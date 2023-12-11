FoxFx est un système de trading de grille de retracement basé sur le retour des prix à la moyenne à l'aide d'indicateurs RSI,





Bandes de Bollinger, double stochastique à partir de différentes périodes !!! Avec clôture basée sur le bénéfice total avec clôture partielle et couverture des positions.

























Paires de devises : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.





Délai : M15





Le conseiller est installé sur un seul graphique pour trader tous les symboles





Si le courtier utilise un suffixe (par exemple NZDCAD.с), vous devez saisir le suffixe dans les paramètres









Paramètres





Lot fixe 0,01

Lot à risque Risque 20

Valeur du lot Dynamique 10000

Dépôt initial fixe faux

Lot Maximum=10 Lot Maximum

Autoriser la couverture – Vrai

Paires de devises négociables AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD

Bandes de Bollinger Période 20

Période RSI - Période RSI 30

Valeur RSI maximale - 25

TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15





Avant d’acheter un scalper, soyez conscient des risques possibles :





N'échangez pas avec l'argent emprunté et le dernier argent !!!





Les performances passées ne constituent pas une garantie de rentabilité future (le conseiller peut également subir des pertes).