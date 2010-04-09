Point Directions MT5

Point Directions MT5 - Un indicateur montrant les niveaux ponctuels de support et de résistance lorsque le prix bouge. Les flèches indiquent les rebonds de prix dans les directions indiquées.
Les flèches ne sont pas redessinées, elles se forment sur la bougie courante. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Il existe plusieurs types d'alertes.

Possède des paramètres avancés pour personnaliser les signaux de n'importe quel graphique. Peut être configuré pour négocier avec la tendance et les corrections.
Pour dessiner des flèches, il existe 2 types de moyennes mobiles et un niveau d'intensité pour dessiner des flèches, les réglages détaillés sont décrits dans les paramètres d'entrée.
Pour toute question sur l'utilisation, écrivez en messages privés.

Paramètres d'entrée

  • Method MA - Sélection de l'utilisation de la moyenne mobile pour la formation des flèches (standard ou accélérée)
  • Accelerated MA period/Standard MA period - Modification de la période moyenne mobile (5-500)
  • Ma Metod - Modification de la méthode de la moyenne mobile
  • Ma Price - Changement de prix moyen mobile
  • Arrow Intensity - l'intensité de la construction des flèches (augmente avec l'augmentation)
  • Arrow thickness - épaisseur de la flèche
  • Sell arrow color/Buy arrow color - couleur pour les flèches
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Utilisez des alertes lorsque des points de signal apparaissent.
  • Sound file signal - Fichier son pour la flèche de signalisation.

