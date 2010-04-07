PullbackShit – Signaux sur M5

PullbackShit est un indicateur conçu pour les traders recherchant des entrées objectives sur les retracements en timeframe de 5 minutes.

Basé sur l'interaction entre le prix et la moyenne mobile, l'indicateur marque sur le graphique les points d'achat et de vente potentiels avec des flèches visuelles claires.

🔑 Fonctionnalités principales:

Retracements validés: Génère un signal uniquement lorsque le prix revient à la moyenne et confirme le mouvement.

Signaux clairs et visuels: Flèches vertes (achat) et rouges (vente) directement sur le graphique.

Filtre à bruit: Évite les signaux multiples consécutifs, augmentant la fiabilité.

Exclusif pour M5: Conçu et optimisé uniquement pour le timeframe de 5 minutes.

Recommandation: Il n'est pas conseillé de trader les signaux à contre-tendance de l'actif.

PullbackShit a été développé pour la plateforme MetaTrader 5 avec un code d’analyse extrêmement complexe, précis et sensible. Il fonctionne uniquement sur le graphique de 5 minutes.Uniquement sur le graphique M5. Ne changez pas de timeframe après avoir ajouté l’indicateur. Laissez la case “Autoriser la modification des paramètres de signal” vide. Il est recommandé de redémarrer la plateforme après l’ajout de l’indicateur. Lors d’annonces économiques importantes, l’indicateur ne prédit pas la direction du prix. Il est conseillé de trader dans le sens de la tendance. Trader à contre-tendance est risqué et peut générer de faux signaux. Si un signal contraire apparaît, analysez s’il est plus pertinent que votre position actuelle. Utilisez un compte démo pour tester les actifs. PullbackShit fournit des signaux mais n’exécute pas les ordres automatiquement. En cas de déconnexion, redémarrez complètement la plateforme. Stoploss : au-dessus de la flèche (achat), en dessous (vente). Les décisions de trading vous appartiennent. Ne fonctionne pas sur le marché des cryptomonnaies. Comme le disait l’oncle de Superman : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. »



