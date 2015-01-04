ADX MultiTF Dashboard
- Indicateurs
- Anastasia Danilova
- Version: 1.0
Qu'est-ce que cet indicateur?
ADX MultiTF Dashboard est un indicateur multi-timeframe compact qui affiche des informations clés sur la force et la direction de la tendance simultanément sur trois périodes sélectionnées.
Ne vous laissez pas tromper par la taille compacte du tableau de bord! Bien que l'indicateur occupe très peu d'espace sur le graphique, il contient des informations critiquement importantes pour les décisions de trading:
- Force de la tendance (ADX) - à quel point le mouvement est puissant
- Direction de la tendance (+DI/-DI) - où va le prix
- Position RSI - si le marché est suracheté/survendu
Toutes ces informations simultanément sur trois timeframes - c'est un outil puissant pour la confirmation des signaux!
Fonctionnalités principales
1. Analyse Multi-Timeframe
Surveillez simultanément la situation sur 3 timeframes. Cela vous permet de voir "l'image complète" du marché - des mouvements à court terme aux tendances à long terme.
Combinaisons de timeframes populaires:
Pour le scalping:
- M1, M5, M15
- M5, M15, M30
Pour le trading intraday:
- M5, M15, H1
- M15, M30, H1
- M15, H1, H4
Pour le swing trading:
- H1, H4, D1
- H4, D1, W1
Analyse combinée:
- M15, H1, H4 (l'une des options les plus populaires!)
- M30, H1, H4
- H1, H4, D1
Conseil de pro: Lancez plusieurs copies de l'indicateur avec différentes combinaisons de timeframes! Par exemple, un indicateur avec M5-M15-H1 pour des signaux rapides, un deuxième avec M15-H1-H4 pour la confirmation de la tendance à moyen terme.
2. ADX - Indicateur de force de tendance
Ce qu'il montre: À quel point le mouvement de tendance est fort sur le marché (indépendamment de la direction).
Codage couleur:
- 🔴 Rouge (ADX < 20) - Tendance faible, plat, mieux vaut éviter l'entrée
- 🟡 Jaune (ADX 20-25) - Tendance en formation, on peut se préparer
- 🟢 Vert (ADX > 25) - Tendance forte, excellent moment pour trader
Important à savoir: ADX ne montre pas la direction - seulement la force! Pour la direction, regardez les flèches.
3. Direction de la tendance (+DI/-DI)
Ce qu'il montre: Dans quelle direction le prix se déplace.
Désignations:
- 🟢 ▲ (flèche verte vers le haut) - Tendance haussière (+DI > -DI)
- 🔴 ▼ (flèche rouge vers le bas) - Tendance baissière (-DI > +DI)
Comment utiliser: Quand ADX est vert (>25) ET que la flèche montre la direction - c'est un signal fort!
4. RSI - Indicateur de surachat/survente
Ce qu'il montre: Si le marché est "surchauffé" dans une direction.
Codage couleur:
- 🔴 Rouge (RSI < 30) - Survendu, possible retournement vers le haut
- 🟡 Jaune (RSI 30-70) - Zone normale
- 🟢 Vert (RSI > 70) - Suracheté, possible retournement vers le bas
Comment cela aide: RSI complète ADX. Par exemple, si ADX montre une forte tendance haussière, mais RSI est déjà dans la zone de surachat (>70) - cela peut être un signe de fin imminente du mouvement.
Système d'alertes intelligent
L'indicateur avertit automatiquement des signaux forts!
Conditions pour l'alerte BUY:
✅ ADX > 25 (ou votre valeur ADX Alert Threshold) sur tous les 3 timeframes ✅ Toutes les flèches pointent vers le haut (▲) ✅ Filtre RSI: pas plus de X timeframes avec surachat (Max Bad RSI Timeframes)
Conditions pour l'alerte SELL:
✅ ADX > 25 sur tous les 3 timeframes ✅ Toutes les flèches pointent vers le bas (▼) ✅ Filtre RSI: pas plus de X timeframes avec survente
Types d'alertes:
🟢🟢 SIGNAL PARFAIT (PERFECT SIGNAL):
- Tous les 3 timeframes montrent une tendance forte
- Tous les RSI en zone normale
- Probabilité maximale de succès!
🟢 SIGNAL AVEC RISQUE (SIGNAL WITH RISK):
- Tous les 3 timeframes montrent une tendance forte
- MAIS 1-2 RSI en zone de surachat/survente
- Niveau de risque: FAIBLE ou MOYEN
Paramètres principaux
Instance Settings
Instance_ID (par défaut: "1")
- Identifiant unique pour chaque copie de l'indicateur
- IMPORTANT: Lors de l'ajout d'un deuxième indicateur au graphique, changez en "2", troisième - en "3", etc.
