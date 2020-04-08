Serial Signal Indicator

Indicateur de trading manuel et d'analyse technique pour le Forex.
Il se compose d'un indicateur de tendance avec le niveau d'ouverture du jour de bourse et d'un indicateur de flèche pour déterminer les points d'entrée.

L'indicateur ne se recolore pas ; il fonctionne lorsque la bougie se ferme.
Contient plusieurs types d'alertes pour les flèches de signalisation.
Peut être configuré pour fonctionner sur n’importe quel graphique, instrument de trading ou période.

La stratégie de travail est basée sur la recherche des mouvements de prix le long de la tendance.

  •  Pour effectuer des transactions « Buy » : La ligne de tendance doit avoir des flèches bleues. Si le prix est au-dessus de la ligne, le signal sera plus confiant. La première flèche de signal est rouge, les suivantes sont bleues.
  •  Pour effectuer des transactions de « Sell » : La ligne de tendance doit avoir des flèches vertes. Si le prix est inférieur à la ligne, le signal potentiel sera plus confiant. La première flèche de signal est rouge, les suivantes sont vert clair.



Gardez les transactions ouvertes pendant plusieurs bougies.
L'indicateur vous permet de détecter les mouvements rapides le long de la tendance sur une courte période de temps.

Principaux paramètres d'entrée

Trend smoothing parameter - pour ajuster la longueur de la tendance
Signal arrow sensitivity parameter - pour régler la vitesse et la durée des flèches

S'il n'y a pas de flèches de signal (principalement pour M1-M5 TF), il est nécessaire d'augmenter le " Signal arrow sensitivity parameter " afin qu'il y ait suffisamment de bougies pour le calcul.


