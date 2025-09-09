Trading System Double Trend MT5

Trading System Double Trend MT5 - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix.
Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine.


Possibilités
  • Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.)
  • Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique
  • L'indicateur ne redessine pas et ne complète pas les signaux
  • Fonctionne uniquement lorsque la bougie se ferme
  • Il existe plusieurs types d'alertes pour les signaux
  • Facile à comprendre visuellement, il vous suffit de le joindre à la carte et de suivre les recommandations simples des signaux.



Les paramètres d'entrée sont configurés pour chaque tendance du système.

  • General trend - Détermine la tendance générale
  • Signal trend - donne des signaux pour les entrées et les sorties.
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Utiliser des notifications lorsque des flèches de signal et des arrêts apparaissent.
  • Sound for signals  - Fichier sonore pour les signaux.

Comment utiliser
General trend - ligne vert clair, si elle est au-dessus du prix - la tendance est à la baisse, si elle est en dessous du prix - la tendance est à la hausse. Lorsque la tendance change, des flèches de signal apparaissent.
Signal trend - une ligne bleue qui suit le prix. Une flèche bleue suivant une tendance baissière est un signal de vente. Une flèche rouge le long de la tendance haussière est un signal d’achat. Si la flèche est dirigée à contre-tendance, c'est un signal de sortie.
Produits recommandés
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Directional Strength Index mt5
Alfred Manyasi Wafula
Indicateurs
ATTENTION!!!Get this product at a discounted price NOW!!! Description of the Directional Strength Index mt5 I present to you this awesome indicator that concludes the trading armor of a trader seeking for a strong affirmative and insightful entries and exits confluences.The core idea that runs behind the indicator is generated from the famous children game " TUG OF WAR ".The market is depicted as being influenced by two forces :  buying and selling force. The indicator's work is to determine wh
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Experts
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
PZ Order Block MT5
PZ TRADING SLU
Indicateurs
Une implémentation personnelle de Order Blocks, une stratégie de trading de position simple mais efficace. Le trader doit entrer sur le marché ou rechercher des transactions dans la direction du dernier bloc d'ordres, si la fourchette de prix n'a pas été dépassée dans la direction opposée à la cassure. Les blocs ouverts ne sont pas dessinés pour plus de clarté. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Un bloc ouvert haussier est la première barre hau
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indicateurs
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Experts
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
Experts
Quantum AI Scalper Why Quantum AI Scalper? The financial markets move at the speed of light— Quantum AI Scalper is your edge. Built with cutting-edge machine learning algorithms, this MetaTrader 5 indicator scans trends in real-time, executes precision scalping signals, and adapts to market shifts faster than humanly possible. Whether you’re chasing pips on USDJPY or riding volatile breakouts, Quantum AI turns complexity into opportunity. Key Features : AI-Powered Trend Analysis : Detects em
Bitcoin Phantom EA
Vhutshilo Evidence Masithembi
Experts
Bitcoin Phantom EA – Key Features & Information Strategy: Martingale-based trading system Optimized Timeframe: Works best on the 2-hour (H2) chart Primary Asset: Designed for Bitcoin (BTC/USD) trading Trade Logic: Uses grid-style entries to average positions during market moves Customization: Adjustable lot sizes, multipliers, grid steps, and trade limits Platform: Compatible with MetaTrader Testing Recommended: Backtest and forward-test on demo accounts before live use Risk Warning: Uses a Mart
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Experts
Product Description Silver Trend Signal EA Pro is a repainting-safe Expert Advisor built around the Silver Trend Signal indicator.    The EA automatically identifies trade signals and executes orders without manual intervention, saving time and emotion-based trading errors.  The EA prioritizes reliability by executing trades only after a   confirmed closed bar , minimizing false signals. It includes comprehensive risk management features like stop loss, take profit, trailing stops, and break-
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Breakout Hunter Multicurrency
Hakim Menni
Experts
