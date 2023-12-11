FoxFx

FoxFx est un système de trading de grille de retracement basé sur le retour des prix à la moyenne à l'aide d'indicateurs RSI,

Bandes de Bollinger, double stochastique à partir de différentes périodes !!! Avec clôture basée sur le bénéfice total avec clôture partielle et couverture des positions.





 

Paires de devises : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Délai : M15

Le conseiller est installé sur un seul graphique pour trader tous les symboles

Si le courtier utilise un suffixe (par exemple NZDCAD.с), vous devez saisir le suffixe dans les paramètres


Paramètres

  Lot fixe 0,01
  Lot à risque Risque 20
  Valeur du lot Dynamique 10000
  Dépôt initial fixe faux
  Lot Maximum=10 Lot Maximum
  Autoriser la couverture – Vrai
  Paires de devises négociables AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
  Bandes de Bollinger Période 20
  Période RSI - Période RSI 30
  Valeur RSI maximale - 25
  TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15

Avant d’acheter un scalper, soyez conscient des risques possibles :

N'échangez pas avec l'argent emprunté et le dernier argent !!!

Les performances passées ne constituent pas une garantie de rentabilité future (le conseiller peut également subir des pertes).
