BlocoSwingBR

BlocoSwingBR - Indicateur d'Analyse Graphique Avancé

Présentation de BlocoSwingBR, un indicateur technique professionnel pour MetaTrader 5 qui offre une vision complète de la structure du marché grâce à plusieurs outils graphiques intégrés.

Fonctionnalités Principales :

 Rectangles Dynamiques : Dessine automatiquement des rectangles représentant l'amplitude de chaque chandelier sur l'unité de temps sélectionnée, permettant de visualiser rapidement les zones de trading.

 Rectangles Fixes Quotidiens : Crée des rectangles fixes basés sur le plus haut et le plus bas de chaque jour, fournissant des références visuelles claires des limites quotidiennes.

 Lignes de Référence : Trace automatiquement les lignes du plus haut et du plus bas de la veille, essentielles pour identifier les niveaux de support et de résistance.

 Détection des Points Swing : Identifie et marque automatiquement les sommets et creux swing avec des flèches intuitives, facilitant l'analyse des inversions et de la continuité des tendances.

Caractéristiques Techniques :

  • Entièrement personnalisable (couleurs, épaisseurs, styles de ligne)

  • Compatible avec toutes les unités de temps et instruments

  • Interface organisée par groupes de configuration

  • Optimisé pour les performances

  • Préfixe unique pour une gestion facile des objets


