Qu'est-ce que cet indicateur?

ADX MultiTF Dashboard - Description de l'indicateur

ADX MultiTF Dashboard est un indicateur multi-timeframe compact qui affiche des informations clés sur la force et la direction de la tendance simultanément sur trois périodes sélectionnées.

Ne vous laissez pas tromper par la taille compacte du tableau de bord! Bien que l'indicateur occupe très peu d'espace sur le graphique, il contient des informations critiquement importantes pour les décisions de trading:

Force de la tendance (ADX) - à quel point le mouvement est puissant

- à quel point le mouvement est puissant Direction de la tendance (+DI/-DI) - où va le prix

- où va le prix Position RSI - si le marché est suracheté/survendu

Toutes ces informations simultanément sur trois timeframes - c'est un outil puissant pour la confirmation des signaux!

Fonctionnalités principales

1. Analyse Multi-Timeframe

Surveillez simultanément la situation sur 3 timeframes. Cela vous permet de voir "l'image complète" du marché - des mouvements à court terme aux tendances à long terme.

Combinaisons de timeframes populaires:

Pour le scalping:

M1, M5, M15

M5, M15, M30

Pour le trading intraday:

M5, M15, H1

M15, M30, H1

M15, H1, H4

Pour le swing trading:

H1, H4, D1

H4, D1, W1

Analyse combinée:

M15, H1, H4 (l'une des options les plus populaires!)

M30, H1, H4

H1, H4, D1

Conseil de pro: Lancez plusieurs copies de l'indicateur avec différentes combinaisons de timeframes! Par exemple, un indicateur avec M5-M15-H1 pour des signaux rapides, un deuxième avec M15-H1-H4 pour la confirmation de la tendance à moyen terme.

2. ADX - Indicateur de force de tendance

Ce qu'il montre: À quel point le mouvement de tendance est fort sur le marché (indépendamment de la direction).

Codage couleur:

🔴 Rouge (ADX < 20) - Tendance faible, plat, mieux vaut éviter l'entrée

🟡 Jaune (ADX 20-25) - Tendance en formation, on peut se préparer

🟢 Vert (ADX > 25) - Tendance forte, excellent moment pour trader

Important à savoir: ADX ne montre pas la direction - seulement la force! Pour la direction, regardez les flèches.

3. Direction de la tendance (+DI/-DI)

Ce qu'il montre: Dans quelle direction le prix se déplace.

Désignations:

🟢 ▲ (flèche verte vers le haut) - Tendance haussière (+DI > -DI)

🔴 ▼ (flèche rouge vers le bas) - Tendance baissière (-DI > +DI)

Comment utiliser: Quand ADX est vert (>25) ET que la flèche montre la direction - c'est un signal fort!

4. RSI - Indicateur de surachat/survente

Ce qu'il montre: Si le marché est "surchauffé" dans une direction.

Codage couleur:

🔴 Rouge (RSI < 30) - Survendu, possible retournement vers le haut

🟡 Jaune (RSI 30-70) - Zone normale

🟢 Vert (RSI > 70) - Suracheté, possible retournement vers le bas

Comment cela aide: RSI complète ADX. Par exemple, si ADX montre une forte tendance haussière, mais RSI est déjà dans la zone de surachat (>70) - cela peut être un signe de fin imminente du mouvement.

Système d'alertes intelligent

L'indicateur avertit automatiquement des signaux forts!

Conditions pour l'alerte BUY:

✅ ADX > 25 (ou votre valeur ADX Alert Threshold) sur tous les 3 timeframes ✅ Toutes les flèches pointent vers le haut (▲) ✅ Filtre RSI: pas plus de X timeframes avec surachat (Max Bad RSI Timeframes)

Conditions pour l'alerte SELL:

✅ ADX > 25 sur tous les 3 timeframes ✅ Toutes les flèches pointent vers le bas (▼) ✅ Filtre RSI: pas plus de X timeframes avec survente

Types d'alertes:

🟢🟢 SIGNAL PARFAIT (PERFECT SIGNAL):

Tous les 3 timeframes montrent une tendance forte

Tous les RSI en zone normale

Probabilité maximale de succès!

🟢 SIGNAL AVEC RISQUE (SIGNAL WITH RISK):

Tous les 3 timeframes montrent une tendance forte

MAIS 1-2 RSI en zone de surachat/survente

Niveau de risque: FAIBLE ou MOYEN

Paramètres principaux

Instance Settings

Instance_ID (par défaut: "1")

Identifiant unique pour chaque copie de l'indicateur

IMPORTANT: Lors de l'ajout d'un deuxième indicateur au graphique, changez en "2", troisième - en "3", etc.