High-Speed, Profitable Expert Advisor – Proven Results! Unlock the power of a cutting-edge Expert Advisor designed for precision and profitability. This EA is built for traders who demand speed, reliability, and consistent performance. Ultra-Fast Execution – Trades on candle closures for optimal entry points 4 Years of Backtesting – Proven profitability on 7 currency pairs Massive ROI – +659.55% growth Smart Trading – 66% win rate over 3,840 trades OHLC Optimization – Super-fast
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experts
R1 Deep Seek EA - La solution de trading de précision ultime ! Si vous recherchez une approche de trading hautement efficace, cohérente et durable sur le marché du Forex, combinée à un système avancé de calcul de moyenne basé sur les mathématiques, alors R1 Deep Seek EA est la solution parfaite pour vous ! Qu'est-ce qui rend R1 Deep Seek EA unique ? R1 Deep Seek EA est conçu avec une stratégie intelligente qui exécute des transactions précises et calculées. Il place plusieurs ordres d'achat e
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
Trading Storm
Sidi Mamoune Moulay Ely
Experts
Trading Storm v2.0 est une solution professionnelle conçue pour les traders exigeants qui recherchent une approche conservatrice et ultra-sécurisée en suivant une stratégie de grille intelligente. Grâce à son adaptation automatique aux conditions de marché (volatilité faible, normale ou élevée), ce système ajuste en temps réel la distance entre ordres, le facteur de progression des lots et le take profit dynamique pour optimiser chaque série de positions. Son exécution rationnelle toutes les 30
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicateurs
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Boom Crash Trend Indicator
Rohan Gupta
Indicateurs
Boom and Crash Trend Detector is a  Non-Repaint   MT5 trading system usually being sold for 50 0$ . Most people use this for Deriv but can be used to forex too. The boom and crash spike indicator is a spike detecting software, with Multiple features, these features include. Spike Alert ( from 10 to 100-second warning before spike) Continues spike Alert (for double or continuous spikes at a time) supports all Boom/crash Indices M6 time frame works best here . Bigger time frame trend pointer for
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Indicateurs
Une combinaison de deux oscillateurs. Le premier affiche les points d'entrée, le second montre la tendance actuelle. L'indicateur peut afficher les signaux d'oscillateur par des flèches dans deux modes, tous les signaux d'oscillateur rapides ou les signaux uniquement dans la direction de la tendance actuelle. Il dispose d'un panneau multi-périodes et de trois types de notifications de signal. Avantages: Convient au day trading et au scalping Filtrage des tendances Configuration simple et sensib
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Indicateurs
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicateurs
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicateurs
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicateurs
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Institutional Order Block Pro
Clever Emoghene
Indicateurs
Institutional Order Block Pro Institutional Order Block Pro is an indicator designed to automatically detect and display order blocks on the chart. It provides traders with clear visualization of both bullish and bearish blocks, helping to identify areas of potential market interest. Features: Automatic detection of bullish and bearish order blocks. Zone highlighting with non-repainting signals. Works across multiple timeframes and instruments. Plug and play no complicated setup required. Use Ca
Meta Cipher B
SILICON HALLWAY PTY LTD
Indicateurs
Meta Cipher B: The All-in-One Oscillator Suite for MT5 Meta Cipher B brings the popular Market Cipher B concept to MetaTrader 5, optimised for speed and precision. Built from the ground up for performance, it delivers professional-grade signals without lag or sluggish scrolling. What it does A unified oscillator stack that visualises Wave momentum, VWAP, Money Flow, RSI and Stochastic. Clean Buy and Sell dots appear when conditions align. Use it on small timeframes for timing, and on high
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Plus de l'auteur
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Upper and Lower Reversal - Système de prévision précoce des moments d'inversion. Vous permet de trouver les points d’inflexion des prix aux limites des canaux de mouvement des prix supérieur et inférieur. L'indicateur ne recolorera jamais ni ne changera la position des flèches de signal. Les flèches rouges sont un signal d'achat, les flèches bleues sont un signal de vente. S'adapte à tous les délais et instruments de trading L'indicateur ne se redessine pas, il ne fonctionne que lorsque la bou
