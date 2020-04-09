Donchian Channels EA MT4

Donchian Channel Strategy EA MT4 è uno strumento avanzato progettato esclusivamente per MetaTrader 4, che semplifica le attività di trading sfruttando l’indicatore dei Canali di Donchian per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo versatilità nella gestione delle operazioni. Ampiamente testato, offre metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e una gestione avanzata del rischio, consumando risorse di sistema minime per un’esecuzione efficiente delle operazioni.

Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.

Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Backtest e File di Configurazione

Puoi scaricare la versione MT5 qui: Donchian Channel Strategy EA MT5

Caratteristiche principali:

  • Sistema di trading basato sui Canali di Donchian con parametri personalizzabili (periodo, livelli di breakout)
  • Supporta più timeframe per un trading flessibile
  • Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop
  • Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown
  • Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate
  • Cruscotto di monitoraggio in tempo reale
  • Notifiche tramite pop-up, e-mail e push
  • Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7

Nota: Il Donchian Channel Strategy EA MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie basate sui Canali di Donchian, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:

  • Testa sempre prima su un conto demo
  • Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
  • Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere
  • Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


