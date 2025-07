Instructions d'utilisation SWING MASTER EA

Ceci est un tutoriel vidéo étape par étape sur la façon d’installer et d’utiliser SWING MASTER EA









Fichiers de configuration – Portefeuille principal : « Reversal M15 » - click to download Trading sur 15 paires de devises : AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF

Période de temps : M15

Ces paramètres sont utilisés dans la stratégie de signal « Swing Master Incubator » – lien vers le signal

C’est le portefeuille multi-devises principal pour le trading actif. Si vous utilisez Swing Master sur un seul compte, utilisez ce portefeuille.

Fichiers de configuration – Portefeuille additionnel : « Reversal H1 » - click to download Trading sur 8 paires de devises : AUDCAD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, NZDUSD, USDCAD

Période de temps : H1

Ces paramètres sont utilisés dans le signal « Swing Master H1 » – lien vers le signal

C’est un portefeuille axé sur la période H1. Moins de trades, mais plus de pips par trade et une meilleure précision.

Fichiers de configuration – Portefeuille expérimental : « Swing Master Experimental » – cliquez ici pour télécharger (lien disponible bientôt) Trading sur 8 paires de devises : AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, NZDUSD

Période de temps : M15

Ces paramètres sont utilisés dans le signal « Swing Master H1 » – lien vers le signal

C’est un portefeuille supplémentaire avec une durée moyenne de détention des positions plus courte.

Le trading simultané dans deux directions permet d’ouvrir des positions dans les deux sens en même temps sur un même actif.



Par exemple, si une position de vente (SELL) est déjà ouverte, l’EA (s’il détecte un signal de trading valide) peut désormais ouvrir une position de achat (BUY) sur le même actif — et inversement.

Que nous apporte cette mise à jour ?

En termes simples : nous ne manquerons plus de signaux de trading simplement parce qu'une position est déjà ouverte sur un actif. Plus précisément :

Le nombre moyen de trades augmente de 5 à 15 %

Le drawdown maximal diminue de 5 à 15 %

Le Recovery Factor s'améliore de 5 à 10 %

Je pense qu’il s’agit d’une mise à jour puissante qui augmente l’efficacité et la rentabilité du système de 10 à 15 %, tout en réduisant les risques liés au trading. C’est un vrai progrès !

⚠️ Veuillez noter que certains courtiers (en particulier les courtiers américains) interdisent l’ouverture simultanée de positions dans les deux sens.

De plus, si votre type de compte est en mode Netting, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas.

Avant d’activer le trading bidirectionnel simultané, vérifiez auprès de votre courtier si cette option est autorisée sur votre compte.

Par défaut, la fonction de trading simultané dans deux directions est désactivée. Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser.

Si vous souhaitez l’activer, double-cliquez sur la variable

"Trade 1 or 2 directions at the same time" et, dans le menu déroulant, sélectionnez "2 directions at the same time".





Capital minimum pour commencer : 200 $

Effet de levier minimum : 1:30 ou plus





Si vous souhaitez utiliser une taille de lot fixe



Attention : par défaut, le mode de calcul automatique de la taille du lot de trading est activé dans les fichiers de configuration.

Si vous souhaitez utiliser un lot fixe, définissez la valeur de la taille de lot souhaitée dans la variable correspondante des paramètres manuels de l’expert-conseil