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicateur de trading manuel et d'analyse technique pour le Forex. Il se compose d'un indicateur de tendance avec le niveau d'ouverture du jour de bourse et d'un indicateur de flèche pour déterminer les points d'entrée. L'indicateur ne se recolore pas ; il fonctionne lorsque la bougie se ferme. Contient plusieurs types d'alertes pour les flèches de signalisation. Peut être configuré pour fonctionner sur n’importe quel graphique, instrument de trading ou période. La stratégie de travail est bas
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Wave Price Channel - Système analytique de trading conçu pour rechercher des impulsions et des corrections. L'indicateur vous permet de travailler dans le sens du canal des prix, construit sur la base de la volatilité. Lorsqu'une flèche vers le haut ou vers le bas est dessinée sur le canal, il devient possible d'aller dans cette direction ; le signal dans cette direction est confirmé par un indicateur point sensible aux changements de prix. Tant que les points de la même couleur persistent, le
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Point Directions - Un indicateur montrant les niveaux ponctuels de support et de résistance lorsque le prix bouge. Les flèches indiquent les rebonds de prix dans les directions indiquées. Les flèches ne sont pas redessinées, elles se forment sur la bougie courante. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Il existe plusieurs types d'alertes. Possède des paramètres avancés pour personnaliser les signaux de n'importe quel graphique. Peut être configuré pour négocier avec la tenda
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping Entry Points - est un système de trading manuel qui peut s'adapter aux mouvements de prix et donner des signaux pour ouvrir des trades sans redessiner. L'indicateur détermine la direction de la tendance par le niveau central de support et de résistance. L'indicateur de point fournit des signaux pour les entrées et les sorties. Convient pour le trading intrajournalier manuel, le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. L'indicateur donne
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicateurs
Wave Reversal Indicator - détermine la direction et les inversions de prix autour de la ligne d'équilibre. L'indicateur montre les mouvements de vagues et les hausses de tendance. Il donne des recommandations sur les endroits où suivre le trader, aide à suivre la stratégie de trading. C'est un complément à une stratégie intrajournalière ou à moyen terme. Presque tous les paramètres sont sélectionnés pour chaque période et changent automatiquement ; le seul paramètre à ajuster manuellement est l
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui structure les graphiques et identifie les mouvements de prix cycliques. Peut fonctionner sur n'importe quel graphique. Plusieurs types de notifications. Il y a des flèches supplémentaires sur le graphique lui-même. Sans revenir sur l'histoire, fonctionne sur la fermeture de la bougie. TF recommandé à partir de M5 et plus. Facile à utiliser et à configurer les paramètres. Lorsque vous utilisez 2 indicateurs avec des paramètres différents, vous pouvez les utiliser sans
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicator Waiting Volatility - un indicateur pour déterminer les zones de volatilité et les conditions plates. Au fil du temps, le prix sur le graphique évolue dans différentes tendances, diminue, augmente ou reste le même. L'indicateur aide le trader à déterminer dans quelle tendance se situe le prix. Dans son travail, il utilise plusieurs outils d'analyse technique : d'abord, la direction de la tendance est déterminée, puis, dans cette direction, l'indicateur surveille l'évolution de la volati
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Upper and Lower Reversal - Système de prévision précoce des moments d'inversion. Vous permet de trouver les points d’inflexion des prix aux limites des canaux de mouvement des prix supérieur et inférieur. L'indicateur ne recolorera jamais ni ne changera la position des flèches de signal. Les flèches rouges sont un signal d'achat, les flèches bleues sont un signal de vente. S'adapte à tous les délais et instruments de trading L'indicateur ne se redessine pas, il ne fonctionne que lorsque la bou
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui calcule ses lectures sur les volumes de transactions. Sous forme d'histogramme, il montre l'accumulation de la force de mouvement de l'instrument de trading. Il dispose de systèmes de calcul indépendants pour les directions haussières et baissières. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais. Peut compléter n’importe quel système commercial. L'indicateur ne redessine pas ses valeurs, les signaux apparaissent sur la bougie actuelle. Il est facile à utilis
