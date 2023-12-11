FoxFx
- Salavat Yulamanov
- Version: 1.0
- Activations: 5
FoxFx est un système de trading de grille de retracement basé sur le retour des prix à la moyenne à l'aide d'indicateurs RSI,
Bandes de Bollinger, double stochastique à partir de différentes périodes !!! Avec clôture basée sur le bénéfice total avec clôture partielle et couverture des positions.
Paires de devises : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
Délai : M15
Le conseiller est installé sur un seul graphique pour trader tous les symboles
Si le courtier utilise un suffixe (par exemple NZDCAD.с), vous devez saisir le suffixe dans les paramètres
Paramètres
Lot fixe 0,01
Lot à risque Risque 20
Valeur du lot Dynamique 10000
Dépôt initial fixe faux
Lot Maximum=10 Lot Maximum
Autoriser la couverture – Vrai
Paires de devises négociables AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Bandes de Bollinger Période 20
Période RSI - Période RSI 30
Valeur RSI maximale - 25
TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15
Avant d’acheter un scalper, soyez conscient des risques possibles :
N'échangez pas avec l'argent emprunté et le dernier argent !!!
Les performances passées ne constituent pas une garantie de rentabilité future (le conseiller peut également subir des pertes).
