Aperçu de la stratégie
Propfirm Saver est un Expert Advisor (EA) conçu pour aider les traders à réussir les défis des prop firms tout en limitant les risques grâce à l'utilisation simultanée de deux comptes.
Fonctionnalités principales
Ouvre une seule position à la fois (sans grid ni martingale)
Toutes les positions sont protégées par un Stop Loss et un Take Profit
Tableau de bord clair et informatif
Paramètres par défaut optimisés
Compatible avec la plupart des brokers acceptant les EA
Fonctionnement
Installer l'EA sur deux comptes : un compte prop firm et un compte live
Paramètres identiques sauf pour le mode de fonctionnement
L'EA exécute des trades synchronisés sur les deux comptes
En cas de succès : challenge validé
En cas d’échec : tentative de récupération des frais sur le compte live
Configuration recommandée
Utiliser un VPS pour une exécution stable
Trader sur EURUSD ou XAUUSD (EURUSD recommandé pour les petits comptes)
Déposer 3 à 4 fois le coût du challenge sur le compte live (ex: $150–$200 si challenge = $50)
Faire tourner les deux comptes sur le même PC ou VPS
Les paramètres doivent être identiques (sauf le mode)
Remarques importantes
Nécessite deux comptes réels, ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie
Guide d'installation fourni après achat
Support client sous 24 heures
À propos du développement
Développé et testé pendant plus d’un an, Propfirm Saver est régulièrement mis à jour pour s’adapter à l’évolution du marché des prop firms.