatif de base

Ligne rapide verte - pour l'analyse à court terme

Ligne lente rouge - pour l'analyse à long terme

Tous les signaux sont générés uniquement après la formation complète de la barre, ce qui élimine le repeint et les faux signaux sur la barre actuelle.

Types de Signaux de Trading

Signaux de croisement de prix : Un signal d'achat se forme lorsque le prix croise la ligne bleue de bas en haut. Un signal de vente se forme lorsque le prix croise la ligne bleue de haut en bas. Ce type de signal peut être activé et désactivé dans les paramètres.

Signaux de double croisement : Un signal d'achat se forme lorsque la ligne verte croise la ligne rouge de bas en haut. Un signal de vente se forme lorsque la ligne verte croise la ligne rouge de haut en bas. Ce type de signal peut également être activé et désactivé indépendamment.

Filtre de tendance : Un filtre optionnel analyse la direction du marché à long terme et filtre les signaux contre la tendance principale. Cela améliore considérablement la qualité des signaux sur les intervalles de temps supérieurs.

Filtre de signaux répétés : Un système intelligent empêche l'apparition de multiples flèches consécutives lorsque le prix fluctue dans une plage étroite. Le filtre fonctionne en mode automatique en sélectionnant la distance optimale entre les signaux pour chaque intervalle de temps, ou peut être configuré manuellement.

Ajustement de la Quantité et de la Qualité des Signaux

Pour obtenir plus de signaux : Diminuez le paramètre ER Period à des valeurs de 8-10. Activez le paramètre Use Price Crossover. Désactivez le paramètre Use Trend Filter. Diminuez le paramètre Min Bars Between Same Signals à 1-2. Utilisez les intervalles de temps inférieurs M1 et M5.

Pour obtenir moins de signaux : Augmentez le paramètre ER Period à des valeurs de 12-14. Désactivez le paramètre Use Price Crossover. Activez le paramètre Use Trend Filter. Augmentez le paramètre Min Bars Between Same Signals à 5-10. Utilisez les intervalles de temps supérieurs M15 et H1.

Pour obtenir des signaux plus précis : Activez le paramètre Use Dual KAMA Crossover. Activez le paramètre Use Trend Filter. Augmentez la période Slow KAMA Period à 25-30. Définissez Min Bars Between Same Signals sur une valeur de 3-5. Utilisez les intervalles de temps M15 ou H1. Cela produira moins de signaux, mais des entrées de meilleure qualité.

Pour éliminer les signaux répétés en mouvement latéral : Augmentez le paramètre Min Bars Between Same Signals à des valeurs de 5-10. Cela empêchera l'apparition de multiples flèches consécutives lorsque le prix fluctue autour de la ligne adaptative. Une valeur de 0 active le mode automatique, qui sélectionne automatiquement la distance optimale en fonction de l'intervalle de temps.

Paramètres Principaux de l'Indicateur

Section KAMA Settings :

ER Period - période de calcul de l'efficacité du système adaptatif (recommandé 8-14)

Fast Period - composant d'adaptation rapide (valeur standard 2)

Slow Period - composant d'adaptation lente (valeur standard 30)

Section Additional KAMA Lines :

Show Fast KAMA - afficher la ligne rapide verte

Fast KAMA Period - période de calcul de la ligne rapide (recommandé 5-10)

Show Slow KAMA - afficher la ligne lente rouge

Slow KAMA Period - période de calcul de la ligne lente (recommandé 15-30)

Section Signal Settings :

Use Price Crossover - activer les signaux du croisement du prix avec la ligne principale

Use Dual KAMA - activer les signaux du croisement des lignes rapide et lente

Use Trend Filter - activer le filtrage par tendance à long terme

Trend Period - période de calcul du filtre de tendance (recommandé 50-100)

Section Signal Filtering :

Min Bars Between Same Signals - nombre minimum de barres entre signaux identiques (recommandé 3-5). Le paramètre aide à éviter les entrées multiples lorsque le prix fluctue dans une plage étroite. Une valeur de 0 active le mode automatique : pour M1-M5, 3 barres sont utilisées, pour M15, 2 barres sont utilisées, pour H1 et supérieur, 1 barre est utilisée.

Section Visualization :

Arrow Offset - décalage des flèches par rapport à High/Low en points (par défaut 20)

Buy Arrow Color - couleur de la flèche d'achat

Sell Arrow Color - couleur de la flèche de vente

Arrow Width - épaisseur de la ligne des flèches de 1 à 5

Section Alerts :

Enable Alert - activer les fenêtres pop-up d'alertes

Enable Sound - activer les alertes sonores

Sound File - nom du fichier audio du dossier Sounds

Enable Push - activer les notifications push vers l'appareil mobile

Enable Email - activer l'envoi d'alertes par email

Section Display Settings :

Corner Position - position du panneau d'information : 0 - coin supérieur gauche, 1 - supérieur droit, 2 - inférieur gauche, 3 - inférieur droit

Panneau d'Information

L'indicateur affiche un panneau d'information compact dans le coin du graphique avec les données actuelles :

Valeur actuelle de la ligne principale

Valeur actuelle du ratio d'efficacité

État de la tendance : haussière, baissière ou neutre

Position du prix par rapport à la ligne principale

Relation entre les lignes rapide et lente

Le panneau se met à jour chaque seconde et aide à évaluer rapidement la situation actuelle du marché.

Caractéristiques d'Utilisation

L'indicateur fonctionne sur tous les instruments financiers : paires de devises, métaux, indices, cryptomonnaies, actions. Il est recommandé de l'utiliser sur des instruments avec une liquidité suffisante et un spread réduit.

Pour le scalping et le trading intrajournalier, il est préférable d'utiliser les intervalles de temps inférieurs M1-M5 avec le mode Price Crossover activé. Pour le trading positionnel, les intervalles de temps M15-H1 avec Trend Filter activé sont recommandés.

L'indicateur ne repeint pas les signaux après leur apparition, car le calcul est effectué uniquement sur les barres complètement formées. Les flèches restent sur le graphique et ne changent pas de position.

Toutes les alertes se déclenchent une seule fois lorsqu'un nouveau signal apparaît sur une barre fermée. Il n'y a pas d'alertes répétées sur la même barre.

Le système de filtrage des signaux répétés s'adapte automatiquement à l'intervalle de temps ou peut être configuré manuellement pour un contrôle maximal de la fréquence d'apparition des flèches.

Avantages de l'Indicateur

La technologie adaptative permet à l'indicateur de fonctionner efficacement dans diverses conditions de marché sans nécessiter d'ajustement manuel constant. Le système s'ajuste automatiquement à la volatilité actuelle.

La capacité de sélectionner les types de signaux et de les combiner offre une flexibilité dans la construction d'une stratégie de trading. Vous pouvez utiliser un seul type de signal ou les combiner pour une confirmation supplémentaire.

Le filtrage intelligent des signaux répétés protège contre les multiples entrées erronées pendant les périodes de mouvement latéral des prix. Le mode de filtrage automatique sélectionne des valeurs optimales pour chaque intervalle de temps.

Le design visuel est parfaitement clair et ne surcharge pas le graphique avec des informations inutiles. Toutes les données importantes sont affichées dans un panneau compact.

Le système d'alertes vous permet de ne pas manquer les signaux importants même lorsque vous travaillez avec plusieurs graphiques simultanément.

L'indicateur est entièrement prêt à fonctionner immédiatement après l'installation avec des paramètres optimaux par défaut. Si nécessaire, tous les paramètres s'adaptent facilement au style de trading individuel.