- Cela permet d'exécuter plusieurs indicateurs simultanément sans conflits
Timeframes
First Timeframe, Second Timeframe, Third Timeframe
- Sélectionnez 3 timeframes pour l'analyse
- Seuls les timeframes standard disponibles: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Il est recommandé de choisir des timeframes séquentiels (par ex. M15-H1-H4)
ADX Settings
ADX Period (par défaut: 14)
- Période de calcul de l'indicateur ADX
- La valeur standard 14 convient à la plupart des cas
- Valeurs plus petites (7-10) - plus sensible
- Valeurs plus grandes (20-25) - plus lisse
RSI Settings
RSI Period (par défaut: 14)
- Période de calcul RSI
RSI Oversold Level (par défaut: 30)
- Niveau de survente
RSI Overbought Level (par défaut: 70)
- Niveau de surachat
Dashboard Position
X Position (plage: 1-1980, par défaut: 30)
- Position horizontale du tableau de bord sur le graphique
Y Position (plage: 1-1440, par défaut: 30)
- Position verticale du tableau de bord
Conseil: Lors de l'utilisation de plusieurs copies de l'indicateur, placez-les à différentes hauteurs (par ex. Y=30, Y=150, Y=270)
Color Settings
Personnalisation complète de toutes les couleurs:
- ADX Colors - couleurs pour tendance faible/moyenne/forte
- RSI Colors - couleurs pour survendu/normal/suracheté
- Direction Arrow Colors - couleurs pour flèches haut/bas
- Text Colors - couleurs pour le texte d'en-tête et des timeframes
Table Design
Background Color - couleur de fond du tableau de bord Border Color - couleur de la bordure Border Width (plage: 1-7, par défaut: 2) - épaisseur de la bordure Font Size (plage: 5-25, par défaut: 11) - taille de police
Alert Settings
Enable Alerts - activer/désactiver les alertes
Alert Sound - activer la notification sonore
Alert Popup - afficher la fenêtre popup
Buy Alert Sound et Sell Alert Sound - sélection du son pour les signaux buy/sell (11 options)
ADX Alert Threshold (par défaut: 25.0)
- Valeur ADX minimale pour le déclenchement d'alerte
- Augmentez à 30-35 pour des signaux plus stricts
Use RSI Filter for Alerts (par défaut: activé)
- Utiliser RSI comme filtre supplémentaire
- Désactivez si vous voulez des alertes basées uniquement sur ADX
Max Bad RSI Timeframes (plage: 0-3, par défaut: 1)
- Nombre maximum de timeframes avec "mauvais" RSI pour le déclenchement d'alerte
- 0 = seulement des signaux parfaits (tous les RSI normaux)
- 1 = autoriser 1 TF avec mauvais RSI (recommandé)
- 2 = autoriser 2 TF avec mauvais RSI
- 3 = ignorer complètement RSI
Update Settings
Refresh Rate (par défaut: 1 seconde)
- Fréquence de mise à jour des données dans le tableau
Comment utiliser l'indicateur
Stratégie de base:
- Recherchez l'accord sur tous les 3 timeframes:
- Tous les ADX verts (>25)
- Toutes les flèches dans une direction
- RSI pas dans les zones critiques
- Attendez l'alerte "PERFECT SIGNAL" - ce sont les signaux les plus forts!
- Utilisez RSI comme filtre:
- Signal BUY + RSI suracheté (>70) = soyez prudent
- Signal SELL + RSI survendu (<30) = soyez prudent
Stratégie avancée:
- Lancez 2 copies de l'indicateur:
- Première: M5, M15, H1 (signaux rapides)
- Deuxième: M15, H1, H4 (confirmation de tendance)
- Meilleurs points d'entrée:
- Quand les deux tableaux de bord montrent une tendance forte dans une direction
- ADX en croissance sur tous les timeframes
- RSI commence juste à sortir de la zone de survente/surachat
- Gestion des risques:
- Évitez les entrées quand ADX est rouge (<20) sur les timeframes supérieurs
- Ne tradez pas contre la tendance sur le timeframe supérieur
Remarques importantes
- Utilisez uniquement les timeframes standard - l'indicateur prend en charge uniquement M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Lors de l'ajout de plusieurs copies changez toujours Instance_ID ("1", "2", "3", etc.)
- L'indicateur n'est pas un "Saint Graal" - utilisez-le en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse
- Les alertes ont un cooldown de 60 secondes - l'alerte répétée du même type ne se déclenchera pas plus tôt
- ADX est un indicateur retardé - le signal peut apparaître après que le mouvement ait déjà commencé
Exemples d'utilisation
Exemple 1: Scalping sur M5
Instance_ID = "1" Timeframes: M1, M5, M15 ADX Alert Threshold = 20 Max Bad RSI Timeframes = 1
Exemple 2: Trading intraday
Instance_ID = "1" Timeframes: M15, H1, H4 ADX Alert Threshold = 25 Max Bad RSI Timeframes = 1
Exemple 3: Swing trading
Instance_ID = "1" Timeframes: H4, D1, W1 ADX Alert Threshold = 30 Max Bad RSI Timeframes = 0
Exemple 4: Double confirmation (2 indicateurs)
Indicateur #1: Instance_ID = "1" Position: X=30, Y=30 Timeframes: M5, M15, H1
Indicateur #2: Instance_ID = "2" Position: X=30, Y=150 Timeframes: M15, H1, H4
En cas de questions ou suggestions - écrivez en messages privés!