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur " ZigZag on Trend " est un assistant pour déterminer la direction du mouvement des prix, ainsi qu'un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance qui surveille la direction du prix avec une ligne de tendance présentée sous la forme d'un zigzag et d'un compteur qui calcule le nombre de barres passées dans le sens de la tendance et le nombre de points sur une échelle verticale. (Les calculs sont effectués par l'ouverture de la barre) L'indicateur n'est p
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicateur cyclique pour le trading et la prévision de l'orientation du marché. Montre le comportement cyclique du prix sous la forme d'un oscillateur. Donne des signaux pour l'ouverture des transactions lorsqu'il y a un rebond des limites supérieure et inférieure de l'oscillateur. Sous forme d'histogramme, il montre la force lissée de la tendance.  Complètera toute stratégie de trading, du scalping à l'intraday.  L'indicateur n'est pas redessiné.  Convient pour une utilisation sur tous les sym
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Candle Binary Scalper est un produit d'analyse technique pour le forex et les options binaires. Comprend plusieurs indicateurs techniques combinés dans un système commercial. Convient pour le trading manuel dans une tendance, pour le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Les délais recommandés pour le trading M15, M30, H1 et H4, M5 et M1 doivent être utilisés en cas de forte volatilité. Il existe plusieurs types d'alertes. Comment utiliser l
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Binary Lines est un indicateur d'analyse technique pour les devises, les matières premières, les crypto-monnaies, les actions, les indices et tous les instruments financiers. Peut être utilisé pour les options binaires ou le scalping Forex. Affiche les points d'entrée et de sortie à intervalles fixes et fournit commerçants les informations nécessaires sur les résultats d'éventuelles transactions. Les points d'entrée se forment au tout début de la bougie, dans le sens de la ligne MA, durée les tr
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Line Breakouts - Système de trading de tendance. Contient un identifiant de tendance qui peut être adapté à n'importe quel graphique et instrument de trading en utilisant la fonction de période et de lissage. Et un déterminant des niveaux de support et de résistance. Lorsque le prix est en dessous de la ligne de résistance, ouvrez les transactions de vente et lorsque le prix est au-dessus de la ligne de support, ouvrez les transactions d'achat. Le stop loss doit être placé à quelques points des
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Point Trend Indicator - Un indicateur du niveau supérieur et inférieur de la tendance, qui peut déterminer la direction de la tendance et indiquer son renforcement. La direction de la tendance est déterminée par des points ronds ; si les points sont au-dessus de la ligne zéro, la tendance est haussière ; s'ils sont en dessous, la tendance est baissière. L'augmentation du mouvement directionnel est indiquée par des flèches. Il possède le seul paramètre de réglage manuel - la durée de la direction
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping and Binary Signal Detector - Indicateur de scalping qui donne des signaux directionnels pour l'ouverture de positions le long de la tendance. L'indicateur est un système de trading complet qui peut être utilisé pour le Forex et les options binaires. Le système d'algorithmes vous permet de reconnaître des mouvements de prix intenses sur plusieurs barres consécutives. L'indicateur fournit plusieurs types d'alertes pour les flèches. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Level Breakout Indicator est un produit d'analyse technique qui fonctionne à partir des limites supérieure et inférieure, ce qui peut déterminer la direction de la tendance. Fonctionne sur la bougie 0 sans redessin ni retard. Dans son travail, il utilise un système de différents indicateurs dont les paramètres ont déjà été configurés et combinés en un seul paramètre - « Scale », qui effectue la gradation des périodes. L'indicateur est facile à utiliser, ne nécessite aucun calcul, à l'aide d'un s
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur de tendance automatique qui utilise un algorithme pour déterminer les signaux d'impulsion pour le scalping et le trading intrajournalier. L'indicateur de suivi de tendance calcule automatiquement les points d'entrée et de sortie potentiels des transactions. L'indicateur contient une ligne de tendance et un canal cible pour suivre les signaux, changeant de couleur en fonction de la direction. Caractéristiques principales Bougies et flèches de couleur de signal : bleu – direction v
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis