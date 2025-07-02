Donchian Channels EA MT4

Donchian Channel Strategy EA MT4 est un outil avancé conçu exclusivement pour MetaTrader 4, simplifiant les activités de trading en exploitant l’indicateur des Canaux de Donchian pour automatiser les entrées et sorties de trades basées sur les conditions de surachat et de survente. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans ces zones, offrant une polyvalence dans la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une gestion avancée des risques, tout en consommant un minimum de ressources système pour une exécution efficace des trades.

Le système inclut des filtres de jour/heure pour le contrôle des sessions et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les trades ouverts, le capital du compte et les métriques du système, tandis que des menus d’entrée intuitifs simplifient la configuration. Une documentation détaillée est fournie pour tous les paramètres.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux | Backtests et Fichiers de Configuration

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : Donchian Channel Strategy EA MT5

Caractéristiques principales :

Système de trading basé sur les Canaux de Donchian avec des paramètres personnalisables (période, niveaux de rupture)

Prend en charge plusieurs cadres temporels pour un trading flexible

Options multiples de gestion des risques : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops

Gestion avancée de la taille des positions et protection contre les drawdowns

Filtres de temps/jour pour des sessions de trading contrôlées

Tableau de bord de suivi en temps réel

Notifications par pop-ups, e-mails et push

Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement 24/7

Remarque : Le Donchian Channel Strategy EA MT4 est un outil indispensable pour les traders utilisant des stratégies basées sur les Canaux de Donchian, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour exécuter des trades basés sur des stratégies configurées, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :

Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. Attendez-vous à des fluctuations normales du marché :

Testez toujours d’abord sur un compte démo

Commencez avec un faible risque (0,5-1 % par trade)

N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre

Des mises à jour régulières et des fichiers de configuration optimisés sont publiés trimestriellement. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



