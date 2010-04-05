First Block

Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur

Description
L'indicateur First Order Block of the Day (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques.

Caractéristiques Principales

  • Identification Automatique: Dessine automatiquement le rectangle du premier bloc d'ordres du jour basé sur la bougie de 1h.

  • Lignes de Référence: Ajoute les maximas et minimas de la veille comme zones de support/résistance.

  • Gestion des Objets: Supprime automatiquement les objets de plus de 48 heures pour maintenir le graphique organisé.

  • Visualisation Claire: Différentes couleurs et styles pour une identification facile des éléments graphiques.

Importance du Premier Bloc d'Ordres de 1 Heure
Le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation est largement reconnu comme l'une des zones les plus significatives pour l'analyse de l'action du prix (price action) en raison de :

Haute Liquidité et Participation du Marché

  • Représente l'accumulation/distribution initiale des grands participants.

  • Établit la fourchette de négociation initiale qui sert souvent de référence pour le reste de la session.

  • Concentre un volume significatif d'ordres institutionnels.

Forte Action en tant que Support/Résistance

  • En tant que support: Lorsque le prix revient dans cette zone après un mouvement haussier, il trouve souvent des acheteurs.

  • En tant que résistance: Dans les tendances baissières, cette zone offre généralement un fort rejet des mouvements haussiers.

  • Percée significative: La rupture décisive de ce bloc indique souvent un changement de sentiment du marché.

Valeur Prédictive

  • La direction de la rupture initiale de ce bloc établit souvent le ton pour la session.

  • Les retours dans cette zone après des ruptures offrent des opportunités d'entrée avec un meilleur ratio risque/rendement.

Comment Utiliser

  1. L'indicateur fonctionne automatiquement après l'installation.

  2. Attendez la formation complète de la première bougie de 1h du jour.

  3. Observez comment le prix interagit avec le bloc identifié tout au long de la session.

  4. Utilisez les lignes de maximum/minimum de la veille comme zones d'intérêt supplémentaires.

Paramètres Techniques

  • Timeframe recommandé: H1 ou inférieur pour des entrées précises.

  • Paires: Fonctionne avec toute paire de devises ou actif.

  • Horaire de fonctionnement: S'active automatiquement après 01:00 GMT.

Cet indicateur est particulièrement valuable pour les traders institutionnels, les opérateurs de futures et tout professionnel qui reconnaît l'importance des zones de valeur sur le marché financier.

Note: Cet indicateur doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie de trading complète, en tenant compte d'une analyse supplémentaire et d'une gestion des risques appropriée.



