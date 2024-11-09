BtcAI
- Experts
- Novin Ghasemi Nik
- Version: 3.0
- Mise à jour: 7 juin 2025
- Activations: 6
BTC AI Trading Bot - Trading Crypto Avancé avec Intégration IA
Lien des chaînes : https://www.mql5.com/en/channels/btcai
Cet Expert Advisor utilise différentes stratégies pour le backtesting par rapport au trading en direct :
Calendrier d'Augmentation des Prix :
|AVIS IMPORTANT SUR LE BACKTESTING
- Mode Backtest : Utilise une stratégie simplifiée basée sur des indicateurs techniques traditionnels.
- Trading en Direct : Emploie une analyse complète par IA incluant le sentiment du marché, l'impact des nouvelles et la reconnaissance de motifs complexes.
- Les résultats du backtest NE représenteront PAS les performances du trading en direct en raison de ces différences fondamentales.
- Le mode backtest est fourni uniquement pour les tests et vérifications de base du système.
|Après l'achat, veuillez nous envoyer un message privé pour recevoir vos paramètres d'optimisation personnalisés et des conseils supplémentaires qui peuvent considérablement améliorer les performances du bot. Ces réglages avancés sont partagés individuellement pour garantir que chaque trader obtienne la configuration la plus optimale pour son style de trading.
Fonctionnalités Clés
Intégration Avancée de l'IA
- Analyse de marché en temps réel utilisant des réseaux neuronaux.
- Dimensionnement dynamique des positions basé sur la volatilité du marché.
- Reconnaissance de motifs à travers plusieurs intervalles de temps.
- Analyse du sentiment des nouvelles crypto et des événements du marché.
- Points d'entrée et de sortie adaptatifs basés sur les conditions du marché.
Gestion des Risques
- Système de gestion des positions multi-niveaux.
- Mécanismes dynamiques de trailing stop.
- Fermeture partielle automatique à des niveaux clés de profit.
- Dimensionnement des positions ajusté au risque.
- Limites maximales de position par symbole.
- Fonctionnalités de protection du solde du compte.
Analyse du Marché
- Analyse approfondie de l'action des prix.
- Intégration du profil de volume.
- Détection des zones de support/résistance.
- Évaluation de la volatilité du marché.
- Évaluation de la force de la tendance.
- Système de détection des ruptures.
Intégration des Nouvelles
- Analyse en temps réel des nouvelles crypto.
- Évaluation du sentiment du marché.
- Évaluation de l'impact d'événements majeurs.
- Corrélation avec les mouvements de prix.
- Ajustement du risque basé sur la volatilité des nouvelles.
Gestion des Transactions
- Multiples niveaux de prise de profit.
- Ajustement dynamique du stop-loss.
- Fermeture partielle des positions.
- Surveillance automatisée des transactions.
- Optimisation de la taille des positions.
- Optimisation des points d'entrée et de sortie.
Tableau de Bord Visuel
- Surveillance des performances en temps réel.
- Statistiques et analyses commerciales.
- Indicateurs d'état du marché.
- Intégration du fil d'actualités.
- Métriques de gestion des risques.
- Vue d'ensemble du portefeuille.
Approche Commerciale
Analyse du Marché
- Combine analyse technique et sentimentale.
- Identifie les configurations commerciales à haute probabilité.
- Évalue la liquidité et la volatilité du marché.
- Évalue la force et la direction de la tendance.
- Surveille les niveaux clés de prix.
Stratégie d'Entrée
- Plusieurs facteurs de confirmation requis.
- Signaux d'entrée basés sur l'action des prix.
- Confirmation via le profil de volume.
- Corrélation avec le sentiment des nouvelles.
- Analyse de la profondeur du marché.
Stratégie de Sortie
- Prise de profit à plusieurs niveaux.
- Système dynamique de trailing stop.
- Ajustement positionnel basé sur les nouvelles.
- Points de sortie basés sur la volatilité.
- Fermeture partielle à des niveaux clés.
Gestion des Risques
- Dimensionnement positionnel basé sur le compte.
- Limite maximale par risque par transaction.
- Surveillance totale de l'exposition.
- Protection contre le drawdown (retrait).
- Couches multiples pour l'évaluation des risques.
Spécifications Techniques
Paires Supportées
- Principale : BTCUSD
- Secondaire : ETHUSD
- D'autres paires peuvent être ajoutées via les paramètres.
Intervalles Temporels
- Analyse Principale : M15
- Confirmation Secondaire : H1, H4
- Analyse Tendancielle : D1
Données Requises
- Données de prix
- Données de volume
- Accès au fil d'actualités
- Profondeur du marché (recommandé)
Exigences Minimales du Système
- Plateforme MT5
- Connexion Internet stable
- Courtier avec trading crypto
- Fil d'actualités activé
Notes Importantes
Heures de Trading
- Actif 24/7
- Ajuste son activité en fonction des conditions du marché
- Activité accrue pendant les heures principales du marché
Avertissement sur les Risques
- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
- Commencez toujours avec des tailles de position petites
- Surveillez régulièrement les performances du système
- Utilisez des réglages appropriés pour le risque
Meilleures Pratiques
- Commencez avec les tailles minimales
- Surveillez attentivement les transactions initiales
- Maintenez les réglages risqués à un niveau conservateur
- Un suivi régulier du système est recommandé
- Maintenez une connexion Internet stable
Optimisation
- Les paramètres peuvent être ajustés pour différents styles commerciaux.
- Les réglages pour le risque doivent correspondre à la taille du compte.
- Des filtres temporels peuvent être mis en œuvre.
- Les règles d'entrée/sortie peuvent être ajustées.
Novin Ghasemi Nik