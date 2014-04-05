Level Breakout Indicator MT5

Level Breakout Indicator est un produit d'analyse technique qui fonctionne à partir des limites supérieure et inférieure, ce qui peut déterminer la direction de la tendance. Fonctionne sur la bougie 0 sans redessin ni retard.
Dans son travail, il utilise un système de différents indicateurs dont les paramètres ont déjà été configurés et combinés en un seul paramètre - « Scale », qui effectue la gradation des périodes.
L'indicateur est facile à utiliser, ne nécessite aucun calcul, à l'aide d'un seul paramètre, vous devez sélectionner la gradation souhaitée pour la période et l'instrument de trading sélectionnés.
Lorsqu'il est utilisé sur de grandes périodes, utilisez une gradation de périodes de 1 à 5 ; lorsqu'il est utilisé sur de petites périodes, utilisez une gradation de périodes de 5 à 30.
Lorsqu'une flèche de signal apparaît, plusieurs types d'alertes fonctionnent.
L'indicateur ne cache pas la visibilité du graphique ; seul le corps de la bougie est coloré.
Peut être utilisé sur tous les instruments de trading et toutes les périodes (M5 ou supérieur recommandé).