Lors de l'ajout d'un deuxième indicateur au graphique, changez en "2", troisième - en "3", etc. Cela permet d'exécuter plusieurs indicateurs simultanément sans conflits

Timeframes

First Timeframe, Second Timeframe, Third Timeframe

Sélectionnez 3 timeframes pour l'analyse

Seuls les timeframes standard disponibles: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Il est recommandé de choisir des timeframes séquentiels (par ex. M15-H1-H4)

ADX Settings

ADX Period (par défaut: 14)

Période de calcul de l'indicateur ADX

La valeur standard 14 convient à la plupart des cas

Valeurs plus petites (7-10) - plus sensible

Valeurs plus grandes (20-25) - plus lisse

RSI Settings

RSI Period (par défaut: 14)

Période de calcul RSI

RSI Oversold Level (par défaut: 30)

Niveau de survente

RSI Overbought Level (par défaut: 70)

Niveau de surachat

Dashboard Position

X Position (plage: 1-1980, par défaut: 30)

Position horizontale du tableau de bord sur le graphique

Y Position (plage: 1-1440, par défaut: 30)

Position verticale du tableau de bord

Conseil: Lors de l'utilisation de plusieurs copies de l'indicateur, placez-les à différentes hauteurs (par ex. Y=30, Y=150, Y=270)

Color Settings

Personnalisation complète de toutes les couleurs:

ADX Colors - couleurs pour tendance faible/moyenne/forte

- couleurs pour tendance faible/moyenne/forte RSI Colors - couleurs pour survendu/normal/suracheté

- couleurs pour survendu/normal/suracheté Direction Arrow Colors - couleurs pour flèches haut/bas

- couleurs pour flèches haut/bas Text Colors - couleurs pour le texte d'en-tête et des timeframes

Table Design

Background Color - couleur de fond du tableau de bord Border Color - couleur de la bordure Border Width (plage: 1-7, par défaut: 2) - épaisseur de la bordure Font Size (plage: 5-25, par défaut: 11) - taille de police

Alert Settings

Enable Alerts - activer/désactiver les alertes

Alert Sound - activer la notification sonore

Alert Popup - afficher la fenêtre popup

Buy Alert Sound et Sell Alert Sound - sélection du son pour les signaux buy/sell (11 options)

ADX Alert Threshold (par défaut: 25.0)

Valeur ADX minimale pour le déclenchement d'alerte

Augmentez à 30-35 pour des signaux plus stricts

Use RSI Filter for Alerts (par défaut: activé)

Utiliser RSI comme filtre supplémentaire

Désactivez si vous voulez des alertes basées uniquement sur ADX

Max Bad RSI Timeframes (plage: 0-3, par défaut: 1)

Nombre maximum de timeframes avec "mauvais" RSI pour le déclenchement d'alerte

0 = seulement des signaux parfaits (tous les RSI normaux)

1 = autoriser 1 TF avec mauvais RSI (recommandé)

2 = autoriser 2 TF avec mauvais RSI

3 = ignorer complètement RSI

Update Settings

Refresh Rate (par défaut: 1 seconde)

Fréquence de mise à jour des données dans le tableau

Comment utiliser l'indicateur

Stratégie de base:

Recherchez l'accord sur tous les 3 timeframes: Tous les ADX verts (>25)

Toutes les flèches dans une direction

RSI pas dans les zones critiques Attendez l'alerte "PERFECT SIGNAL" - ce sont les signaux les plus forts! Utilisez RSI comme filtre: Signal BUY + RSI suracheté (>70) = soyez prudent

Signal SELL + RSI survendu (<30) = soyez prudent

Stratégie avancée:

Lancez 2 copies de l'indicateur: Première: M5, M15, H1 (signaux rapides)

Deuxième: M15, H1, H4 (confirmation de tendance) Meilleurs points d'entrée: Quand les deux tableaux de bord montrent une tendance forte dans une direction

ADX en croissance sur tous les timeframes

RSI commence juste à sortir de la zone de survente/surachat Gestion des risques: Évitez les entrées quand ADX est rouge (<20) sur les timeframes supérieurs

Ne tradez pas contre la tendance sur le timeframe supérieur

Remarques importantes

Utilisez uniquement les timeframes standard - l'indicateur prend en charge uniquement M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Lors de l'ajout de plusieurs copies changez toujours Instance_ID ("1", "2", "3", etc.) L'indicateur n'est pas un "Saint Graal" - utilisez-le en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse Les alertes ont un cooldown de 60 secondes - l'alerte répétée du même type ne se déclenchera pas plus tôt ADX est un indicateur retardé - le signal peut apparaître après que le mouvement ait déjà commencé

Exemples d'utilisation

Exemple 1: Scalping sur M5

Instance_ID = "1" Timeframes: M1, M5, M15 ADX Alert Threshold = 20 Max Bad RSI Timeframes = 1

Exemple 2: Trading intraday

Instance_ID = "1" Timeframes: M15, H1, H4 ADX Alert Threshold = 25 Max Bad RSI Timeframes = 1

Exemple 3: Swing trading

Instance_ID = "1" Timeframes: H4, D1, W1 ADX Alert Threshold = 30 Max Bad RSI Timeframes = 0

Exemple 4: Double confirmation (2 indicateurs)

Indicateur #1: Instance_ID = "1" Position: X=30, Y=30 Timeframes: M5, M15, H1

Indicateur #2: Instance_ID = "2" Position: X=30, Y=150 Timeframes: M15, H1, H4

En cas de questions ou suggestions - écrivez en messages privés!