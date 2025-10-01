BlocoSwingBR
- Utilitaires
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.20
- Activations: 5
BlocoSwingBR - Indicateur d'Analyse Graphique Avancé
Présentation de BlocoSwingBR, un indicateur technique professionnel pour MetaTrader 5 qui offre une vision complète de la structure du marché grâce à plusieurs outils graphiques intégrés.
Fonctionnalités Principales :
• Rectangles Dynamiques : Dessine automatiquement des rectangles représentant l'amplitude de chaque chandelier sur l'unité de temps sélectionnée, permettant de visualiser rapidement les zones de trading.
• Rectangles Fixes Quotidiens : Crée des rectangles fixes basés sur le plus haut et le plus bas de chaque jour, fournissant des références visuelles claires des limites quotidiennes.
• Lignes de Référence : Trace automatiquement les lignes du plus haut et du plus bas de la veille, essentielles pour identifier les niveaux de support et de résistance.
• Détection des Points Swing : Identifie et marque automatiquement les sommets et creux swing avec des flèches intuitives, facilitant l'analyse des inversions et de la continuité des tendances.
Caractéristiques Techniques :
-
Entièrement personnalisable (couleurs, épaisseurs, styles de ligne)
-
Compatible avec toutes les unités de temps et instruments
-
Interface organisée par groupes de configuration
-
Optimisé pour les performances
-
Préfixe unique pour une gestion facile des objets