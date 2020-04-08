Wave Price Channel

L'indicateur a le seul paramètre modifiable « Longueur du canal de prix » qui peut être modifié pour différentes périodes.

Recommandé pour une utilisation sur les périodes M15 et supérieures.

Peut être utilisé sur n’importe quel instrument de trading.

Les flèches comportent plusieurs types d'alertes.

Pendant le fonctionnement, il est possible de changer la flèche de signal en 1 bougie.





Si une flèche rouge vers le haut apparaît, c’est un signal pour effectuer des achats ; les points rouges sont le prolongement de la trajectoire de la flèche.

Si une flèche jaune vers le bas apparaît, c’est un signal pour réaliser des ventes ; les points jaunes indiquent une poursuite de la trajectoire de la flèche.

- Système analytique de trading conçu pour rechercher des impulsions et des corrections.L'indicateur vous permet de travailler dans le sens du canal des prix, construit sur la base de la volatilité.Lorsqu'une flèche vers le haut ou vers le bas est dessinée sur le canal, il devient possible d'aller dans cette direction ; le signal dans cette direction est confirmé par un indicateur point sensible aux changements de prix.Tant que les points de la même couleur persistent, le signal continue. S'il y a une flèche, mais qu'il n'y a pas de points de la même couleur, alors le signal est faux et vous devez le suivre lorsque les points apparaissent.